Yangi qonun kuchga kirdi: It, mushuk va chorva mollari ro‘yxatga olinadi

·91·Jamiyat
Yangi qonun kuchga kirdi: It, mushuk va chorva mollari ro‘yxatga olinadi
Qisqacha

7 avgustdan O'zbekistonda jismoniy va yuridik shaxslar saqlaydigan yoki ko'paytiradigan barcha hayvonlarni majburiy identifikatsiya qilish va davlat ro'yxatidan o'tkazish tartibi kuchga kirdi. Qoramol, qo'y, echki va tuyalar tug'ilganidan 14 kun o'tgach, cho'chqalar 1 oydan keyin, itlar va mushuklar 3 oydan keyin, otlar esa 4 oydan keyin identifikatsiya qilinadi va bu muddat tugaganidan so'ng bir oy ichida ro'yxatga olinadi.

7 avgustdan e’tiboran O‘zbekistonda «Hayvonlarni identifikatsiya qilish, ro‘yxatga olish va kuzatish to‘g‘risida»gi yangi qonun rasman kuchga kirdi. Endilikda mamlakat hududida jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan saqlanadigan yoki ko‘paytiriladigan barcha hayvonlar majburiy tartibda identifikatsiya qilinishi va davlat ro‘yxatidan o‘tkazilishi shart.

Ushbu islohot hayvonlar hisobini aniq yuritish va ularning harakatini yagona elektron tizim orqali kuzatib borishni ta’minlashga qaratilgan.

Hayvonlarni ro‘yxatga olish muddatlari qanday?

Qonun talablariga ko‘ra, hayvon turiga qarab ularni identifikatsiya qilishning aniq muddatlari belgilab qo‘yildi:

  • Qoramol, qo‘y, echki va tuyalar: tug‘ilganidan 14 kun o‘tgach;

  • Cho‘chqalar: 1 oydan keyin;

  • Itlar va mushuklar: 3 oydan keyin;

  • Otlar: 4 oydan keyin.

Muhim qoida: Hayvonlar yuqorida ko‘rsatilgan muddatlar tugaganidan so‘ng bir oydan kechiktirmay davlat ro‘yxatidan o‘tkazilishi shart.

Chetdan olib kirilgan va hisobdan chiqariladigan hayvonlar tartibi

  • Caqlash yoki ko‘paytirish maqsadida xorijdan olib kirilgan hayvonlar: Mamlakat hududiga kiritilgan sanadan e’tiboran 21 kun ichida identifikatsiya qilinishi shart.

  • Hisobdan chiqarish: Hayvon so‘yilganda, nobud bo‘lganda, o‘lganda, yo‘q qilinganda yoki mamlakat tashqarisiga olib chiqilgan taqdirda, u 7 kun ichida davlat hisobidan chiqariladi.

Ro‘yxatdan o‘tkazish jarayoni qanday amalga oshiriladi?

Hayvon egasi tomonidan berilgan murojaat asosida vakolatli davlat organi vakili 5 ish kuni ichida tegishli joyga tashrif buyurib, hayvonni identifikatsiya qiladi va yagona davlat ro‘yxatidan o‘tkazadi.

Yagona kuzatuv tizimining joriy etilishi veterinariya xavfsizligini ta’minlash va kasalliklar tarqalishining oldini olishda muhim o‘rin tutadi.

O'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yakkasaroyda inson hayotini qutqargan xodimlar taqdirlandiYakkasaroyda inson hayotini qutqargan xodimlar taqdirlandiBugun, 09:44Ozodbek Nazarbekov: "Qo‘shiqlarimni aytaver, xohlasang klip ham chiqar" (video)Ozodbek Nazarbekov: "Qo‘shiqlarimni aytaver, xohlasang klip ham chiqar" (video)Bugun, 09:20Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildiKoreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildiBugun, 05:31Rossiyadagi dahshatli YTH ikki o‘zbekistonlikning umriga zomin bo‘ldiRossiyadagi dahshatli YTH ikki o‘zbekistonlikning umriga zomin bo‘ldiKecha, 23:38Toshkentda kottej savdosida tovlamachilik: aka-ukalar qo‘lga olindi (video)Toshkentda kottej savdosida tovlamachilik: aka-ukalar qo‘lga olindi (video)Kecha, 21:44Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradiAbduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradiKecha, 20:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!