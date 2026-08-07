AQShda 30 million yilda atigi bir soniya adashadigan atom soatlari ishlab chiqariladi

·57·Texno
AQShda 30 million yilda atigi bir soniya adashadigan atom soatlari ishlab chiqariladi
Qisqacha

IonQ kompaniyasi Evergreen-05 optik atom soatlarini seriyali ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish uchun DARPA'dan qo'shimcha 28 million dollarlik kontrakt oldi. Hajmi atigi besh litr bo'lgan qurilma bir soniya ichida 50 femtosekund darajasidagi sinxronizatsiya barqarorligini ta'minlaydi va taxminan 30 million yil davomida atigi bir soniyalik xatolik to'playdi.

AQSh Mudofaa vazirligining Ilgʻor tadqiqot loyihalari agentligi (DARPA) tomonidan ixcham va oʻta aniq atom soatlarini ishlab chiqarish koʻlamini kengaytirish uchun yirik mablagʻ ajratildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, IonQ kompaniyasi Evergreen-05 deb nomlangan optik atom soatlarini seriyali ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻyish uchun qoʻshimcha 28 million dollarlik kontrakt oldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur loyiha DARPA tashabbusi ostidagi It's About Time dasturi doirasida amalga oshirilmoqda. Uning asosiy maqsadi sunʼiy yoʻldosh navigatsiyasiga bogʻliq boʻlmagan avtonom, yuqori aniqlikdagi sinxronizatsiya tizimlarini yaratishdan iborat. Bunday qurilmalar GPS signali mavjud boʻlmagan yoki ataylab bostiriladigan sharoitlarda radar va aloqa tizimlari uchun juda muhimdir.

Evergreen-05 soatlarining texnik imkoniyatlari

Yangi qurilmaning asosiy ustunligi uning oʻta aniqligi va ixcham oʻlchamlarining oʻzaro uygʻunligidir. Qurilma atigi besh litr hajmdagi korpusga — poyabzal qutisidek joyga sigʻadi. Taqqoslash uchun, klassik laboratoriya optik atom soatlari odatda butun boshli uskunalar rastasini egallaydi.

Kichik hajmga qaramay, tizim bir soniya ichida 50 femtosekunda darajasidagi sinxronizatsiya barqarorligini taʼminlaydi. Shuningdek, u tashqi vaqt manbaiga tayanmagan holda oʻn sutka davomida nanosekundlargacha boʻlgan aniqlikni saqlab qolishga qodir. IonQ maʼlumotiga koʻra, bunday aniqlik taxminan 30 million yil davomida atigi bir soniyalik xatolik toʻplanishiga tengdir.

Ishlab chiqarishni kengaytirish rejalari

Muhandislar ushlab turuvchi qurilmani laboratoriyadan tashqarida ham ishlatishga tayyorlagan boʻlib, uning konstruksiyasi quruqlik texnikasi, kemalar va havo platformalarida foydalanishga moʻljallangan. Yangi buyurtmani bajarish uchun IonQ ishlab chiqarishni kengaytirishga qoʻshimcha ravishda 15 million dollar investitsiya kiritadi.

Ajratilgan mablagʻlar ixtisoslashtirilgan ishlab chiqarish binolarini qurish, uskunalar xarid qilish, sinov infratuzilmasini yaratish va yangi xodimlarni yollashga yoʻnaltiriladi. Kompaniya cheklangan chiqarishdan bunday tizimlarni toʻlaqonli seriyali ishlab chiqarishga oʻtishni rejalashtirmoqda.

Maʼlum qilinishicha, Evergreen-05 texnologiyasi IonQ kompaniyasiga 2025 yilda Vector Atomic стартапини sotib olish natijasida oʻtgan. Ushbu soatlarni ishlab chiqish ishlari 2019 yildan buyon DARPA tomonidan moliyalashtirib kelinmoqda va yangi shartnoma ularni amaliyotga joriy etish yoʻlidagi navbatdagi muhim bosqich boʻldi.

Atom soatlariIonQDARPATexnologiyaGPS
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi