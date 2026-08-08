Bir yo‘lovchining gapi butun samolyot evakuatsiyasiga sabab bo‘ldi

·486·Dunyo
Bir yo‘lovchining gapi butun samolyot evakuatsiyasiga sabab bo‘ldi
Qisqacha

AQSHda Frontier Airlines aviakompaniyasining Xyustondan Detroytga uchishi rejalashtirilgan 1958-reysi yo‘lovchilardan birining bomba haqidagi og‘zaki tahdididan so‘ng to‘liq evakuatsiya qilindi. 6 avgust kuni Jorj Bush nomidagi xalqaro aeroportda samolyot mahalliy va federal huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan tekshirildi, biroq shubhali buyum topilmadi. Yo‘lovchilar boshqa reysga joylashtirildi, voqea yuzasidan bir nafar shaxs qo‘lga olindi.

AQSHda bir yo‘lovchining aytgan bir og‘iz gapi tufayli yo‘lovchi samolyotida favqulodda vaziyat yuzaga keldi. Natijada bortdagi barcha yo‘lovchilar ehtiyot chorasi sifatida samolyotdan evakuatsiya qilindi. Bu haqda CBS News Detroit xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, 6 avgust kuni Frontier Airlines aviakompaniyasining Xyustondan Detroytga parvoz qilishi rejalashtirilgan 1958-reysi Jorj Bush nomidagi xalqaro aeroportdan uchishga tayyorlanayotgan vaqtda yo‘lovchilardan biri og‘zaki ravishda bomba bilan tahdid qilgan.

Shundan so‘ng xavfsizlik qoidalariga muvofiq samolyotdagi barcha yo‘lovchilar zudlik bilan bortdan tushirildi. Hodisa ortidan mahalliy va federal huquqni muhofaza qiluvchi organlar samolyotni to‘liq ko‘zdan kechirdi.

Aviakompaniya ma’lum qilishicha, tekshiruvlar davomida xavf tug‘diradigan hech qanday shubhali buyum aniqlanmagan. Keyinchalik yo‘lovchilar boshqa reysga qayta joylashtirilgan.

Huquq-tartibot idoralari voqea yuzasidan bir nafar shaxs qo‘lga olinganini tasdiqladi. Ayni paytda ushbu holat bo‘yicha tergov ishlari davom etmoqda.

Frontier AirlinesHoustonDetroitCBS NewsGeorge Bush Intercontinental Airport
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tabiatning g‘aroyib mo‘jizasi: Amazonkadagi jingalak sochli noyob qush olimlarni ham hayratga soldiTabiatning g‘aroyib mo‘jizasi: Amazonkadagi jingalak sochli noyob qush olimlarni ham hayratga soldiBugun, 06:02Dubaydagi tilanchilik orqali topilgan katta daromad tarmoqlarda ko‘pchilikning qiziqishini uyg‘otdiDubaydagi tilanchilik orqali topilgan katta daromad tarmoqlarda ko‘pchilikning qiziqishini uyg‘otdiBugun, 05:48Itning kutilmagan sakrashi ayolning 17 sm qoshiq yutishiga majbur qildiItning kutilmagan sakrashi ayolning 17 sm qoshiq yutishiga majbur qildiBugun, 05:42Bolalikda akulalardan qo‘rqqan Emili tanasiga 106 ta turli xil akula turini chizdirib Ginneslar kitobiga kirdiBolalikda akulalardan qo‘rqqan Emili tanasiga 106 ta turli xil akula turini chizdirib Ginneslar kitobiga kirdiBugun, 05:37Norvegiyada o‘g‘liga noodatiy ism qo‘ygan ona qamoqqa olindiNorvegiyada o‘g‘liga noodatiy ism qo‘ygan ona qamoqqa olindiKecha, 23:28Zilzila paytida jarrohlar bemorni o‘z tanalari bilan himoya qildi (video)Zilzila paytida jarrohlar bemorni o‘z tanalari bilan himoya qildi (video)Kecha, 22:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi