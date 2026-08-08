Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdi
Rippling korxonalarga sun'iy intellekt xarajatlarini kuzatish va nazorat qilish imkonini beruvchi AI Spend Console mahsulotini taqdim etdi. Tahlil kompaniya xodimlarining taxminan 10-15 foizi jami sun'iy intellekt xarajatlarining 60 foizini tashkil etayotganini, muhandislardan biri esa oyiga naqd 50 ming dollar sarflaganini ko'rsatdi.
Kadrlar boʻyicha dasturiy taʼminot yetkazib beruvchi Rippling kompaniyasi korxonalarga sunʼiy intellektga qilinayotgan xarajatlarni kuzatish va nazorat qilish imkonini beruvchi AI Spend Console nomli yangi mahsulotni namoyish etdi. TechCrunch nashri va kompaniya blogiga tayanib yozilishicha, mazkur vosita xodimlar, jamoalar va lavozimlar sunʼiy intellektga qancha mablagʻ sarflayotganini hamda haqiqatdan ham unumdorlik oshganini yoki shunchaki resurslar behuda sovurilayotganini aniqlashga yordam beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Yangi mahsulotning yaratilish tarixi kompaniya rahbariyati duch kelgan moliyaviy shok bilan bogʻliq. Joriy yil boshida barcha kabi sunʼiy intellekt texnologiyalariga toʻliq berilgan Rippling xodimlar mablagʻni oʻta isrof qilayotganini aniqlagan. Mart oyida boʻlib oʻtgan yigʻilishda moliya direktori Adam Swiecicki taqdim etgan raqamlar rahbarlarni shokka solgan: kompaniya tadqiqot va ishlanmalar (R&D) boʻlimi xodimlariga toʻlanadigan yillik maosh byudjetining 40 foizini sunʼiy intellekt tokenlariga sarflash yoʻlida edi.
TechCrunch nashriga bergan intervyusida bosh mahsulot direktori Matt MacInnis xarajatlar oyiga 80 foizga oʻsib borganini va agar bu tendensiya davom etsa, kelgusi yilda faqat tokenlarning oʻziga R&D boʻlimi xodimlarining 90 foizlik maoshiga teng mablagʻ ketishini taʼkidlagan. Rahbariyat darhol bu xarajatlarni oʻrganish va ularning evaziga qanday natija olinayotganini tushunish uchun shoshilinch loyihani boshlagan. Kompaniyaning reklama roliklarida ham xodimlar qalin pul qoldiqlarini qogʻoz maydalagichga tashlayotgani aks etgan.
Xarajatlarning asosiy sabablari va sunʼiy intellekt modelidagi muammolarOʻtkazilgan tahlil natijalariga koʻra, kompaniya xodimlarining taxminan 10-15 foizi jami sunʼiy intellekt xarajatlarining 60 foizini tashkil etayotgani maʼlum boʻlgan. Jumladan, muhandislardan biri oyiga naqd 50 ming dollar sarflagani aniqlangan. Rippling sunʼiy intellekt texnologiyalaridan foydalanishni toʻxtatmoqchi emas, biroq uni qatʼiy nazorat ostiga olishni maqsad qilgan. Dastlab kompaniya Cursor, OpenAI va Anthropic kabi xizmat koʻrsatuvchi vositalar bilan maksimal xarajatlar chegarasini kelishib olgan.
Shuningdek, tahlillar jarayonida xodimlar har qanday oddiy vazifa uchun ham doimo eng soʻnggi va eng qimmat modellarni tanlayotgani maʼlum boʻlgan. Matt MacInnisning soʻzlariga koʻra, Anthropic va OpenAI kabi infeyrens provayderlarining xarajatlarni nazorat qilishga umuman qiziqishi yoʻq, aksincha, bu xarajatlarning nazoratdan chiqishi ularga manfaatli hisoblanadi.
…