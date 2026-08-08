Tabiatning g‘aroyib mo‘jizasi: Amazonkadagi jingalak sochli noyob qush olimlarni ham hayratga soldi
Jingalak tepalikli arakari tabiiy jingalak patlarga ega ekani aniqlangan yagona tukan turi hisoblanadi. Uning boshidagi o‘ziga xos patlar sun'iy turmakka o‘xshasa-da, mutlaqo tabiiy shakllangan. Olimlar bu xususiyatning vazifasini hozircha aniqlamagan, qushlar esa Braziliya, Peru va Boliviyaning g‘arbiy Amazonka hududlarida uchraydi. Ular kichik guruhlarda yashab, asosan meva, shuningdek hasharotlar, tuxumlar va ba'zan mayda sudralib yuruvchilar bilan oziqlanadi.
Amazonka o‘rmonlarida yashaydigan jingalak tepalikli arakari tashqi ko‘rinishi bilan boshqa tukanlardan darhol ajralib turadi. Bir qarashda, uning bosh qismidagi patlar xuddi maxsus turmak berilgan sochdek ko‘rinadi. Ammo bu ko‘rinish sun’iy emas, mutlaqo tabiiy.
Mutaxassislar ma’lumotiga ko‘ra, jingalak tepalikli arakari tabiiy jingalak patlarga ega ekani aniqlangan yagona tukan turi hisoblanadi. Odatda tukanlarning boshida tekis patlar bo‘ladi, bu turda esa pat tuzilishi o‘ziga xos shakllangan.
Olimlar hozircha bu jingalak patlar juft jalb qilish yoki yirtqichlarni qo‘rqitish uchun xizmat qiladi, degan xulosaga kelmagan. Tadqiqotchilar bu xususiyatni turga xos noyob pat tuzilishi sifatida baholamoqda.
Ushbu qushlar Braziliya, Peru va Boliviyaning g‘arbiy Amazonka hududlarida uchraydi. Ular ko‘p vaqtni daraxtlar shoxlari orasida o‘tkazib, asosan meva izlaydi. Shu bilan birga, hasharotlar, tuxumlar va ba’zan mayda sudralib yuruvchilarni ham yeyishi mumkin.
Boshqa tukanlar kabi, jingalak tepalikli arakari ham ijtimoiy qush sanaladi. Ular ko‘pincha kichik guruh bo‘lib harakat qiladi.
…