Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdi
Xitoyda Haiyou Anlan nomli 16 MW quvvatli suzuvchi shamol elektr stansiyasi Lufeng dengiz neft konining energiya tizimiga ulanib, elektr yetkazib berishni boshladi. CNOOC ma'lumotiga ko'ra, qurilma bir turbina quvvati, dengiz chuqurligi va qirg'oqdan uzoqligi bo'yicha jahon rekordlarini o'rnatgan.
Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Xitoyda mamlakatdagi ilk platformasi nafaqadagi tayanchlarga oʻrnatilgan ilk suzuvchi shamol elektr stansiyasi oʻz faoliyatini boshladi. Haiyou Anlan deb nomlangan 16 MW quvvatli uskunalar Lufeng dengiz neft konining energiya tizimiga muvaffaqiyatli ulanib, hozirning oʻzida unga elektr energiyasini yetkazib bermoqda. Loyihani amalga oshirgan China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) davlat kompaniyasining maʼlum qilishicha, mazkur obyekt bir turbina quvvati boʻyicha dunyodagi eng yirik TLP turidagi suzuvchi shamol qurilmasiga aylandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi stansiya bir vaqtning oʻzida shunga oʻxshash obyektlar orasida dengiz chuqurligi va qirgʻoqdan uzoqligi boʻyicha ham jahon rekordlarini oʻrnatdi. Platforma Shenchjen shahridan taxminan 200 kilometr janubi-sharqda, qirgʻoqdan 136 kilometr uzoqlikda va qariyb 136 metr chuqurlikda oʻrnatilgan. Loyihaning umumiy xizmat muddati 25 yilga moʻljallangan boʻlib, uning balandligi taxminan 110 qavatli binoga teng keladi, ogʻirligi esa 7800 tonnani tashkil qiladi.
Texnik koʻrsatkichlar va tayfunlarga bardoshlilikUskunaning parraklari shunchalik kattaki, ular qamrab oladigan maydon 7,5 ta futbol maydoniga teng keladi. Konstruksiya ekstremal ob-havo sharoitlarini hisobga olgan holda loyihalashtirilgan boʻlib, 17-darajali kuchli tayfunlarga ham bardosh bera oladi. Oʻzining hisoblangan quvvatiga chiqqach, Haiyou Anlan yiliga taxminan 54 million kW·soat elektr energiyasi ishlab chiqarishi kutilmoqda. Ishlab chiqarilgan butun hajm bevosita Lufeng neft konining ehtiyojlari uchun sarflanadi.
CNOOC baholariga koʻra, mazkur loyiha tufayli har yili taxminan 15 ming kubometr yoqilgʻi tejaladi va karbonat angidrid chiqindilari 35 ming tonnaga qisqaradi. Loyihaning eng asosiy oʻziga xos xususiyati bu TLP platformasidir. Oddiy dengiz shamol generatorlaridan farqli oʻlaroq, bu yerda platforma qattiq poydevorga emas, balki suzuvchi holatda saqlanadi. Konstruksiya dengiz tubidagi ankerlarga ulangan deyarli vertikal tortilgan arqonlar yordamida ushlab turiladi.
Chuqur dengiz energetikasining istiqbollariDoimiy taranglik toʻlqinlar va oqimlar taʼsirida platformaning harakatlanishini cheklaydi. Bunday yondashuv poʻlat sarfini hamda akvatoriyada egallangan maydonni qisqartirishga yordam beradi, shuningdek, yuqori barqarorlikni taʼminlaydi. Biroq TLP montaj qilish jarayoni anʼanaviy dengiz platformalariga qaraganda ancha murakkab boʻlib, yakorlarni oʻrnatish va ostki elementlarni ulashda alohida aniqlik talab etiladi.
Mutaxassislar ushbu loyihani kelgusidagi chuqur dengiz shamol parklari uchun sinov maydonchasi sifatida koʻrib chiqmoqda. Suv ustidagi suzuvchi platformalar kuchli turbinalarni qirgʻoqdan uzoqroqda oʻrnatish imkonini beradi, chunki u yerda shamol kuchliroq va barqaror boʻladi. Xitoy uchun bu ayniqsa muhim, sababi mamlakatning asosiy energetika resurslari gʻarbda joylashgani holda, asosiy isteʼmochilar sharqiy qirgʻoqda toʻplangan. Hozircha bunday qurilmalarning ommaviy tarqalishiga asosiy toʻsiq sifatida ularning yuqori narxi qolmoqda.
…