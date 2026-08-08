Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdi

·40·Texno
Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdi
Qisqacha

Rippling korxonalarga sun'iy intellekt xarajatlarini kuzatish va nazorat qilish imkonini beruvchi AI Spend Console mahsulotini taqdim etdi. Tahlil kompaniya xodimlarining taxminan 10-15 foizi jami sun'iy intellekt xarajatlarining 60 foizini tashkil etayotganini, muhandislardan biri esa oyiga naqd 50 ming dollar sarflaganini ko'rsatdi.

Kadrlar boʻyicha dasturiy taʼminot yetkazib beruvchi Rippling kompaniyasi korxonalarga sunʼiy intellektga qilinayotgan xarajatlarni kuzatish va nazorat qilish imkonini beruvchi AI Spend Console nomli yangi mahsulotni namoyish etdi. TechCrunch nashri va kompaniya blogiga tayanib yozilishicha, mazkur vosita xodimlar, jamoalar va lavozimlar sunʼiy intellektga qancha mablagʻ sarflayotganini hamda haqiqatdan ham unumdorlik oshganini yoki shunchaki resurslar behuda sovurilayotganini aniqlashga yordam beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yangi mahsulotning yaratilish tarixi kompaniya rahbariyati duch kelgan moliyaviy shok bilan bogʻliq. Joriy yil boshida barcha kabi sunʼiy intellekt texnologiyalariga toʻliq berilgan Rippling xodimlar mablagʻni oʻta isrof qilayotganini aniqlagan. Mart oyida boʻlib oʻtgan yigʻilishda moliya direktori Adam Swiecicki taqdim etgan raqamlar rahbarlarni shokka solgan: kompaniya tadqiqot va ishlanmalar (R&D) boʻlimi xodimlariga toʻlanadigan yillik maosh byudjetining 40 foizini sunʼiy intellekt tokenlariga sarflash yoʻlida edi.

TechCrunch nashriga bergan intervyusida bosh mahsulot direktori Matt MacInnis xarajatlar oyiga 80 foizga oʻsib borganini va agar bu tendensiya davom etsa, kelgusi yilda faqat tokenlarning oʻziga R&D boʻlimi xodimlarining 90 foizlik maoshiga teng mablagʻ ketishini taʼkidlagan. Rahbariyat darhol bu xarajatlarni oʻrganish va ularning evaziga qanday natija olinayotganini tushunish uchun shoshilinch loyihani boshlagan. Kompaniyaning reklama roliklarida ham xodimlar qalin pul qoldiqlarini qogʻoz maydalagichga tashlayotgani aks etgan.

Xarajatlarning asosiy sabablari va sunʼiy intellekt modelidagi muammolar

Oʻtkazilgan tahlil natijalariga koʻra, kompaniya xodimlarining taxminan 10-15 foizi jami sunʼiy intellekt xarajatlarining 60 foizini tashkil etayotgani maʼlum boʻlgan. Jumladan, muhandislardan biri oyiga naqd 50 ming dollar sarflagani aniqlangan. Rippling sunʼiy intellekt texnologiyalaridan foydalanishni toʻxtatmoqchi emas, biroq uni qatʼiy nazorat ostiga olishni maqsad qilgan. Dastlab kompaniya Cursor, OpenAI va Anthropic kabi xizmat koʻrsatuvchi vositalar bilan maksimal xarajatlar chegarasini kelishib olgan.

Shuningdek, tahlillar jarayonida xodimlar har qanday oddiy vazifa uchun ham doimo eng soʻnggi va eng qimmat modellarni tanlayotgani maʼlum boʻlgan. Matt MacInnisning soʻzlariga koʻra, Anthropic va OpenAI kabi infeyrens provayderlarining xarajatlarni nazorat qilishga umuman qiziqishi yoʻq, aksincha, bu xarajatlarning nazoratdan chiqishi ularga manfaatli hisoblanadi.

Yangi konsol qanday ishlaydi

AI Spend Console foydalanuvchilarga sunʼiy intellekt sarf-xarajatlari ustidan toʻliq shaffoflikni taʼminlaydi. Kompaniya xodimlarining soʻrovlariga koʻra, yangi tizim qaysi muhandislar yuqori sunʼiy intellekt xarajatlarini keltirib chiqarayotgani va ularning kodlari boshqalar tomonidan qayta yozilishini aniq koʻrsatib beradi. Bu esa har bir sarflangan dollar uchun real samaradorlikni baholash imkonini yaratadi.

RipplingSunʼiy intellektTexnologiyalarBiznesDasturiy taʼminot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27Wacom Movinkpad 11: raqamli ijodkorlar uchun hamyonbop planshetWacom Movinkpad 11: raqamli ijodkorlar uchun hamyonbop planshetBugun, 02:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi