Mazda 3: Oila uchun moʻljallangan MX-5 va haydovchilarning soʻnggi umidi
Avtomobil sanoati shiddat bilan elektrlashayotgan va raqamli texnologiyalar ustunlik qilayotgan bir davrda, haydovchiga haqiqiy zavq bagʻishlaydigan ixcham modellarning kelajagi xavf ostida qolmoqda. Mazda kompaniyasi oʻzining anʼanaviy qadriyatlarini saqlab qolishga urinayotgan kam sonli brendlardan biri boʻlib, yangilangan Mazda 3 modeli mexanik uzatmalar qutisi bilan oʻziga xos "haydovchi avtomobili" maqomini saqlab qolmoqda. Bu model koʻpincha oilaviy foydalanishga moslashtirilgan afsonaviy MX-5 sportkari sifatida talqin etiladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Hozirgi bozor konyunkturasi kichikroq avtomobil ishlab chiqaruvchilarni qiyin tanlov oldida qoldirmoqda. Yangi texnologiyalarga investitsiya kiritish va bozorga oqib kelayotgan yangi raqiblar bilan kurashish Mazda kabi nisbatan kichikroq kompaniyalarni siqib chiqarmoqda. Ixbt.com tahlilchilarining fikricha, Mazda ushbu bosimga bardosh berish uchun Toyota va Changan kabi gigantlar bilan hamkorlik qilishga majbur boʻlmoqda. Bu hamkorlik brendning kelajagini taʼminlasa-da, uning oʻziga xos individualligini yoʻqotish xavfini ham tugʻdiradi.
Texnologik hamkorlik va brend oʻziga xosligiMazda uchun Toyota bilan hamkorlik qilish yangi energiya manbalariga oʻtishda muhim yoʻl hisoblanadi. Biroq, koʻplab avtomobil ishqibozlari ushbu kelishuvlar natijasida Mazda avtomobillariga xos boʻlgan "Jinba Ittai" (ot va chavandozning birligi) falsafasi yoʻqolib ketishidan xavotirda. Hozircha Mazda 3 modeli ushbu xavotirlarga munosib javob boʻla olmoqda, chunki u hali ham boshqaruv aniqligi va mexanik aloqa borasida oʻz sinfida yetakchilikni qoʻldan boy bermayapti.
Oʻzbekiston bozorida ham Mazda modellari oʻzining sifatli yigʻilishi va oʻziga xos dizayni bilan ajralib turadi. Garchi bozorni BYD Han yoki Tesla kabi elektromobillar egallayotgan boʻlsa-da, ichki yonuv dvigateliga ega va boshqaruvdan zavq olishni istaydigan haydovchilar uchun Mazda 3 hamon eng jozibador variantlardan biri boʻlib qolmoqda. Ayniqsa, mexanik uzatmalar qutisi bilan jihozlangan versiyasi haqiqiy klassika ishqibozlari uchun moʻljallangan.
Kelajakdagi strategik yoʻnalishlarMazda kelajakda oʻz modellarini saqlab qolish uchun quyidagi yoʻnalishlarda ish olib bormoqda:
- Toyota bilan birgalikda gibrid texnologiyalarni rivojlantirish;
- Changan bilan Xitoy bozori uchun maxsus elektr modellar yaratish;
- Skyactiv texnologiyasini yanada takomillashtirish orqali yonilgʻi tejamkorligini oshirish;
- Krossoverlar segmentida CX-5 va CX-90 kabi modellar bilan pozitsiyasini mustahkamlash.
Xulosa oʻrnida aytish joizki, Mazda 3 bugungi kunda shunchaki sedan yoki xatchbek emas, balki haydovchi va avtomobil oʻrtasidagi yoʻqolib borayotgan hissiy bogʻliqlikning soʻnggi namunalaridan biridir. Kompaniyaning yirik korporatsiyalar bilan hamkorligi uning yashab qolishi uchun zarur, biroq brendning haqiqiy muxlislari uchun uning oʻziga xos "ruhi" saqlanib qolishi muhimroqdir.
…