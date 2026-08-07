Galaxy Z Fold 8 va Fold 8 Ultra AQShda rekord darajadagi qiziqish uygʻotdi

·163·Texno
Galaxy Z Fold 8 va Fold 8 Ultra AQShda rekord darajadagi qiziqish uygʻotdi
Qisqacha

Samsung kompaniyasining Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 va Galaxy Z Fold 8 Ultra smartfonlariga dunyo bo'ylab oldindan buyurtmalar o'tgan yilgi avlodga nisbatan 30 foizga oshdi. AQShda Galaxy Z Fold 8 va Galaxy Z Fold 8 Ultra birgalikda Galaxy Z Fold 7 seriyasidan 30 foiz ko'proq oldindan buyurtma to'pladi, ularning qariyb yarmi bazaviy Galaxy Z Fold 8 modeliga to'g'ri keldi.

Janubiy Koreyaning Samsung kompaniyasi oʻzining yangi avlod buklama yigʻiluvchi smartfonlari — Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 hamda Galaxy Z Fold 8 Ultra modellariga boʻlgan dastlabki qiziqish natijalarini eʼlon qildi. Kompaniya maʼlumotiga koʻra, butun dunyo boʻylab oldindan buyurtmalar soni oʻtgan yilgi avlod vakillariga nisbatan 30 foizga yuqori boʻlgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Xususan, ixbt.com xabar berishicha, AQSh bozorida talab juda yuqori shakllangan. Galaxy Z Fold 8 va Galaxy Z Fold 8 Ultra modellari birgalikda oʻtgan yildagi Galaxy Z Fold 7 seriyasiga qaraganda 30 foizga koʻproq oldindan buyurtma toʻplashga muvaffaq boʻlgan. Bu esa foydalanuvchilar orasida ilgʻor texnologiyali gadjetlarga boʻlgan ishonch ortib borayotganini koʻrsatadi.

AQSh bozoridagi xaridlar dinamikasi va talab

AQShda qayd etilgan umumiy oldindan buyurtmalarning deyarli yarmi aynan bazaviy Galaxy Z Fold 8 qurilmasiga toʻgʻri kelgan. Yangi buklama ekranli flagmanlarning ommabopligi oʻz navbatida ayrim modellar va ranglar tanqisligini keltirib chiqardi.

Jumladan, Samsung kompaniyasining rasmiy veb-saytida Galaxy Z Fold 8 smartfonining lavanda rangli versiyasi allaqachon toʻliq sotib boʻlingan. Shuningdek, boshqa ayrim rang variantlari va konfiguratsiyalar ham asta-sekin savdodan yoʻqola boshlagani qayd etilgan.

Foydalanuvchilar afzalliklaridagi oʻzgarishlar

Taqdim etilgan statistikaga koʻra, xaridorlarning texnologik ehtiyojlari va tanlovida sezilarli siljishlar kuzatilmoqda. Oʻtgan yilga nisbatan Galaxy Z Flip seriyali smartfonlar egalari orasida yanada qimmatroq va keng imkoniyatli Galaxy Z Fold turkumiga oʻtishni maʼqul koʻrganlar soni uch martadan ziyod koʻpaygan.

Mutaxassislar buni isteʼmolchilarning katta va transformatsiyalanuvchi ekranlarga boʻlgan ehtiyoji ortib borayotgani bilan izohlamoqda. Katta displey koʻp vazifali jarayonlar va multimedia imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiqadi.

Qoʻshimcha aksessuarlar savdosi

Smartfonlar bilan birga qoʻshimcha qurilmalar savdosi ham sezilarli darajada oʻsgan. Samsung maʼlumotiga koʻra, AQShda Galaxy Z Flip 8 yoki Galaxy Z Fold 8 seriyali modellarga oldindan buyurtma bergan har toʻrtinchi xaridor yangi Galaxy Watch aqlli soatlarini ham qoʻshib xarid qilgan.

Mazkur tendensiya foydalanuvchilar ekotizim doirasida bir nechta gadjetdan birgalikda foydalanishni afzal koʻrayotganini va Samsung mahsulotlari oʻzaro uygʻunlikda yuqori qulaylik taqdim etishini yaqqol tasdiqlaydi.

SamsungGalaxy Z Fold 8Galaxy Z Flip 8SmartfonlarTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi