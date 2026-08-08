Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdi

·48·Texno
Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdi
Qisqacha

Xitoyda Haiyou Anlan nomli 16 MW quvvatli suzuvchi shamol elektr stansiyasi Lufeng dengiz neft konining energiya tizimiga ulanib, elektr yetkazib berishni boshladi. CNOOC ma'lumotiga ko'ra, qurilma bir turbina quvvati, dengiz chuqurligi va qirg'oqdan uzoqligi bo'yicha jahon rekordlarini o'rnatgan.

Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Xitoyda mamlakatdagi ilk platformasi nafaqadagi tayanchlarga oʻrnatilgan ilk suzuvchi shamol elektr stansiyasi oʻz faoliyatini boshladi. Haiyou Anlan deb nomlangan 16 MW quvvatli uskunalar Lufeng dengiz neft konining energiya tizimiga muvaffaqiyatli ulanib, hozirning oʻzida unga elektr energiyasini yetkazib bermoqda. Loyihani amalga oshirgan China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) davlat kompaniyasining maʼlum qilishicha, mazkur obyekt bir turbina quvvati boʻyicha dunyodagi eng yirik TLP turidagi suzuvchi shamol qurilmasiga aylandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi stansiya bir vaqtning oʻzida shunga oʻxshash obyektlar orasida dengiz chuqurligi va qirgʻoqdan uzoqligi boʻyicha ham jahon rekordlarini oʻrnatdi. Platforma Shenchjen shahridan taxminan 200 kilometr janubi-sharqda, qirgʻoqdan 136 kilometr uzoqlikda va qariyb 136 metr chuqurlikda oʻrnatilgan. Loyihaning umumiy xizmat muddati 25 yilga moʻljallangan boʻlib, uning balandligi taxminan 110 qavatli binoga teng keladi, ogʻirligi esa 7800 tonnani tashkil qiladi.

Texnik koʻrsatkichlar va tayfunlarga bardoshlilik

Uskunaning parraklari shunchalik kattaki, ular qamrab oladigan maydon 7,5 ta futbol maydoniga teng keladi. Konstruksiya ekstremal ob-havo sharoitlarini hisobga olgan holda loyihalashtirilgan boʻlib, 17-darajali kuchli tayfunlarga ham bardosh bera oladi. Oʻzining hisoblangan quvvatiga chiqqach, Haiyou Anlan yiliga taxminan 54 million kW·soat elektr energiyasi ishlab chiqarishi kutilmoqda. Ishlab chiqarilgan butun hajm bevosita Lufeng neft konining ehtiyojlari uchun sarflanadi.

CNOOC baholariga koʻra, mazkur loyiha tufayli har yili taxminan 15 ming kubometr yoqilgʻi tejaladi va karbonat angidrid chiqindilari 35 ming tonnaga qisqaradi. Loyihaning eng asosiy oʻziga xos xususiyati bu TLP platformasidir. Oddiy dengiz shamol generatorlaridan farqli oʻlaroq, bu yerda platforma qattiq poydevorga emas, balki suzuvchi holatda saqlanadi. Konstruksiya dengiz tubidagi ankerlarga ulangan deyarli vertikal tortilgan arqonlar yordamida ushlab turiladi.

Chuqur dengiz energetikasining istiqbollari

Doimiy taranglik toʻlqinlar va oqimlar taʼsirida platformaning harakatlanishini cheklaydi. Bunday yondashuv poʻlat sarfini hamda akvatoriyada egallangan maydonni qisqartirishga yordam beradi, shuningdek, yuqori barqarorlikni taʼminlaydi. Biroq TLP montaj qilish jarayoni anʼanaviy dengiz platformalariga qaraganda ancha murakkab boʻlib, yakorlarni oʻrnatish va ostki elementlarni ulashda alohida aniqlik talab etiladi.

Mutaxassislar ushbu loyihani kelgusidagi chuqur dengiz shamol parklari uchun sinov maydonchasi sifatida koʻrib chiqmoqda. Suv ustidagi suzuvchi platformalar kuchli turbinalarni qirgʻoqdan uzoqroqda oʻrnatish imkonini beradi, chunki u yerda shamol kuchliroq va barqaror boʻladi. Xitoy uchun bu ayniqsa muhim, sababi mamlakatning asosiy energetika resurslari gʻarbda joylashgani holda, asosiy isteʼmochilar sharqiy qirgʻoqda toʻplangan. Hozircha bunday qurilmalarning ommaviy tarqalishiga asosiy toʻsiq sifatida ularning yuqori narxi qolmoqda.

Shamol turbinasiXitoyCNOOCEkologiyaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27Wacom Movinkpad 11: raqamli ijodkorlar uchun hamyonbop planshetWacom Movinkpad 11: raqamli ijodkorlar uchun hamyonbop planshetBugun, 02:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi