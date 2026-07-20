Argentina mag‘lubiyatidan so‘ng Buyenos-Ayresda tartibsizliklar boshlandi

·50·Dunyo
Argentina mag‘lubiyatidan so‘ng Buyenos-Ayresda tartibsizliklar boshlandi

Jahon chempionati finalida Argentina terma jamoasining Ispaniyaga mag‘lub bo‘lganidan so‘ng Buenos-Ayres markazida tartibsizliklar yuz berdi. Bu haqda La Nación nashri xabar tarqatdi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, poytaxtdagi Obelisk maydonida tashkil etilgan ommaviy yig‘in davomida ayrim muxlislar huquq-tartibot idoralari xodimlariga shisha idishlar va toshlar uloqtira boshlagan. Vaziyat keskinlashgani sababli politsiya voqeaga aralashishga majbur bo‘lgan.

Tartibsizliklarni bartaraf etish maqsadida politsiya ko‘zni yoshlantiruvchi gaz va suv purkagichlardan foydalangan. To‘qnashuvlar oqibatida kamida uch kishi jarohat olgan, 15 nafar shaxs esa qo‘lga olingan.

Argentina politsiyasi namoyishchilarga qarshi suv purkagichdan foydalanmoqda.

Qayd etilishicha, huquq-tartibot organlari vaziyatni qisqa vaqt ichida nazorat ostiga olgan. Hozirda yuz bergan tartibsizliklar yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda.

Ko‘chadagi to‘qnashuvda yoshlar ko‘zdan yosh oqizuvchi gaz va politsiyachilar orasida turibdi.
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oddiy dori ayol tanasini ko‘k rangga aylantirib yubordiOddiy dori ayol tanasini ko‘k rangga aylantirib yubordiBugun, 18:16Saudiya Umra ziyoratchilari uchun muhim yangilikni e’lon qildiSaudiya Umra ziyoratchilari uchun muhim yangilikni e’lon qildiBugun, 17:56Koreyalik olimlar 10 soniyada o‘zi kiyiladigan kiyim yaratdiKoreyalik olimlar 10 soniyada o‘zi kiyiladigan kiyim yaratdiBugun, 17:37Rossiyada yana bir fizik olim davlatga xiyonatda ayblandiRossiyada yana bir fizik olim davlatga xiyonatda ayblandiBugun, 14:58Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldiLamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldiBugun, 14:53Sun’iy intellektli ko‘zoynak imtihonda ilk jinoiy ishga sabab bo‘ldiSun’iy intellektli ko‘zoynak imtihonda ilk jinoiy ishga sabab bo‘ldiBugun, 14:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?
Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?