Brunu Gimaraesning Arsenalga transferi byurokratik muammolar sabab kechikmoqda
Brunu Gimaraesning Nyukasldan Arsenalga 75 million funt sterling evaziga transferi so'nggi ma'muriy muammolar sabab rasmiylashtirilishida kechikmoqda. Tomonlar to'lovni 24 oy davomida qo'shimcha shartli bonuslarsiz amalga oshirishga kelishgan, futbolchi esa allaqachon Londonga yetib kelib, Arsenal mashg'ulotlarida qatnashgan.
Londonning Arsenal klubi muxlislari yarim himoyachi Brunu Gimaraesning transferi bo'yicha rasmiy e'lonni biroz kutishlariga to'g'ri keladi. Nyukasl Yunayted safidan 75 million funt sterling evaziga xarid qilingan braziliyalik futbolchining o'tishi so'nggi daqiqalardagi ma'muriy muammolar sabab ortga surildi. Bu holat yozgi transfer oynasining eng shov-shuvli bitimlaridan biri bo'lgan kelishuvga qiziqishni yanada oshirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
The Sun nashri va Diario AS xabarlariga tayanib ma'lum qilishicha, tomonlar 75 million funt sterlinglik to'lov miqdori bo'yicha to'liq kelishuvga erishgan. Shartnoma shartlariga ko'ra, London klubi bu summani hech qanday qo'shimcha shartli bonuslarsiz, 24 oy davomida qismlarga bo'lib to'laydi. Biroq, rasmiy e'lon qilish jarayoni qandaydir protsessual to'siqlar tufayli biroz cho'zilmoqda.
Maydondagi ishlarga ta'sir ko'rsatmadiRasmiy tanishtiruv marosimi kechikayotganiga qaramay, transfer amalda yakunlangan deb hisoblanmoqda. Futbolchi allaqachon London shahriga yetib kelib, juma kuni Mikel Arteta qo'l ostidagi Arsenalning mavsumoldi mashg'ulotlarida ishtirok etdi. Bu esa klub rasmiylari barcha byurokratik masalalarni qisqa fursatda hal etishiga ishonishi va yarim himoyachining tayyorgarligiga to'sqinlik qilmasligini anglatadi.
Brunu Gimaraesning Nyukasl Yunayteddan ketishi Ispaniyadagi yig'inda jamoaning yangi bosh murabbiyi Mattias Yayssle bilan uchrashuvdan so'ng hal bo'lgandi. Suhbat davomida futbolchi transfer qilinishini so'ragan va rahbariyatdan ijobiy javob olgach, darhol Londonga tibbiy ko'rikdan o'tish uchun yo'l olgandi.
Nyukasl uchun muhim yo'qotishUshbu transfer Brununing Tynsayd klubidagi yorqin va muvaffaqiyatli davri yakuniga yetganini bildiradi. U 2022 yilning yanvarida Fransiyaning Lion klubidan 40 million funt sterling evaziga kelib qo'shilgan edi. To'rt yarim yil davomida u jamoaning sardoriga va muxlislarning sevimli futbolchisiga aylandi.
Nyukasl Yunayted safida jami 195 ta uchrashuvda maydonga tushgan braziliyalik futbolchi 30 tadan ortiq gol urib, shuncha golli uzatmani amalga oshirdi. Eng muhimi, u klubning 70 yillik tanaffusdan keyin Liga kubogini qo'lga kiritishida asosiy qahramonlardan biri bo'lgandi. Endilikda o'tish davrini boshdan kechirayotgan Nyukasl uchun bu futbolchining ketishi jiddiy yo'qotish bo'lishi aniq.
…