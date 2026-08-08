Dubaydagi tilanchilik orqali topilgan katta daromad tarmoqlarda ko‘pchilikning qiziqishini uyg‘otdi

·925·Dunyo
Dubaydagi tilanchilik orqali topilgan katta daromad tarmoqlarda ko‘pchilikning qiziqishini uyg‘otdi
Qisqacha

2016 yilda Dubayda sayyoh sifatida BAAga kirib, tilanchilik qilgan ayrim shaxslar kuniga o‘rtacha 9 ming dirham, oyiga qariyb 270 ming dirham yoki taxminan 80 ming dollar yig‘gani aniqlangan. Ular odamlar gavjum joylar, juma namozi kunlari masjidlar atrofi va daromadi yuqori hududlarni tanlab, kasallik, qashshoqlik hamda og‘ir hayot sharoitlarini vaj qilgan.

Dubayda tilanchilik orqali katta daromad olgan shaxslar haqidagi 2016 yilgi holat yana e’tibor markaziga tushdi. O‘sha yili Dubay ma’muriyati o‘tkazgan maxsus operatsiyalarda BAAga sayyoh sifatida kirib, ko‘chalarda pul so‘ragan shaxslar ushlangan.

Tekshiruvchilarni eng ko‘p hayratga solgan holatlardan birida bir kishi har kuni o‘rtacha 9 ming dirham yig‘gani aniqlangan. Bu bir oyda qariyb 270 ming dirham, taxminan 80 ming dollar degani edi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, bunday shaxslar odamlar ko‘p bo‘ladigan joylarni oldindan tanlagan. Ular juma namozi kunlari masjidlar atrofida yoki daromadi yuqori aholi yashaydigan hududlarda ko‘proq ko‘rinish bergan.

Pul yig‘ish uchun kasallik, qashshoqlik va og‘ir hayot sharoitlari haqida turli vajlar keltirilgan. Ayrim guruhlar esa bu ishni uyushgan holda amalga oshirib, kim qayerda va qanday usulda pul so‘rashini oldindan belgilab olgan.

Shu bilan birga, rasmiy idoralar ushbu katta summalar barcha tilanchilarning o‘rtacha daromadini anglatmasligini bildirgan. 270 ming dirhamlik ko‘rsatkich ayrim qo‘lga olingan shaxslarga tegishli misol bo‘lgan.

Hozir BAAda tilanchilik qat’iyan taqiqlangan. Bunday holatda ushlanganlar jarima yoki qamoq jazosiga duch kelishi mumkin. Chet elliklar esa mamlakatdan chiqarib yuborilishi mumkin.

Aholiga xayriya qilmoqchi bo‘lsa, pulni ko‘chadagi shaxslarga emas, rasman faoliyat yuritayotgan xayriya jamg‘armalari orqali berish tavsiya etilmoqda.

DubaiBAA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tabiatning g‘aroyib mo‘jizasi: Amazonkadagi jingalak sochli noyob qush olimlarni ham hayratga soldiTabiatning g‘aroyib mo‘jizasi: Amazonkadagi jingalak sochli noyob qush olimlarni ham hayratga soldiBugun, 06:02Itning kutilmagan sakrashi ayolning 17 sm qoshiq yutishiga majbur qildiItning kutilmagan sakrashi ayolning 17 sm qoshiq yutishiga majbur qildiBugun, 05:42Bolalikda akulalardan qo‘rqqan Emili tanasiga 106 ta turli xil akula turini chizdirib Ginneslar kitobiga kirdiBolalikda akulalardan qo‘rqqan Emili tanasiga 106 ta turli xil akula turini chizdirib Ginneslar kitobiga kirdiBugun, 05:37Bir yo‘lovchining gapi butun samolyot evakuatsiyasiga sabab bo‘ldiBir yo‘lovchining gapi butun samolyot evakuatsiyasiga sabab bo‘ldiBugun, 00:53Norvegiyada o‘g‘liga noodatiy ism qo‘ygan ona qamoqqa olindiNorvegiyada o‘g‘liga noodatiy ism qo‘ygan ona qamoqqa olindiKecha, 23:28Zilzila paytida jarrohlar bemorni o‘z tanalari bilan himoya qildi (video)Zilzila paytida jarrohlar bemorni o‘z tanalari bilan himoya qildi (video)Kecha, 22:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi