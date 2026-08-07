Ronalduning to‘yida katta shov-shuv: Bruno taklif qilinmadimi?
Krishtianu Ronaldu va Jorjina Rodrigesning to‘y marosimi 8 avgust kuni Madeyra orolida bo‘lib o‘tishi kutilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda Bruno Fernandes marosimga taklif qilinmagani haqida mish-mishlar tarqaldi. Bu xabarlar rasman tasdiqlanmagan, Ronaldu yoki Bruno Fernandes ham ularga izoh bermagan. Fanslar ushbu holat ikki futbolchi o‘rtasidagi munosabatlar sovuqlashgan bo‘lishi mumkinligi haqida taxmin qilmoqda.
Krishtianu Ronaldu va Jorjina Rodrigesning uzoq kutilgan to‘y marosimi atrofida turli muhokamalar tobora kuchaymoqda. Manbalar ma’lumotiga ko‘ra, juftlikning nikoh tantanasi 8 avgust kuni Ronalduning tug‘ilib o‘sgan ona yurti — Madeyra orolida bo‘lib o‘tishi kutilmoqda.
Biroq ushbu quvonchli voqea arafasida ijtimoiy tarmoqlarda kutilmagan mish-mishlar tarqaldi. Unda aytilishicha, «Manchester Yunayted» hamda Portugaliya terma jamoasida Ronaldu bilan birga to‘p surgan yaqin jamoadoshlardan biri Bruno Fernandes to‘y marosimiga taklif qilinmagan.
Mazkur xabarlar hozircha rasman tasdiqlanmagan bo‘lsa-da, muxlislar o‘rtasida katta qiziqish uyg‘otdi. Ijtimoiy tarmoqlarda ko‘pchilik bu holat ikki portugaliyalik yulduz o‘rtasidagi munosabatlar sovuqlashgan bo‘lishi mumkinligi haqida turli taxminlarni ilgari surmoqda.
Ayni paytda Ronaldu yoki Bruno Fernandes tomonidan ushbu mish-mishlarga rasmiy izoh berilmagan. Shu bois, tarqalayotgan ma’lumotlar hozircha tasdiqlanmagan xabar sifatida baholanmoqda.
…