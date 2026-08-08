Pio Esposito Angliya klublari qiziqishiga qaramay Inter bilan shartnomani uzaytirishi mumkin
Pio Esposito Angliyaning Arsenal va Manchester Yunayted klublari qiziqishiga qaramay, Inter bilan yangi shartnoma imzolab, faoliyatini Milan klubida davom ettirishi kutilmoqda. Goal.com xabariga ko'ra, tomonlar shartnoma shartlari bo'yicha og'zaki kelishuvga erishgan va futbolchining ustuvor maqsadi San Siro stadionida qolishdir.
Angliyaning ikki grand klubi – Arsenal hamda Manchester Yunayted Inter hujumchisi Pio Espositoni oʻz safiga qoʻshib olish imkoniyatlarini jiddiy ravishda koʻrib chiqmoqda. CaughtOffside maʼlumotiga koʻra, Premer-liga vakillari 21 yoshli futbolchining transferiga qiziqish bildirib, uning atrofidagi vaziyatni yaqindan oʻrganmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻtgan mavsumda Italiya chempionati va Chempionatlar ligasida umumiy hisobda 9 ta gol hamda 5 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan yosh hujumchi Yevropaning yetakchi jamoalari eʼtiboriga tushdi. Inter safida 50 ta uchrashuvda maydonga tushgan tarbiyalanuvchi oʻzining sermahsulligi bilan nafaqat klubida, balki Italiya milliy jamoasida ham oʻrnini topib, 9 ta oʻyinda qatnashishga ulgurdi.
Angliya klublarining bu kabi futbolchilarga talabi bejiz emas. Jamoalar mavsum davomida toʻrtta yirik musobaqada qatnashishi sababli tarkib chuqurligini taʼminlash va hujum chizigʻini kuchaytirish ustuvor vazifa boʻlib qolmoqda. Espositoning yoshi, istiqboli va oʻz tarbiyalanuvchisi ekanligi uni Premyer-liga skautlari uchun jozibali insayderga aylantirmoqda.
Inter safida qolish ehtimoli yuqoriBiroq transfer boʻlishi mumkinligi haqidagi shov-shuvlarga qaramay, futbolchining ustuvor maqsadi Milan klubida qolish ekanligi taʼkidlanmoqda. Goal.com xabar qilishicha, tomonlar yangi shartnoma shartlari yuzasidan ogʻzaki kelishuvga erishib boʻlgan va yosh hujumchi oʻz faoliyatini aynan San Siro stadionida davom ettirishni afzal koʻrmoqda.
Bu holat jamoa bosh murabbiyi va klub rahbariyati uchun katta yutuq sanaladi. Lautaro Martines va Markus Tyuram kabi tajribali hujumchilar raqobatiga qaramay, klub oʻzining istiqbolli tarbiyalanuvchisini saqlab qolishi Italiya chempionlarining jiddiy niyatlaridan dalolat beradi.
Garchi A Seriya gʻoliblari Angliya futbolining moliyaviy imkoniyatlari fonida yuzaga kelishi mumkin boʻlgan takliflarga tayyor turgan boʻlsa-da, futbolchining oʻz qarorini oʻzgartirishi dargumon. Agar kutilmagan oʻzgarishlar yuz bermasa, hujumchi Milan klubida qolib, asosiy tarkibdagi oʻrin uchun kurashni davom ettiradi.
…