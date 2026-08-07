OpenAIʼning ilk aqlli kolonkasi narxi va dizayni maʼlum boʻldi
OpenAI ChatGPT imkoniyatlarini o'zida mujassam etgan ilk jismoniy qurilmasini 300 AQSh dollaridan 400 AQSh dollarigacha bo'lgan narxda sotishni rejalashtirmoqda. Ponchik shaklidagi aqlli kolonkani yuqori sifatli metalldan tayyorlash va unga harakatlanuvchi qismlar qo'shish ko'zda tutilgan. Qurilma Apple kompaniyasining sobiq bosh dizayneri Jonni Ayv asos solgan LoveFrom studiyasi bilan hamkorlikda ishlab chiqilmoqda.
Sunʼiy intellekt sohasida yetakchilik qilayotgan OpenAI kompaniyasi ChatGPT imkoniyatlarini oʻzida mujassam etgan ilk jismoniy qurilmasi ustida ish olib bormoqda. Bloomberg nashrining xabar berishicha, ushbu yangi gadjet oʻziga xos dizayn va yuqori narx segmentiga ega aqlli kolona koʻrinishida bozorga chiqariladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Maʼlumotlarga koʻra, mazkur sunʼiy intellekt qurilmasi gʻayrioddiy – ponchik shaklida yaratilmoqda. Bunday yechim foydalanuvchilarga uni uydagi istalgan joyga, masalan, yotoqxona stoli yoki oshxona peshtaxtasiga osongina koʻchirib oʻtkazish va oʻrnatish imkonini beradi. Qurilma yuqori sifatli metalldan yasalib, juda qimmatbaho va jozibali koʻrinishga ega boʻlishi kutilmoqda.
Dizayn xususiyatlari va kutilayotgan narxTahlilchilar va mutaxassislarni hayron qoldirgan jihatlardan biri shundaki, gadjet oʻziga xos harakatlanuvchi qismlarga ham ega boʻladi. Narx masalasiga toʻxtaladigan boʻlsak, Bloomberg manbalarining maʼlumotiga koʻra, qurilmaning chakana narxi 300 AQSh dollaridan 400 AQSh dollarigacha boʻlishi mumkin. Bu raqam bozordagi oʻrtacha koʻrsatkichlardan sezilarli darajada yuqori.
Taqqoslash uchun, Amazon kompaniyasining aksariyat aqlli uylar uchun moʻljallangan kolonkalari 40 dollardan 240 dollargacha boʻlgan narxlarda sotiladi. OpenAI mahsulotining narxi yuqori belgilanishi uning bozordagi raqobatbardoshligiga qanday taʼsir qilishi hozircha nomaʼlum, chunki tarixan bunday turdagi aqlli qurilmalar har doim ham yuqori foyda keltirmagan.
Taniqli dizaynerlar hamkorligi va kelajakdagi rejalarUshbu istiqbolli loyiha Apple kompaniyasining sobiq bosh dizayneri Jonni Ayv tomonidan asos solingan mashhur LoveFrom dizayn studiyasi bilan hamkorlikda ishlab chiqilmoqda. Dastlabki rejalarga koʻra, OpenAIʼning ushbu innovatsion gadjeti 2027-yilda rasman savdoga chiqarilishi kutilmoqda.
Shunga qaramay, kompaniyaning apparat taʼminoti bozoriga kirish urinishlari baʼzi qiyinchiliklar va mojarolar bilan kechmoqda. Jumladan, hozirgi kunda texnologiya bozorida yetakchi boʻlib turgan Apple kompaniyasi OpenAIʼni tijoriy sirlarni oʻgʻirlashda ayblab sudga murojaat qilgan. Oʻz navbatida, OpenAI rahbariyati barcha ayblovlarni qatʼiyan rad etmoqda.
OpenAIʼning ushbu qadami ChatGPTʼni foydalanuvchilarning kundalik hayotiga yanada chuqurroq integratsiya qilish yoʻlidagi muhim strategik qadam hisoblanadi. Biroq qimmatbaho narx va raqobat muhiti kompaniya oldida jiddiy sinovlar turganidan dalolat beradi.
…