OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdi

·63·Texno
OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdi
Qisqacha

OpenAI Astra modeli ustidagi ishlarni sun'iy intellekt imkoniyatlari xavfsizlik chegarasidan oshib ketgani va avtonom kiberhujumlar salohiyatini ko'rsatgani sababli vaqtincha to'xtatdi. Ichki audit modelning agentik kod yozish va kiberxavfsizlik yo'nalishlarida jiddiy natijalarga erishgani, jumladan, himoyalangan real dunyo tizimlarini mustaqil aniqlab, ularga qarshi kiberhujumlar uyushtira olishini ko'rsatgan.

Sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi kompaniyalardan biri boʻlgan OpenAI oʻzining yangi avlodga mansub Astra nomli modeli ustidagi ishlarni vaqtincha toʻxtatdi. Kompaniya jamoatchilikka taqdim etgan bayonotiga koʻra, mazkur qaror sunʼiy intellekt imkoniyatlari kutilmaganda xavfsizlik chegarasidan oshib ketgani va avtonom kiberhujumlarni sodir etish potensialini koʻrsatgani sababli qabul qilingan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Hozirda ishlab chiqish jarayonida boʻlgan Astra modeli kompaniyaning ichki auditidan oʻtkazilganda uning agentik kod yozish hamda kiberxavfsizlik yoʻnalishlarida jiddiy muvaffaqiyatlarga erishgani aniqlangan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, model mustaqil ravishda anʼanaviy tarzda yaxshi himoyalangan real dunyo tizimlarini aniqlash va ularga qarshi kiberhujumlarni amalga oshirish darajasiga yetgan.

Tayyorgarlik mezonlari va xavfsizlik choralari

OpenAI 2023-yilda joriy etgan maxsus «Tayyorgarlik tizimi» (Preparedness Framework) qoidalariga binoan, sunʼiy intellekt modelining bunday yuqori koʻrsatkichlarga erishishi qoʻshimcha himoya choralarini koʻrishni talab qiladi. Mutaxassislar modelni baholashda davom etayotgan boʻlsa-da, uning imkoniyatlari tanqidiy darajaga yetganini inkor eta olmaydi.

Kompaniya vakillari oʻz blogida eʼlon qilgan maʼlumotda Astra hali ommaga taqdim etilmagani va yaqinda Hugging Face tizimida kuzatilgan insidentga aloqador emasligini alohida taʼkidladilar. Shunga qaramay, soʻnggi paytlarda sunʼiy intellekt labaratoriyalarida oʻz nazoratidan chiqib ketayotgan modellar bilan bogʻliq holatlar koʻpayib borayotgani jamoatchilik va qonunchilarda xavotir uygʻotmoqda.

Shaffoflik va kelgusidagi rejalar

Sunʼiy intellekt sanoatida odatda hali tayyor boʻlmagan mahsulotlardagi xavfsizlik muammolari va xavflar haqida ommaga ochiq maʼlumot berilmaydi. Biroq OpenAI xavfsizlik va shaffoflik tamoyillariga sodiq qolgan holda, imkoniyatlardagi bu kabi keskin oʻzgarishlar haqida jamiyatni xabardor qilish muhim deb topdi.

Hozirgi vaqtda OpenAI Astra loyihasi boʻyicha xavfsizlik talablariga javob bermaydigan ichki faoliyat turlarini vaqtincha toʻxtatdi va qatʼiy nazorat mexanizmlarini joriy etmoqda. Shuningdek, kompaniya mazkur model imkoniyatlarini xolis baholash uchun tegishli davlat idoralari va maxsus sunʼiy intellekt xavfsizligi tashkilotlari bilan yaqindan hamkorlik qilmoqda.

OpenAIAstraSunʼiy intellektKiberxavfsizlikTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27Wacom Movinkpad 11: raqamli ijodkorlar uchun hamyonbop planshetWacom Movinkpad 11: raqamli ijodkorlar uchun hamyonbop planshetBugun, 02:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi