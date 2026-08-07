OpenAIʼning ilk aqlli kolonkasi narxi va dizayni maʼlum boʻldi

·52·Texno
OpenAIʼning ilk aqlli kolonkasi narxi va dizayni maʼlum boʻldi
Qisqacha

OpenAI ChatGPT imkoniyatlarini o'zida mujassam etgan ilk jismoniy qurilmasini 300 AQSh dollaridan 400 AQSh dollarigacha bo'lgan narxda sotishni rejalashtirmoqda. Ponchik shaklidagi aqlli kolonkani yuqori sifatli metalldan tayyorlash va unga harakatlanuvchi qismlar qo'shish ko'zda tutilgan. Qurilma Apple kompaniyasining sobiq bosh dizayneri Jonni Ayv asos solgan LoveFrom studiyasi bilan hamkorlikda ishlab chiqilmoqda.

Sunʼiy intellekt sohasida yetakchilik qilayotgan OpenAI kompaniyasi ChatGPT imkoniyatlarini oʻzida mujassam etgan ilk jismoniy qurilmasi ustida ish olib bormoqda. Bloomberg nashrining xabar berishicha, ushbu yangi gadjet oʻziga xos dizayn va yuqori narx segmentiga ega aqlli kolona koʻrinishida bozorga chiqariladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Maʼlumotlarga koʻra, mazkur sunʼiy intellekt qurilmasi gʻayrioddiy – ponchik shaklida yaratilmoqda. Bunday yechim foydalanuvchilarga uni uydagi istalgan joyga, masalan, yotoqxona stoli yoki oshxona peshtaxtasiga osongina koʻchirib oʻtkazish va oʻrnatish imkonini beradi. Qurilma yuqori sifatli metalldan yasalib, juda qimmatbaho va jozibali koʻrinishga ega boʻlishi kutilmoqda.

Dizayn xususiyatlari va kutilayotgan narx

Tahlilchilar va mutaxassislarni hayron qoldirgan jihatlardan biri shundaki, gadjet oʻziga xos harakatlanuvchi qismlarga ham ega boʻladi. Narx masalasiga toʻxtaladigan boʻlsak, Bloomberg manbalarining maʼlumotiga koʻra, qurilmaning chakana narxi 300 AQSh dollaridan 400 AQSh dollarigacha boʻlishi mumkin. Bu raqam bozordagi oʻrtacha koʻrsatkichlardan sezilarli darajada yuqori.

Taqqoslash uchun, Amazon kompaniyasining aksariyat aqlli uylar uchun moʻljallangan kolonkalari 40 dollardan 240 dollargacha boʻlgan narxlarda sotiladi. OpenAI mahsulotining narxi yuqori belgilanishi uning bozordagi raqobatbardoshligiga qanday taʼsir qilishi hozircha nomaʼlum, chunki tarixan bunday turdagi aqlli qurilmalar har doim ham yuqori foyda keltirmagan.

Taniqli dizaynerlar hamkorligi va kelajakdagi rejalar

Ushbu istiqbolli loyiha Apple kompaniyasining sobiq bosh dizayneri Jonni Ayv tomonidan asos solingan mashhur LoveFrom dizayn studiyasi bilan hamkorlikda ishlab chiqilmoqda. Dastlabki rejalarga koʻra, OpenAIʼning ushbu innovatsion gadjeti 2027-yilda rasman savdoga chiqarilishi kutilmoqda.

Shunga qaramay, kompaniyaning apparat taʼminoti bozoriga kirish urinishlari baʼzi qiyinchiliklar va mojarolar bilan kechmoqda. Jumladan, hozirgi kunda texnologiya bozorida yetakchi boʻlib turgan Apple kompaniyasi OpenAIʼni tijoriy sirlarni oʻgʻirlashda ayblab sudga murojaat qilgan. Oʻz navbatida, OpenAI rahbariyati barcha ayblovlarni qatʼiyan rad etmoqda.

OpenAIʼning ushbu qadami ChatGPTʼni foydalanuvchilarning kundalik hayotiga yanada chuqurroq integratsiya qilish yoʻlidagi muhim strategik qadam hisoblanadi. Biroq qimmatbaho narx va raqobat muhiti kompaniya oldida jiddiy sinovlar turganidan dalolat beradi.

OpenAIChatGPTAqlli kolonkaTexnologiyaJonni Ayv
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi