Bir yo‘lovchining gapi butun samolyot evakuatsiyasiga sabab bo‘ldi
AQSHda Frontier Airlines aviakompaniyasining Xyustondan Detroytga uchishi rejalashtirilgan 1958-reysi yo‘lovchilardan birining bomba haqidagi og‘zaki tahdididan so‘ng to‘liq evakuatsiya qilindi. 6 avgust kuni Jorj Bush nomidagi xalqaro aeroportda samolyot mahalliy va federal huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan tekshirildi, biroq shubhali buyum topilmadi. Yo‘lovchilar boshqa reysga joylashtirildi, voqea yuzasidan bir nafar shaxs qo‘lga olindi.
AQSHda bir yo‘lovchining aytgan bir og‘iz gapi tufayli yo‘lovchi samolyotida favqulodda vaziyat yuzaga keldi. Natijada bortdagi barcha yo‘lovchilar ehtiyot chorasi sifatida samolyotdan evakuatsiya qilindi. Bu haqda CBS News Detroit xabar berdi.
Ma’lum qilinishicha, 6 avgust kuni Frontier Airlines aviakompaniyasining Xyustondan Detroytga parvoz qilishi rejalashtirilgan 1958-reysi Jorj Bush nomidagi xalqaro aeroportdan uchishga tayyorlanayotgan vaqtda yo‘lovchilardan biri og‘zaki ravishda bomba bilan tahdid qilgan.
Shundan so‘ng xavfsizlik qoidalariga muvofiq samolyotdagi barcha yo‘lovchilar zudlik bilan bortdan tushirildi. Hodisa ortidan mahalliy va federal huquqni muhofaza qiluvchi organlar samolyotni to‘liq ko‘zdan kechirdi.
Aviakompaniya ma’lum qilishicha, tekshiruvlar davomida xavf tug‘diradigan hech qanday shubhali buyum aniqlanmagan. Keyinchalik yo‘lovchilar boshqa reysga qayta joylashtirilgan.
Huquq-tartibot idoralari voqea yuzasidan bir nafar shaxs qo‘lga olinganini tasdiqladi. Ayni paytda ushbu holat bo‘yicha tergov ishlari davom etmoqda.
…