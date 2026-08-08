Brunu Gimaraesning Arsenalga transferi byurokratik muammolar sabab kechikmoqda

·57·Sport
Brunu Gimaraesning Arsenalga transferi byurokratik muammolar sabab kechikmoqda
Qisqacha

Brunu Gimaraesning Nyukasldan Arsenalga 75 million funt sterling evaziga transferi so'nggi ma'muriy muammolar sabab rasmiylashtirilishida kechikmoqda. Tomonlar to'lovni 24 oy davomida qo'shimcha shartli bonuslarsiz amalga oshirishga kelishgan, futbolchi esa allaqachon Londonga yetib kelib, Arsenal mashg'ulotlarida qatnashgan.

Londonning Arsenal klubi muxlislari yarim himoyachi Brunu Gimaraesning transferi bo'yicha rasmiy e'lonni biroz kutishlariga to'g'ri keladi. Nyukasl Yunayted safidan 75 million funt sterling evaziga xarid qilingan braziliyalik futbolchining o'tishi so'nggi daqiqalardagi ma'muriy muammolar sabab ortga surildi. Bu holat yozgi transfer oynasining eng shov-shuvli bitimlaridan biri bo'lgan kelishuvga qiziqishni yanada oshirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

The Sun nashri va Diario AS xabarlariga tayanib ma'lum qilishicha, tomonlar 75 million funt sterlinglik to'lov miqdori bo'yicha to'liq kelishuvga erishgan. Shartnoma shartlariga ko'ra, London klubi bu summani hech qanday qo'shimcha shartli bonuslarsiz, 24 oy davomida qismlarga bo'lib to'laydi. Biroq, rasmiy e'lon qilish jarayoni qandaydir protsessual to'siqlar tufayli biroz cho'zilmoqda.

Maydondagi ishlarga ta'sir ko'rsatmadi

Rasmiy tanishtiruv marosimi kechikayotganiga qaramay, transfer amalda yakunlangan deb hisoblanmoqda. Futbolchi allaqachon London shahriga yetib kelib, juma kuni Mikel Arteta qo'l ostidagi Arsenalning mavsumoldi mashg'ulotlarida ishtirok etdi. Bu esa klub rasmiylari barcha byurokratik masalalarni qisqa fursatda hal etishiga ishonishi va yarim himoyachining tayyorgarligiga to'sqinlik qilmasligini anglatadi.

Brunu Gimaraesning Nyukasl Yunayteddan ketishi Ispaniyadagi yig'inda jamoaning yangi bosh murabbiyi Mattias Yayssle bilan uchrashuvdan so'ng hal bo'lgandi. Suhbat davomida futbolchi transfer qilinishini so'ragan va rahbariyatdan ijobiy javob olgach, darhol Londonga tibbiy ko'rikdan o'tish uchun yo'l olgandi.

Nyukasl uchun muhim yo'qotish

Ushbu transfer Brununing Tynsayd klubidagi yorqin va muvaffaqiyatli davri yakuniga yetganini bildiradi. U 2022 yilning yanvarida Fransiyaning Lion klubidan 40 million funt sterling evaziga kelib qo'shilgan edi. To'rt yarim yil davomida u jamoaning sardoriga va muxlislarning sevimli futbolchisiga aylandi.

Nyukasl Yunayted safida jami 195 ta uchrashuvda maydonga tushgan braziliyalik futbolchi 30 tadan ortiq gol urib, shuncha golli uzatmani amalga oshirdi. Eng muhimi, u klubning 70 yillik tanaffusdan keyin Liga kubogini qo'lga kiritishida asosiy qahramonlardan biri bo'lgandi. Endilikda o'tish davrini boshdan kechirayotgan Nyukasl uchun bu futbolchining ketishi jiddiy yo'qotish bo'lishi aniq.

ArsenalBrunu GimaraesNyukasl YunaytedAPLTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)