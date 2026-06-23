Pasport bilan sotiladigan Darry Ring uzugi necha pul?

·68·Dunyo
Pasport bilan sotiladigan Darry Ring uzugi necha pul?

Darry Ring zargarlik brendi dunyodagi eng g‘ayrioddiy nikoh uzuklaridan birini yaratdi. Uning asosiy sharti shundaki, bu uzukni erkak kishi faqat bir marta va faqat bitta inson uchun xarid qilishi mumkin. Agar tanlov amalga oshirilsa, ikkinchi bor uzuk sotib olish imkoniyati berilmaydi.

Xarid jarayoni oddiy emas. Mijoz pasport va shaxsiy ma’lumotlarini taqdim etadi, so‘ngra juftlik «abadiy muhabbat shartnomasi»ni imzolaydi. Bu hujjat uzukning faqat bir insonga bag‘ishlanganini tasdiqlaydi va maxsus sertifikat bilan mustahkamlanadi.

Brend joriy qilgan tizim shu qadar qat’iyki, hozirgacha hech kim uni chetlab o‘ta olmagan. Hatto o‘nlab yillar o‘tganidan keyin ham ikkinchi Darry Ring‘ni xarid qilish mumkin emas.

Pasport bilan sotiladigan Darry Ring uzugi necha pul?

Uzuklarning narxi taxminan 1300 dollardan boshlanadi. Yirik brilliantlar bilan bezatilgan va murakkab dizaynga ega modellar esa 3000 dollar va undan yuqori baholanadi.

Brendning ta’kidlashicha, Darry Ring‘ning haqiqiy qiymati olmosida emas, balki uning ma’nosidadir. Bu shunchaki bezak emas, balki butun umrga berilgan va’da, sadoqat va yagona muhabbatning ramzi hisoblanadi.

Ayni paytda Darry Ring butun dunyoda samimiyat, sodiqlik va o‘z so‘zida turishning timsoli sifatida ommalashib bormoqda.

Darry Ring
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Britaniyadagi 1200 yillik afsonaviy daraxt nobud bo‘ldiBritaniyadagi 1200 yillik afsonaviy daraxt nobud bo‘ldiBugun, 14:48Ayollar uchun pensiya yoshi yana oshiriladi: yangi tartibAyollar uchun pensiya yoshi yana oshiriladi: yangi tartibBugun, 14:46Pikasso kartinasi narkosavdogarlar uyida qanday paydo bo‘ldi?Pikasso kartinasi narkosavdogarlar uyida qanday paydo bo‘ldi?Bugun, 14:44Fransiyada rekord darajadagi issiqlik 18 kishini olib ketdiFransiyada rekord darajadagi issiqlik 18 kishini olib ketdiBugun, 14:35Tokioda xavotirli holat: maktabda yong‘in chiqdiTokioda xavotirli holat: maktabda yong‘in chiqdiBugun, 14:00Do‘stini qutqarmoqchi bo‘lgan 8 yashar qahramonning jasadi topildiDo‘stini qutqarmoqchi bo‘lgan 8 yashar qahramonning jasadi topildiBugun, 11:42
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi