AQShda 30 million yilda atigi bir soniya adashadigan atom soatlari ishlab chiqariladi
IonQ kompaniyasi Evergreen-05 optik atom soatlarini seriyali ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish uchun DARPA'dan qo'shimcha 28 million dollarlik kontrakt oldi. Hajmi atigi besh litr bo'lgan qurilma bir soniya ichida 50 femtosekund darajasidagi sinxronizatsiya barqarorligini ta'minlaydi va taxminan 30 million yil davomida atigi bir soniyalik xatolik to'playdi.
AQSh Mudofaa vazirligining Ilgʻor tadqiqot loyihalari agentligi (DARPA) tomonidan ixcham va oʻta aniq atom soatlarini ishlab chiqarish koʻlamini kengaytirish uchun yirik mablagʻ ajratildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, IonQ kompaniyasi Evergreen-05 deb nomlangan optik atom soatlarini seriyali ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻyish uchun qoʻshimcha 28 million dollarlik kontrakt oldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur loyiha DARPA tashabbusi ostidagi It's About Time dasturi doirasida amalga oshirilmoqda. Uning asosiy maqsadi sunʼiy yoʻldosh navigatsiyasiga bogʻliq boʻlmagan avtonom, yuqori aniqlikdagi sinxronizatsiya tizimlarini yaratishdan iborat. Bunday qurilmalar GPS signali mavjud boʻlmagan yoki ataylab bostiriladigan sharoitlarda radar va aloqa tizimlari uchun juda muhimdir.
Evergreen-05 soatlarining texnik imkoniyatlariYangi qurilmaning asosiy ustunligi uning oʻta aniqligi va ixcham oʻlchamlarining oʻzaro uygʻunligidir. Qurilma atigi besh litr hajmdagi korpusga — poyabzal qutisidek joyga sigʻadi. Taqqoslash uchun, klassik laboratoriya optik atom soatlari odatda butun boshli uskunalar rastasini egallaydi.
Kichik hajmga qaramay, tizim bir soniya ichida 50 femtosekunda darajasidagi sinxronizatsiya barqarorligini taʼminlaydi. Shuningdek, u tashqi vaqt manbaiga tayanmagan holda oʻn sutka davomida nanosekundlargacha boʻlgan aniqlikni saqlab qolishga qodir. IonQ maʼlumotiga koʻra, bunday aniqlik taxminan 30 million yil davomida atigi bir soniyalik xatolik toʻplanishiga tengdir.
Ishlab chiqarishni kengaytirish rejalariMuhandislar ushlab turuvchi qurilmani laboratoriyadan tashqarida ham ishlatishga tayyorlagan boʻlib, uning konstruksiyasi quruqlik texnikasi, kemalar va havo platformalarida foydalanishga moʻljallangan. Yangi buyurtmani bajarish uchun IonQ ishlab chiqarishni kengaytirishga qoʻshimcha ravishda 15 million dollar investitsiya kiritadi.
Ajratilgan mablagʻlar ixtisoslashtirilgan ishlab chiqarish binolarini qurish, uskunalar xarid qilish, sinov infratuzilmasini yaratish va yangi xodimlarni yollashga yoʻnaltiriladi. Kompaniya cheklangan chiqarishdan bunday tizimlarni toʻlaqonli seriyali ishlab chiqarishga oʻtishni rejalashtirmoqda.
Maʼlum qilinishicha, Evergreen-05 texnologiyasi IonQ kompaniyasiga 2025 yilda Vector Atomic стартапини sotib olish natijasida oʻtgan. Ushbu soatlarni ishlab chiqish ishlari 2019 yildan buyon DARPA tomonidan moliyalashtirib kelinmoqda va yangi shartnoma ularni amaliyotga joriy etish yoʻlidagi navbatdagi muhim bosqich boʻldi.
…