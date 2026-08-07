Dunyoning eng kuchli pasportlari e’lon qilindi: Yangi global reyting...
Henley Passport Index 2026 yilgi reytingida Singapur pasporti 192 ta vizasiz yo'nalish bilan dunyoning eng kuchli pasporti deb topildi. Yaponiya, Janubiy Koreya va Birlashgan Arab Amirliklari 188 ta vizasiz yo'nalish bilan ikkinchi o'rinni bo'lishib oldi. BAA so'nggi 20 yil ichida vizasiz yo'nalishlar sonini 153 taga oshirib, jami 188 taga yetkazdi.
Henley Passport Index xalqaro tashkiloti 2026 yilgi dunyoning eng qudratli pasportlari reytingini taqdim etdi. Reyting mamlakat fuqarolarining oldindan viza rasmiylashtirmasdan tashrif buyurishi mumkin bo‘lgan davlat va hududlari soni asosida shakllantirildi.
So‘nggi tadqiqotlar shuni ko‘rsatmoqdaki, global harakatlanish va sayohatlar sohasida Osiyo davlatlarining mavqei va diplomatik ta’siri misli ko‘rilmagan darajada kuchaygan.
Osiyo gegemonligi: Dastlabki to‘rtta o‘rin Osiyoda!
2026 yilgi reyting natijalariga ko‘ra, Singapur pasporti dunyoning eng kuchli pasporti deb e’tirof etildi. Singapurliklar hozirda dunyo bo‘ylab 192 ta yo‘nalishga vizasiz tashrif buyurishlari mumkin (ma’lumot uchun, 2016 yilda bu ko‘rsatkich 173 tani tashkil etgan edi).
Faxrli ikkinchi o‘rinni birdaniga uchta Osiyo giganti bo‘lishib oldi:
Yaponiya
Janubiy Koreya
Birlashgan Arab Amirliklari (BAA)
Ushbu mamlakatlar fuqarolari dunyoning 188 ta davlatiga hech qanday vizasiz erkin kirish imkoniyatiga ega.
Rekord sakrash: BAA so‘nggi 20 yil ichida tarixiy ko‘rsatkich qayd etdi. Mamlakat vizasiz yo‘nalishlar sonini 153 taga oshirib, jami 188 taga yetkazdi. Bu faol diplomatik aloqalar va iqtisodiy taraqqiyot mevasidir.
Yevropa va Shimoliy Amerikadagi vaziyat
Yevropa va Shimoliy Amerika davlatlari ham barqarorlikni saqlab qolmoqda, ammo Osiyo davlatlarining tezkor o‘sishi fonida ularning reytingi biroz pasaygan.
Yevropa davlatlari:
Norvegiya — 5-o‘rin (186 ta vizasiz yo‘nalish)
Shveysariya — 6-o‘rin (185 ta yo‘nalish)
Yevropa Ittifoqi va Buyuk Britaniya — o‘rtacha 184 ta davlatga vizasiz kirish imkoni.
Shimoliy Amerika:
Kanada — 183 ta yo‘nalish
AQSH — 180 ta yo‘nalish
Garchi Kanada va AQSH 2016 yilga nisbatan vizasiz yo‘nalishlar sonini ko‘paytirgan bo‘lsa-da, boshqa mamlakatlar juda jadal sur’atlar bilan rivojlangani sababli reyting jadvalida pastki qatorlarga surilgan.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…