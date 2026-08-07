Yan Diomande nima uchun Liverpulni emas, Real Madridni tanladi
Yan Diomande Liverpul va Pari Sen-Jermen takliflarini rad etib, Real Madrid safiga qo'shildi. Uning qaroriga Liverpuldagi o'tish davri, Joze Mourinyoning fransuz tilidagi shaxsiy qo'ng'irog'i va futbolchiga taqdim etilgan aniq rivojlanish rejasi ta'sir ko'rsatdi. Real Madrid transfer uchun RB Leipzig klubiga 140 million yevrogacha, jumladan 125 million yevro dastlabki to'lov va 15 million yevro bonus to'laydi.
Yozgi transfer mavsumining eng shov-shuvli bitimlaridan biri nihoyat oʻz nihoyasiga yetdi va isteʼdodli qanot hujumchisi Yan Diomande rasman Real Madrid safiga qoʻshildi. The Athletic nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, dastlab futbolchi uchun asosiy daʼvogar sifatida koʻrilgan Liverpul va Pari Sen-Jermen klublari bu kurashda magʻlub boʻlishdi. Angliya klubi yangi bosh murabbiy Andoni Iraola qoʻl ostida oʻtish davrini boshdan kechirayotgani va bu omil yosh futbolchini ikkilanib qolishiga sabab boʻlgani aytilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Dastlab Yan Diomande uchun Mersisayd jamoasiga oʻtish va Muhammad Salahning oʻrnini egallash gʻoyasi jozibali koʻringandi. Biroq uning vakillari — Roc Nation agentligi Liverpulagi hozirgi muhit haqiqiy oʻtish davri ekanini payqab, boshqa variantlarni ham koʻrib chiqa boshladi. Aynan shu pallada Madrid klubi faollashib, transfer poygasida keskin burilish yasashga muvaffaq boʻldi.
Joze Mourinyoning hal qiluvchi qoʻngʻirogʻiReal Madridning mazkur transferda gʻalaba qozonishining asosiy sabablaridan biri tajribali mutaxassis Joze Mourinyoning shaxsiy aralashuvi boʻldi. Ispaniya poytaxtida ulkan qayta qurish ishlarini olib borayotgan portugaliyalik murabbiy Yan Diomande bilan bevosita telefon orqali muloqot qildi. Futbolchining agenti Nathan Campbellning soʻzlariga koʻra, bu suhbat transfer taqdirini hal qilgan.
Roc Nation vakilining taʼkidlashicha, Joze Mourinyoning fransuz tilida ravon gaplasha olishi tomonlarni hayratda qoldirgan. Mutaxassis futbolchiga oʻzining taktik gʻoyalari, jamoadagi loyiha va uning qanday qilib asosiy tarkibdan joy olishi haqida batafsil tushuntirib bergan. Aynan shu samimiy va chuqur muloqot yosh iqtidor egasining Madrid foydasiga qaror chiqarishida asosiy turtki boʻlgan.
Transfer qiymati va moliyaviy tafsilotlarReal Madrid bu transfer uchun RB Leipzig klubiga umumiy hisobda 140 million yevrogacha (taxminan 120 million funt sterling) mablagʻ toʻlashga rozi boʻldi. Kelishuv shartlariga koʻra, dastlabki toʻlov 125 million yevroni tashkil etadi, yana 15 million yevro esa turli bonuslar koʻrinishida beriladi. Germaniya klubi butun yoz davomida narxni 130 million yevrodan kamaytirmagani sababli, Liverpul va Pari Sen-Jermen klublari oxir-oqibat ikkilanib qolishgandi.
Goal.com xabar berishicha, Pari Sen-Jermen ham nemis klubi bilan muzokaralarda oldinga siljigan edi, biroq qirollik klubining qatʼiy harakatlari va moliyaviy taklifi barchasini oʻzgartirib yubordi. Madridliklar futbolchiga nafaqat pul, balki kelajakdagi rivojlanish strategiyasini ham taqdim etishdi.
Klub mutaxassislari Vinicius Junior kabi yulduzlarning faoliyatini misol qilib keltirib, qanot hujumchisi Santyago Bernabeu stadionida qanday qilib jahon darajasiga chiqishi mumkinligini amalda koʻrsatib berishdi. Chempionlar ligasida zafar quchish istagi va aniq karyera rejasi sobiq Leganes tarbiyalanuvchisining yakuniy qarorini toʻlaqonli belgilab berdi.
…