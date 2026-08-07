Istanbulda 4 qavatli bino soniyalar ichida qulab tushdi
Turkiyaning Istanbul shahri Bahcheliyevler tumanida 4 qavatli turar joy binosi 5 avgust kuni soat taxminan 20:30 da hech qanday tashqi ta’sirsiz bir necha soniya ichida qulab tushdi. Hodisadan bir necha soat avval ustunlardan qarsillagan tovushlar eshitilgach, bino aholisi evakuatsiya qilingan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, jabrlanganlar qayd etilmagan.
Turkiyaning Istanbul shahri Bahcheliyevler tumanida 4 qavatli turar joy binosi kutilmaganda qulab tushdi. Hodisa sodir bo‘lishidan bir necha soat avval bino ustunlaridan g‘alati qarsillagan tovushlar eshitilgani sababli aholi xavotirlanib, darhol politsiya va o‘t o‘chiruvchilarga murojaat qilgan.
Favqulodda xizmatlar voqea joyiga yetib kelgach, binoda yashovchilar zudlik bilan evakuatsiya qilingan. Oradan ko‘p o‘tmay, 5 avgust kuni soat taxminan 20:30 da bino hech qanday tashqi ta’sirsiz bir necha soniya ichida qulab, vayron bo‘lgan. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, hodisa oqibatida jabrlanganlar qayd etilmagan, chunki bino o‘z vaqtida bo‘shatilgan.
Ma’lum qilinishicha, 1988 yilda qurilgan mazkur binoda 22 ta xonadon va 2 ta savdo do‘koni joylashgan edi. Mutaxassislar binoning qulash sabablari yuzasidan texnik ekspertiza boshlagan. Dastlabki taxminlarga ko‘ra, konstruksiyadagi nosozlik yoki tayanch qismlarining zaiflashuvi hodisaga sabab bo‘lgan bo‘lishi mumkin. Rasmiy xulosa tergov yakunlangach e’lon qilinadi.
…