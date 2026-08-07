Norvegiyada o‘g‘liga noodatiy ism qo‘ygan ona qamoqqa olindi

·1.6K·Dunyo
Norvegiyada o‘g‘liga noodatiy ism qo‘ygan ona qamoqqa olindi
Qisqacha

Norvegiyada Kirsti Larsen o'g'liga Gesher ismini berishga ruxsat ololmagani uchun sud tomonidan taxminan 1600 krona (168 AQSH dollari) jarimaga tortildi. Ayol bu ismni o'n uchinchi farzandi tug'ilishidan oldin tushida eshitgan Brij so'zining ibroniycha muqobili sifatida tanlagan. Norvegiya rasmiylari Gesher ismini mamlakat uchun o'ta «ajnabiy» deb topib, bolaning kelajakdagi hayotiga salbiy ta'sir qilishi mumkinligini bildirgan.

Norvegiyada ko‘p farzandli ona o‘g‘liga tanlagan g‘ayrioddiy ism sababli qamoq jazosiga tortildi. Bu haqda «RIA Novosti» xabar tarqatdi.

Ma’lum qilinishicha, Kirsti Larsen o‘n uchinchi farzandi tug‘ilishidan avval tush ko‘rgan. Uning aytishicha, tushida eshitilgan ovoz unga bo‘lajak o‘g‘lini Brij (Bridge — ingliz tilidan tarjima qilinganda «ko‘prik») deb atashni tavsiya qilgan. Shundan so‘ng ayol ushbu so‘zning ibroniycha muqobili bo‘lgan Gesher ismini tanlashga qaror qilgan.

Biroq Norvegiya rasmiylari bolaga mazkur ismni berishga ruxsat bermagan. Ularga ko‘ra, bu ism mamlakat uchun o‘ta «ajnabiy» hisoblanadi va amaldagi qonunchilikka muvofiq, bolaning kelajakdagi hayotiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

Ayol esa qarorga rozi bo‘lmagan va uni sud orqali bekor qilishga uringan. Ammo sud uning da’vosini rad etib, taxminan 1600 krona (168 AQSH dollari) miqdorida jarima belgilagan. Kirsti Larsen esa jarimani to‘lashdan bosh tortgan.

«Agar bu jarimani to‘laganimizda, aybimiz borligini tan olgan bo‘lardik», — degan ayol.

Jarima to‘lanmagani sababli sud uni ikki kunlik qamoq jazosi bilan almashtirgan.

Ma’lumot o‘rnida, Norvegiyada ism berishga oid qonunlar XIX asrda qabul qilingan bo‘lib, ular davlat organlariga bolaning kelajagiga zarar yetkazishi mumkin deb hisoblangan yoki noqulay deb topilgan ismlarni rad etish huquqini beradi.

NorvegiyaKirsti LarsenRIA Novosti
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tabiatning g‘aroyib mo‘jizasi: Amazonkadagi jingalak sochli noyob qush olimlarni ham hayratga soldiTabiatning g‘aroyib mo‘jizasi: Amazonkadagi jingalak sochli noyob qush olimlarni ham hayratga soldiBugun, 06:02Dubaydagi tilanchilik orqali topilgan katta daromad tarmoqlarda ko‘pchilikning qiziqishini uyg‘otdiDubaydagi tilanchilik orqali topilgan katta daromad tarmoqlarda ko‘pchilikning qiziqishini uyg‘otdiBugun, 05:48Itning kutilmagan sakrashi ayolning 17 sm qoshiq yutishiga majbur qildiItning kutilmagan sakrashi ayolning 17 sm qoshiq yutishiga majbur qildiBugun, 05:42Bolalikda akulalardan qo‘rqqan Emili tanasiga 106 ta turli xil akula turini chizdirib Ginneslar kitobiga kirdiBolalikda akulalardan qo‘rqqan Emili tanasiga 106 ta turli xil akula turini chizdirib Ginneslar kitobiga kirdiBugun, 05:37Bir yo‘lovchining gapi butun samolyot evakuatsiyasiga sabab bo‘ldiBir yo‘lovchining gapi butun samolyot evakuatsiyasiga sabab bo‘ldiBugun, 00:53Zilzila paytida jarrohlar bemorni o‘z tanalari bilan himoya qildi (video)Zilzila paytida jarrohlar bemorni o‘z tanalari bilan himoya qildi (video)Kecha, 22:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi