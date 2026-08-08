Pio Esposito Angliya klublari qiziqishiga qaramay Inter bilan shartnomani uzaytirishi mumkin

·48·Sport
Pio Esposito Angliya klublari qiziqishiga qaramay Inter bilan shartnomani uzaytirishi mumkin
Qisqacha

Pio Esposito Angliyaning Arsenal va Manchester Yunayted klublari qiziqishiga qaramay, Inter bilan yangi shartnoma imzolab, faoliyatini Milan klubida davom ettirishi kutilmoqda. Goal.com xabariga ko'ra, tomonlar shartnoma shartlari bo'yicha og'zaki kelishuvga erishgan va futbolchining ustuvor maqsadi San Siro stadionida qolishdir.

Angliyaning ikki grand klubi – Arsenal hamda Manchester Yunayted Inter hujumchisi Pio Espositoni oʻz safiga qoʻshib olish imkoniyatlarini jiddiy ravishda koʻrib chiqmoqda. CaughtOffside maʼlumotiga koʻra, Premer-liga vakillari 21 yoshli futbolchining transferiga qiziqish bildirib, uning atrofidagi vaziyatni yaqindan oʻrganmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻtgan mavsumda Italiya chempionati va Chempionatlar ligasida umumiy hisobda 9 ta gol hamda 5 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan yosh hujumchi Yevropaning yetakchi jamoalari eʼtiboriga tushdi. Inter safida 50 ta uchrashuvda maydonga tushgan tarbiyalanuvchi oʻzining sermahsulligi bilan nafaqat klubida, balki Italiya milliy jamoasida ham oʻrnini topib, 9 ta oʻyinda qatnashishga ulgurdi.

Angliya klublarining bu kabi futbolchilarga talabi bejiz emas. Jamoalar mavsum davomida toʻrtta yirik musobaqada qatnashishi sababli tarkib chuqurligini taʼminlash va hujum chizigʻini kuchaytirish ustuvor vazifa boʻlib qolmoqda. Espositoning yoshi, istiqboli va oʻz tarbiyalanuvchisi ekanligi uni Premyer-liga skautlari uchun jozibali insayderga aylantirmoqda.

Inter safida qolish ehtimoli yuqori

Biroq transfer boʻlishi mumkinligi haqidagi shov-shuvlarga qaramay, futbolchining ustuvor maqsadi Milan klubida qolish ekanligi taʼkidlanmoqda. Goal.com xabar qilishicha, tomonlar yangi shartnoma shartlari yuzasidan ogʻzaki kelishuvga erishib boʻlgan va yosh hujumchi oʻz faoliyatini aynan San Siro stadionida davom ettirishni afzal koʻrmoqda.

Bu holat jamoa bosh murabbiyi va klub rahbariyati uchun katta yutuq sanaladi. Lautaro Martines va Markus Tyuram kabi tajribali hujumchilar raqobatiga qaramay, klub oʻzining istiqbolli tarbiyalanuvchisini saqlab qolishi Italiya chempionlarining jiddiy niyatlaridan dalolat beradi.

Garchi A Seriya gʻoliblari Angliya futbolining moliyaviy imkoniyatlari fonida yuzaga kelishi mumkin boʻlgan takliflarga tayyor turgan boʻlsa-da, futbolchining oʻz qarorini oʻzgartirishi dargumon. Agar kutilmagan oʻzgarishlar yuz bermasa, hujumchi Milan klubida qolib, asosiy tarkibdagi oʻrin uchun kurashni davom ettiradi.

Pio EspositoInterArsenalManchester YunaytedA Seriya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)