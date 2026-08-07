AQSHda aysberg salati ortidan xavfli infeksiya 15 shtatga yoyildi!
AQSHda aysberg salati bilan bog‘liq siklosporoz epidemiyasi 15 shtatga tarqalib, 6 358 ta holat aniqlangan. Ulardan 278 nafar bemor shifoxonada davolanishga muhtoj bo‘lgan. Tekshiruvga Missuri, Arkanzas, Ayova, Nebraska, Nyu-Hempshir va Shimoliy Karolina qo‘shilgan. Kasallik manbasi boshqa mahsulotlar bilan ham bog‘liq bo‘lishi mumkinligi o‘rganilmoqda.
AQSHda aysberg salati bilan bog‘lanayotgan siklosporoz epidemiyasi bo‘yicha tekshiruv yana oltita shtatni qamrab oldi. Shu tariqa kasallik bilan bog‘liq hududlar soni 15 taga yetdi, deb xabar beradi "Reyters".
Yangi ro‘yxatga Missuri, Arkanzas, Ayova, Nebraska, Nyu-Hempshir va Shimoliy Karolina qo‘shilgan.
Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, hozirgacha ushbu epidemiya bilan bog‘liq 6 358 ta holat aniqlangan. Ular orasida 278 nafar bemor shifoxonada davolanishga muhtoj bo‘lgan. AQSH Kasalliklarni nazorat qilish va oldini olish markazi hamda Oziq-ovqat va dori vositalari boshqarmasi yuqish manbasi boshqa mahsulotlar bilan ham bog‘liq bo‘lishi mumkinligini o‘rganmoqda.
Epidemiya dastlab beshta shtatdagi "Tako Bell" restoranlarida yeyilgan salat bilan bog‘langan. Keyin tekshiruvlar mahsulot Meksikaning markaziy qismidagi "Teylor Farms" korxonasidan kelganini ko‘rsatgan. 24 iyul kuni tekshiruv hududi to‘qqizta shtatgacha kengaytirilgan edi.
Siklosporoz ifloslangan suv, shuningdek, yaxshi yuvilmagan xom meva va sabzavotlar orqali yuqishi mumkin. Uning asosiy belgilari orasida diareya, ko‘ngil aynishi va oshqozon-ichak tizimidagi boshqa bezovtaliklar bor.
…