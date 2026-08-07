Dunyoning eng kuchli pasportlari e’lon qilindi: Yangi global reyting...

·122·Dunyo
Dunyoning eng kuchli pasportlari e’lon qilindi: Yangi global reyting...
Qisqacha

Henley Passport Index 2026 yilgi reytingida Singapur pasporti 192 ta vizasiz yo'nalish bilan dunyoning eng kuchli pasporti deb topildi. Yaponiya, Janubiy Koreya va Birlashgan Arab Amirliklari 188 ta vizasiz yo'nalish bilan ikkinchi o'rinni bo'lishib oldi. BAA so'nggi 20 yil ichida vizasiz yo'nalishlar sonini 153 taga oshirib, jami 188 taga yetkazdi.

Henley Passport Index xalqaro tashkiloti 2026 yilgi dunyoning eng qudratli pasportlari reytingini taqdim etdi. Reyting mamlakat fuqarolarining oldindan viza rasmiylashtirmasdan tashrif buyurishi mumkin bo‘lgan davlat va hududlari soni asosida shakllantirildi.

So‘nggi tadqiqotlar shuni ko‘rsatmoqdaki, global harakatlanish va sayohatlar sohasida Osiyo davlatlarining mavqei va diplomatik ta’siri misli ko‘rilmagan darajada kuchaygan.

Osiyo gegemonligi: Dastlabki to‘rtta o‘rin Osiyoda!

2026 yilgi reyting natijalariga ko‘ra, Singapur pasporti dunyoning eng kuchli pasporti deb e’tirof etildi. Singapurliklar hozirda dunyo bo‘ylab 192 ta yo‘nalishga vizasiz tashrif buyurishlari mumkin (ma’lumot uchun, 2016 yilda bu ko‘rsatkich 173 tani tashkil etgan edi).

Faxrli ikkinchi o‘rinni birdaniga uchta Osiyo giganti bo‘lishib oldi:

  • Yaponiya

  • Janubiy Koreya

  • Birlashgan Arab Amirliklari (BAA)

Ushbu mamlakatlar fuqarolari dunyoning 188 ta davlatiga hech qanday vizasiz erkin kirish imkoniyatiga ega.

Rekord sakrash: BAA so‘nggi 20 yil ichida tarixiy ko‘rsatkich qayd etdi. Mamlakat vizasiz yo‘nalishlar sonini 153 taga oshirib, jami 188 taga yetkazdi. Bu faol diplomatik aloqalar va iqtisodiy taraqqiyot mevasidir.

Yevropa va Shimoliy Amerikadagi vaziyat

Yevropa va Shimoliy Amerika davlatlari ham barqarorlikni saqlab qolmoqda, ammo Osiyo davlatlarining tezkor o‘sishi fonida ularning reytingi biroz pasaygan.

Yevropa davlatlari:

  • Norvegiya — 5-o‘rin (186 ta vizasiz yo‘nalish)

  • Shveysariya — 6-o‘rin (185 ta yo‘nalish)

  • Yevropa Ittifoqi va Buyuk Britaniya — o‘rtacha 184 ta davlatga vizasiz kirish imkoni.

Shimoliy Amerika:

  • Kanada — 183 ta yo‘nalish

  • AQSH — 180 ta yo‘nalish

Garchi Kanada va AQSH 2016 yilga nisbatan vizasiz yo‘nalishlar sonini ko‘paytirgan bo‘lsa-da, boshqa mamlakatlar juda jadal sur’atlar bilan rivojlangani sababli reyting jadvalida pastki qatorlarga surilgan.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

SingaporeJapanSouth KoreaUnited Arab EmiratesHenley Passport Index
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tabiatning g‘aroyib mo‘jizasi: Amazonkadagi jingalak sochli noyob qush olimlarni ham hayratga soldiTabiatning g‘aroyib mo‘jizasi: Amazonkadagi jingalak sochli noyob qush olimlarni ham hayratga soldiBugun, 06:02Dubaydagi tilanchilik orqali topilgan katta daromad tarmoqlarda ko‘pchilikning qiziqishini uyg‘otdiDubaydagi tilanchilik orqali topilgan katta daromad tarmoqlarda ko‘pchilikning qiziqishini uyg‘otdiBugun, 05:48Itning kutilmagan sakrashi ayolning 17 sm qoshiq yutishiga majbur qildiItning kutilmagan sakrashi ayolning 17 sm qoshiq yutishiga majbur qildiBugun, 05:42Bolalikda akulalardan qo‘rqqan Emili tanasiga 106 ta turli xil akula turini chizdirib Ginneslar kitobiga kirdiBolalikda akulalardan qo‘rqqan Emili tanasiga 106 ta turli xil akula turini chizdirib Ginneslar kitobiga kirdiBugun, 05:37Bir yo‘lovchining gapi butun samolyot evakuatsiyasiga sabab bo‘ldiBir yo‘lovchining gapi butun samolyot evakuatsiyasiga sabab bo‘ldiBugun, 00:53Norvegiyada o‘g‘liga noodatiy ism qo‘ygan ona qamoqqa olindiNorvegiyada o‘g‘liga noodatiy ism qo‘ygan ona qamoqqa olindiKecha, 23:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi