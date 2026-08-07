Aktrisa Kemeron Dias 53 yoshida uchinchi bor farzandli bo‘ldi
Kemeron Dias 53 yoshida uchinchi farzandini dunyoga keltirdi. Bu haqda uning turmush o‘rtog‘i Benji Medden 2026 yil may oyida ma’lum qildi. Aktrisa ilk bor 47 yoshida, ikkinchi bor 51 yoshida ona bo‘lgan va farzandlari bilan imkon qadar ko‘proq vaqt o‘tkazishni istashini aytgan.
Aktrisa Kemeron Dias oila qurish va farzandli bo‘lish uchun hammaga mos yagona yosh yo‘qligini o‘z hayoti misolida ko‘rsatmoqda. U ilk bor 47 yoshida ona bo‘lgan, keyin 51 yoshida ikkinchi, 53 yoshida esa uchinchi farzandini qarshi oldi. 2026 yil may oyida turmush o‘rtog‘i Benji Medden ularning uchinchi farzandi dunyoga kelganini ma’lum qildi.
Kemeron Dias ona bo‘lish haqida gapirar ekan, bir gal hazil bilan endigi asosiy maqsadi 107 yoshgacha yashash ekanini aytgan. Aktrisaning so‘zlariga ko‘ra, u farzandlari bilan imkon qadar ko‘proq vaqt o‘tkazishni istaydi.
Dias uzoq yillar davomida aktyorlik faoliyati va shaxsiy hayotiga e’tibor qaratdi. Uning farzandli bo‘lishni nisbatan kechroq boshlagani esa oila qurish uchun barchaga bir xil «to‘g‘ri vaqt» bo‘lmasligini ko‘rsatadi.
…