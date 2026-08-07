Danny Uelbekning Chelfiga oʻtishi sabablari maʼlum qilindi
35 yoshli Danny Uelbek Braytondagi olti yillik faoliyatini yakunlab, Chelsi bilan ikki yillik shartnoma imzoladi, chunki Brayton rahbariyati bu shartlarni takrorlashni ma'qul ko'rmadi. Klub bosh ijrochi direktori Pol Barber qaror moliyaviy va taktik jihatdan to'g'ri bo'lganini, u Fabian Xurselerning uzoq muddatli rejalari hamda yoshi o'tib borayotgan futbolchiga uzoq muddatli shartnoma berish xavflari hisobga olinganini bildirdi.
Brayton klubining bosh ijrochi direktori Pol Barber tajribali hujumchi Danny Uelbekning Chelsi safiga koʻchib oʻtishi borasidagi qarorni izohladi. Ushbu transfer jamoa muxlislari va rahbariyati uchun oson kechmagani, biroq moliyaviy va taktik nuqtai nazardan eng toʻgʻri yoʻl tanlangani taʼkidlandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar qilishicha, 35 yoshli futbolchi Janubiy qirgʻoq klubidagi olti yillik muvaffaqiyatli faoliyatiga yakun yasab, London jamoasi bilan ikki yillik shartnoma imzolagan. Brayton rahbariyati Chelsi taklif qilgan ikki yillik bitim shartlarini takrorlashni maʼqul koʻrmagan.
Klub tarixidagi eng yaxshi toʻpurarDanny Uelbek Brayton safida jami 201 ta uchrashuvda maydonga tushib, 51 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. U Premer-ligada klub uchun 46 ta gol kiritgan holda musobaqa tarixidagi eng yaxshi toʻpurar maqomini saqlab qolgan.
Oʻtgan mavsum tajribali hujumchi uchun juda omadli keldi. U Angliya chempionatida 13 ta gol urib, Braytonga bir mavsumda eng koʻp gol urgan oʻyinchi rekordini takrorladi hamda umumiy hisobda 14 ta samarali harakatni amalga oshirdi.
Rahbariyatning pragmatik qaroriKlub muxlislari bilan oʻtkazilgan anjumanda Pol Barber bu qaror hissiyotlarga emas, balki biznes va kelajakdagi imkoniyatlarga asoslanganini tushuntirdi. Barber jamoa bosh murabbiyi Fabian Xurselerning uzoq muddatli taktik rejalari va tarkib imkoniyatlarini hisobga olish muhimligini qayd etdi.
Shuningdek, rahbariyat yoshi oʻlib borayotgan futbolchiga uzoq muddatli shartnoma berish xatarlarini ham oʻylab koʻrdi. Agar mavsum boshida jarohatlar yuzaga kelganda, klub tanqid ostida qolishi mumkin edi.
Kelajak sari qadamPol Barberning taʼkidlashicha, mazkur qaror nafaqat klub, balki futbolchining oʻzi uchun ham toʻgʻri kelgan. Danny Uelbek oʻz tajribasi bilan Chelsi uchun muhim figuralardan biriga aylanishi kutilmoqda.
Brayton esa kelgusida yosh va istiqbolli oʻyinchilarga tayangan holda Premer-ligadagi oʻrnini mustahkamlashni va yangi yetakchilarni tarbiyalashni rejalashtirmoqda.
…