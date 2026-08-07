Galaxy Z Fold 8 va Fold 8 Ultra AQShda rekord darajadagi qiziqish uygʻotdi
Samsung kompaniyasining Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 va Galaxy Z Fold 8 Ultra smartfonlariga dunyo bo'ylab oldindan buyurtmalar o'tgan yilgi avlodga nisbatan 30 foizga oshdi. AQShda Galaxy Z Fold 8 va Galaxy Z Fold 8 Ultra birgalikda Galaxy Z Fold 7 seriyasidan 30 foiz ko'proq oldindan buyurtma to'pladi, ularning qariyb yarmi bazaviy Galaxy Z Fold 8 modeliga to'g'ri keldi.
Janubiy Koreyaning Samsung kompaniyasi oʻzining yangi avlod buklama yigʻiluvchi smartfonlari — Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 hamda Galaxy Z Fold 8 Ultra modellariga boʻlgan dastlabki qiziqish natijalarini eʼlon qildi. Kompaniya maʼlumotiga koʻra, butun dunyo boʻylab oldindan buyurtmalar soni oʻtgan yilgi avlod vakillariga nisbatan 30 foizga yuqori boʻlgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Xususan, ixbt.com xabar berishicha, AQSh bozorida talab juda yuqori shakllangan. Galaxy Z Fold 8 va Galaxy Z Fold 8 Ultra modellari birgalikda oʻtgan yildagi Galaxy Z Fold 7 seriyasiga qaraganda 30 foizga koʻproq oldindan buyurtma toʻplashga muvaffaq boʻlgan. Bu esa foydalanuvchilar orasida ilgʻor texnologiyali gadjetlarga boʻlgan ishonch ortib borayotganini koʻrsatadi.
AQSh bozoridagi xaridlar dinamikasi va talabAQShda qayd etilgan umumiy oldindan buyurtmalarning deyarli yarmi aynan bazaviy Galaxy Z Fold 8 qurilmasiga toʻgʻri kelgan. Yangi buklama ekranli flagmanlarning ommabopligi oʻz navbatida ayrim modellar va ranglar tanqisligini keltirib chiqardi.
Jumladan, Samsung kompaniyasining rasmiy veb-saytida Galaxy Z Fold 8 smartfonining lavanda rangli versiyasi allaqachon toʻliq sotib boʻlingan. Shuningdek, boshqa ayrim rang variantlari va konfiguratsiyalar ham asta-sekin savdodan yoʻqola boshlagani qayd etilgan.
Foydalanuvchilar afzalliklaridagi oʻzgarishlarTaqdim etilgan statistikaga koʻra, xaridorlarning texnologik ehtiyojlari va tanlovida sezilarli siljishlar kuzatilmoqda. Oʻtgan yilga nisbatan Galaxy Z Flip seriyali smartfonlar egalari orasida yanada qimmatroq va keng imkoniyatli Galaxy Z Fold turkumiga oʻtishni maʼqul koʻrganlar soni uch martadan ziyod koʻpaygan.
Mutaxassislar buni isteʼmolchilarning katta va transformatsiyalanuvchi ekranlarga boʻlgan ehtiyoji ortib borayotgani bilan izohlamoqda. Katta displey koʻp vazifali jarayonlar va multimedia imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiqadi.
Qoʻshimcha aksessuarlar savdosiSmartfonlar bilan birga qoʻshimcha qurilmalar savdosi ham sezilarli darajada oʻsgan. Samsung maʼlumotiga koʻra, AQShda Galaxy Z Flip 8 yoki Galaxy Z Fold 8 seriyali modellarga oldindan buyurtma bergan har toʻrtinchi xaridor yangi Galaxy Watch aqlli soatlarini ham qoʻshib xarid qilgan.
Mazkur tendensiya foydalanuvchilar ekotizim doirasida bir nechta gadjetdan birgalikda foydalanishni afzal koʻrayotganini va Samsung mahsulotlari oʻzaro uygʻunlikda yuqori qulaylik taqdim etishini yaqqol tasdiqlaydi.
…