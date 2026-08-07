Yan Diomande nima uchun Liverpulni emas, Real Madridni tanladi

·63·Sport
Yan Diomande nima uchun Liverpulni emas, Real Madridni tanladi
Qisqacha

Yan Diomande Liverpul va Pari Sen-Jermen takliflarini rad etib, Real Madrid safiga qo'shildi. Uning qaroriga Liverpuldagi o'tish davri, Joze Mourinyoning fransuz tilidagi shaxsiy qo'ng'irog'i va futbolchiga taqdim etilgan aniq rivojlanish rejasi ta'sir ko'rsatdi. Real Madrid transfer uchun RB Leipzig klubiga 140 million yevrogacha, jumladan 125 million yevro dastlabki to'lov va 15 million yevro bonus to'laydi.

Yozgi transfer mavsumining eng shov-shuvli bitimlaridan biri nihoyat oʻz nihoyasiga yetdi va isteʼdodli qanot hujumchisi Yan Diomande rasman Real Madrid safiga qoʻshildi. The Athletic nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, dastlab futbolchi uchun asosiy daʼvogar sifatida koʻrilgan Liverpul va Pari Sen-Jermen klublari bu kurashda magʻlub boʻlishdi. Angliya klubi yangi bosh murabbiy Andoni Iraola qoʻl ostida oʻtish davrini boshdan kechirayotgani va bu omil yosh futbolchini ikkilanib qolishiga sabab boʻlgani aytilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Dastlab Yan Diomande uchun Mersisayd jamoasiga oʻtish va Muhammad Salahning oʻrnini egallash gʻoyasi jozibali koʻringandi. Biroq uning vakillari — Roc Nation agentligi Liverpulagi hozirgi muhit haqiqiy oʻtish davri ekanini payqab, boshqa variantlarni ham koʻrib chiqa boshladi. Aynan shu pallada Madrid klubi faollashib, transfer poygasida keskin burilish yasashga muvaffaq boʻldi.

Joze Mourinyoning hal qiluvchi qoʻngʻirogʻi

Real Madridning mazkur transferda gʻalaba qozonishining asosiy sabablaridan biri tajribali mutaxassis Joze Mourinyoning shaxsiy aralashuvi boʻldi. Ispaniya poytaxtida ulkan qayta qurish ishlarini olib borayotgan portugaliyalik murabbiy Yan Diomande bilan bevosita telefon orqali muloqot qildi. Futbolchining agenti Nathan Campbellning soʻzlariga koʻra, bu suhbat transfer taqdirini hal qilgan.

Roc Nation vakilining taʼkidlashicha, Joze Mourinyoning fransuz tilida ravon gaplasha olishi tomonlarni hayratda qoldirgan. Mutaxassis futbolchiga oʻzining taktik gʻoyalari, jamoadagi loyiha va uning qanday qilib asosiy tarkibdan joy olishi haqida batafsil tushuntirib bergan. Aynan shu samimiy va chuqur muloqot yosh iqtidor egasining Madrid foydasiga qaror chiqarishida asosiy turtki boʻlgan.

Transfer qiymati va moliyaviy tafsilotlar

Real Madrid bu transfer uchun RB Leipzig klubiga umumiy hisobda 140 million yevrogacha (taxminan 120 million funt sterling) mablagʻ toʻlashga rozi boʻldi. Kelishuv shartlariga koʻra, dastlabki toʻlov 125 million yevroni tashkil etadi, yana 15 million yevro esa turli bonuslar koʻrinishida beriladi. Germaniya klubi butun yoz davomida narxni 130 million yevrodan kamaytirmagani sababli, Liverpul va Pari Sen-Jermen klublari oxir-oqibat ikkilanib qolishgandi.

Goal.com xabar berishicha, Pari Sen-Jermen ham nemis klubi bilan muzokaralarda oldinga siljigan edi, biroq qirollik klubining qatʼiy harakatlari va moliyaviy taklifi barchasini oʻzgartirib yubordi. Madridliklar futbolchiga nafaqat pul, balki kelajakdagi rivojlanish strategiyasini ham taqdim etishdi.

Klub mutaxassislari Vinicius Junior kabi yulduzlarning faoliyatini misol qilib keltirib, qanot hujumchisi Santyago Bernabeu stadionida qanday qilib jahon darajasiga chiqishi mumkinligini amalda koʻrsatib berishdi. Chempionlar ligasida zafar quchish istagi va aniq karyera rejasi sobiq Leganes tarbiyalanuvchisining yakuniy qarorini toʻlaqonli belgilab berdi.

Yan DiomandeReal MadridJose MourinoningLiverpulTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)