Yangi qonun kuchga kirdi: It, mushuk va chorva mollari ro‘yxatga olinadi
7 avgustdan O'zbekistonda jismoniy va yuridik shaxslar saqlaydigan yoki ko'paytiradigan barcha hayvonlarni majburiy identifikatsiya qilish va davlat ro'yxatidan o'tkazish tartibi kuchga kirdi. Qoramol, qo'y, echki va tuyalar tug'ilganidan 14 kun o'tgach, cho'chqalar 1 oydan keyin, itlar va mushuklar 3 oydan keyin, otlar esa 4 oydan keyin identifikatsiya qilinadi va bu muddat tugaganidan so'ng bir oy ichida ro'yxatga olinadi.
7 avgustdan e’tiboran O‘zbekistonda «Hayvonlarni identifikatsiya qilish, ro‘yxatga olish va kuzatish to‘g‘risida»gi yangi qonun rasman kuchga kirdi. Endilikda mamlakat hududida jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan saqlanadigan yoki ko‘paytiriladigan barcha hayvonlar majburiy tartibda identifikatsiya qilinishi va davlat ro‘yxatidan o‘tkazilishi shart.
Ushbu islohot hayvonlar hisobini aniq yuritish va ularning harakatini yagona elektron tizim orqali kuzatib borishni ta’minlashga qaratilgan.
Hayvonlarni ro‘yxatga olish muddatlari qanday?
Qonun talablariga ko‘ra, hayvon turiga qarab ularni identifikatsiya qilishning aniq muddatlari belgilab qo‘yildi:
Qoramol, qo‘y, echki va tuyalar: tug‘ilganidan 14 kun o‘tgach;
Cho‘chqalar: 1 oydan keyin;
Itlar va mushuklar: 3 oydan keyin;
Otlar: 4 oydan keyin.
Muhim qoida: Hayvonlar yuqorida ko‘rsatilgan muddatlar tugaganidan so‘ng bir oydan kechiktirmay davlat ro‘yxatidan o‘tkazilishi shart.
Chetdan olib kirilgan va hisobdan chiqariladigan hayvonlar tartibi
Caqlash yoki ko‘paytirish maqsadida xorijdan olib kirilgan hayvonlar: Mamlakat hududiga kiritilgan sanadan e’tiboran 21 kun ichida identifikatsiya qilinishi shart.
Hisobdan chiqarish: Hayvon so‘yilganda, nobud bo‘lganda, o‘lganda, yo‘q qilinganda yoki mamlakat tashqarisiga olib chiqilgan taqdirda, u 7 kun ichida davlat hisobidan chiqariladi.
Ro‘yxatdan o‘tkazish jarayoni qanday amalga oshiriladi?
Hayvon egasi tomonidan berilgan murojaat asosida vakolatli davlat organi vakili 5 ish kuni ichida tegishli joyga tashrif buyurib, hayvonni identifikatsiya qiladi va yagona davlat ro‘yxatidan o‘tkazadi.
Yagona kuzatuv tizimining joriy etilishi veterinariya xavfsizligini ta’minlash va kasalliklar tarqalishining oldini olishda muhim o‘rin tutadi.
…