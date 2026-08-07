Danny Uelbekning Chelfiga oʻtishi sabablari maʼlum qilindi

·73·Sport
Danny Uelbekning Chelfiga oʻtishi sabablari maʼlum qilindi
Qisqacha

35 yoshli Danny Uelbek Braytondagi olti yillik faoliyatini yakunlab, Chelsi bilan ikki yillik shartnoma imzoladi, chunki Brayton rahbariyati bu shartlarni takrorlashni ma'qul ko'rmadi. Klub bosh ijrochi direktori Pol Barber qaror moliyaviy va taktik jihatdan to'g'ri bo'lganini, u Fabian Xurselerning uzoq muddatli rejalari hamda yoshi o'tib borayotgan futbolchiga uzoq muddatli shartnoma berish xavflari hisobga olinganini bildirdi.

Brayton klubining bosh ijrochi direktori Pol Barber tajribali hujumchi Danny Uelbekning Chelsi safiga koʻchib oʻtishi borasidagi qarorni izohladi. Ushbu transfer jamoa muxlislari va rahbariyati uchun oson kechmagani, biroq moliyaviy va taktik nuqtai nazardan eng toʻgʻri yoʻl tanlangani taʼkidlandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar qilishicha, 35 yoshli futbolchi Janubiy qirgʻoq klubidagi olti yillik muvaffaqiyatli faoliyatiga yakun yasab, London jamoasi bilan ikki yillik shartnoma imzolagan. Brayton rahbariyati Chelsi taklif qilgan ikki yillik bitim shartlarini takrorlashni maʼqul koʻrmagan.

Klub tarixidagi eng yaxshi toʻpurar

Danny Uelbek Brayton safida jami 201 ta uchrashuvda maydonga tushib, 51 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. U Premer-ligada klub uchun 46 ta gol kiritgan holda musobaqa tarixidagi eng yaxshi toʻpurar maqomini saqlab qolgan.

Oʻtgan mavsum tajribali hujumchi uchun juda omadli keldi. U Angliya chempionatida 13 ta gol urib, Braytonga bir mavsumda eng koʻp gol urgan oʻyinchi rekordini takrorladi hamda umumiy hisobda 14 ta samarali harakatni amalga oshirdi.

Rahbariyatning pragmatik qarori

Klub muxlislari bilan oʻtkazilgan anjumanda Pol Barber bu qaror hissiyotlarga emas, balki biznes va kelajakdagi imkoniyatlarga asoslanganini tushuntirdi. Barber jamoa bosh murabbiyi Fabian Xurselerning uzoq muddatli taktik rejalari va tarkib imkoniyatlarini hisobga olish muhimligini qayd etdi.

Shuningdek, rahbariyat yoshi oʻlib borayotgan futbolchiga uzoq muddatli shartnoma berish xatarlarini ham oʻylab koʻrdi. Agar mavsum boshida jarohatlar yuzaga kelganda, klub tanqid ostida qolishi mumkin edi.

Kelajak sari qadam

Pol Barberning taʼkidlashicha, mazkur qaror nafaqat klub, balki futbolchining oʻzi uchun ham toʻgʻri kelgan. Danny Uelbek oʻz tajribasi bilan Chelsi uchun muhim figuralardan biriga aylanishi kutilmoqda.

Brayton esa kelgusida yosh va istiqbolli oʻyinchilarga tayangan holda Premer-ligadagi oʻrnini mustahkamlashni va yangi yetakchilarni tarbiyalashni rejalashtirmoqda.

Danny WelbeckChelsiBraytonPol BarberTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)