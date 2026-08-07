Xonanda Yorqinxo‘ja Umarov 34 yoshini noodatiy uslubda kutib oldi!
Xonanda Yorqinxo‘ja Umarov 34 yoshini nishonladi. U tug‘ilgan kuni munosabati bilan o‘tgan unutilmas lahzalarni ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida muxlislari bilan bo‘lishdi. Kadrlarda bayram kayfiyati, yaqinlari bilan birga o‘tkazgan vaqt va samimiy tabriklar aks etgan. Oila a’zolari, do‘stlari va muxlislari xonandaga sog‘lik hamda ijodiy muvaffaqiyatlar tilashdi.
Xonanda Yorqinxo‘ja Umarov 34 yoshni qarshi oldi. U tug‘ilgan kuni munosabati bilan o‘tgan unutilmas lahzalarni ijtimoiy tarmoqdagi sahifasi orqali muxlislari bilan bo‘lishdi.
Xonanda joylagan kadrlarda bayram kayfiyati, yaqinlari bilan birga o‘tkazgan vaqt va samimiy tabriklar aks etgan. Post ostida ham ko‘plab iliq tilaklar qoldirilmoqda.
Yorqinxo‘ja Umarovni oila a’zolari, do‘stlari va muxlislari yangi yoshi bilan qutlab, unga sog‘lik va ijodiy muvaffaqiyatlar tilashmoqda.
…