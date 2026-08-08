O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar

·1.6K·Madaniyat
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
Qisqacha

Yuko Tanaka 1983 yilda NHK telekanalida namoyish etilgan "Oshin" serialidagi o‘rta yoshdagi Oshin obrazi orqali keng tanilgan. 1955 yilda Osakada tug‘ilgan aktrisa Meydzi universitetida tahsil olgan va ijodiy faoliyatini 1970 yillar oxirida boshlagan. "Oshin" Yaponiyada katta auditoriya to‘plab, keyinchalik 68 davlatda namoyish etilgan, serialning o‘rtacha yillik reytingi 52,6 foizni tashkil qilgan.

O‘zbekistonda "Oshin" seriali 2000 yillardan boshlab ko‘plab tomoshabinlar orasida mashhur bo‘lgan. Ayniqsa, hayotning eng og‘ir sinovlarida ham taslim bo‘lmaydigan, oilasiga sodiq va sabrli Oshin obrazi o‘zbek ayollariga yaqin timsol sifatida qabul qilingan.

Oshinning o‘rta yoshdagi davrini Yuko Tanaka gavdalantirgan. Aktrisa ekranda ona mehri, sabr va mas’uliyatni ishonarli tarzda ko‘rsata olgan. Uning shaxsiy hayotida farzandi bo‘lmagani bu rol yanada qiziq muhokamalarga sabab bo‘lgan.

Yuko Tanaka 1955 yilda Osakada tug‘ilgan va Meydzi universitetida tahsil olgan. Uning aktyorlik faoliyati 1970 yillar oxirida boshlangan. 1979 yilda NHK telekanalidagi "Opa Ma" dramasida ishtirok etgan, ikki yildan keyin esa "Eydzanaika" tarixiy filmida rol ijro qilgan.

Ushbu ishlar Tanakaning kino olamida tanilishiga yo‘l ochgan. Aktrisa Yaponiya Kino akademiyasi tomonidan ham e’tirof etilib, bir nechta mukofotlarga loyiq ko‘rilgan.

1983 yilda esa uning ijodida eng tanilgan loyihalardan biri paydo bo‘ldi. NHK telekanali "Oshin" serialini efirga uzatdi. Serial Yaponiyada juda katta auditoriya to‘pladi va keyinchalik 68 davlatda namoyish etildi.

"Oshin"ning o‘rtacha yillik reytingi 52,6 foiz bo‘lgan, ayrim qismlarda esa tomoshabinlar ulushi 62,9 foizga yetgan.

Serial voqealari 1900 yilda tug‘ilgan kambag‘al dehqon qizi Oshin atrofida kechadi. U bolaligidan og‘ir mehnat, qashshoqlik va turli tazyiqlarni boshdan kechiradi, ammo hayotda o‘z o‘rnini topish uchun harakatdan to‘xtamaydi. Bolalikdagi Oshinni Ayako Kobayasi, keyingi yoshdagi qahramonni esa Yuko Tanaka ijro etgan.

O'zbekistonYuko TanakaOshinOsakaNHK
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ozodbek Nazarbekov yosh ijodkorning iltimosiga ko‘ra duet kuyladi (video)Ozodbek Nazarbekov yosh ijodkorning iltimosiga ko‘ra duet kuyladi (video)Bugun, 09:55Rayhon Ulasenovaning o‘g‘li to‘yida tort kesish marosimi (video)Rayhon Ulasenovaning o‘g‘li to‘yida tort kesish marosimi (video)Bugun, 09:37Rayhon Ulasenovaning o‘g‘li to‘yida kelin-kuyovning raqsi e’tibor markazida bo‘ldi (video)Rayhon Ulasenovaning o‘g‘li to‘yida kelin-kuyovning raqsi e’tibor markazida bo‘ldi (video)Bugun, 08:57Yangi film suratga olish jarayonida Jeki Chan qo‘lidan jarohatlangani aytilmoqdaYangi film suratga olish jarayonida Jeki Chan qo‘lidan jarohatlangani aytilmoqdaBugun, 05:55Anvar Sobirov: «Ronaldo qilmagan xatoni men qildim»Anvar Sobirov: «Ronaldo qilmagan xatoni men qildim»Bugun, 00:01Mashhur aktyor Abdumannon Ubaydullayev 86 yoshida vafot etdiMashhur aktyor Abdumannon Ubaydullayev 86 yoshida vafot etdiKecha, 23:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida
Abbosbek Fayzullayevning kuyov navkaridan videolar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning kuyov navkaridan videolar tarqaldi (video)