eBay savdo maydonchasida 22 GB xotiraga ega GeForce RTX 2080 Ti paydo boʻldi

·74·Texno
eBay savdo maydonchasida 22 GB xotiraga ega GeForce RTX 2080 Ti paydo boʻldi
Qisqacha

eBay onlayn-auksionida 22 GB video xotiraga ega, o'zgartirilgan NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti grafik kartalari 500 AQSh dollari evaziga sotuvga chiqarildi. Ushbu qurilmalar katta hajmli til modellarini ishga tushirish va sun'iy intellekt vazifalarini bajarishga mo'ljallangan. Sotuvchi Gigabyte, MSI, ASUS, Leadtek va boshqa brendlar ostidagi, turbinali ventilyator bilan jihozlangan turli modifikatsiyalarni taklif qilmoqda.

Jahon bozorida sunʼiy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi va turli neyrotarmoqlarga boʻlgan qiziqishning ortishi oʻziga xos apparat yechimlarini keltirib chiqarmoqda. ixbt.com xabar berishicha, eBay onlayn-auksionida hajmi ikki baravarga oshirilgan va 22 GB video xotira bilan jihozlangan NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti grafik kartalari sotuvga chiqarildi. Гонконгlik sotuvchi ushbu oʻzgartirilgan tezlatgichlarni atigi 500 AQSh dollari evriga taklif qilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mutaxassislarning fikricha, bunday modifikatsiyadagi qurilmalar birinchi navbatda katta hajmli til modellarini (LLM) ishga tushirish hamda sunʼiy intellekt vazifalarini bajarish uchun moʻljallangan. Bunday jarayonlarda maksimal hisoblash quvvatidan koʻra operativ xotira zaxirasi muhimroq oʻrin tutadi. Natijada, 500 dollarlik narx va katta xotira hajmi uygʻunligi ushbu eskargan modellarni zamonaviyroq, ammo 8, 12 yoki 16 GB xotiraga ega grafik kartalarga nisbatan ancha jozibali qilib qoʻymoqda.

Modifikatsiya qilingan kartalarning xususiyatlari

Sotuvchi xaridorlarga Gigabyte, MSI, ASUS, Leadtek va boshqa mashhur brendlar ostida ishlab chiqarilgan turli xil modifikatsiyadagi RTX 2080 Ti qurilmalarini yubormoqda. Ularning barchasi markazdan qochma (turbinali) ventilyatoriga ega sovutish tizimi bilan jihozlangan. eBay platformasidagi sharhlarga tayanib aytish mumkinki, oʻnlab xaridorlar allaqachon bunday tezlatgichlarni qoʻlga kiritib, xotira hajmi operatsion tizim tomonidan toʻgʻri aniqlanayotgani va eʼlon qilingan darajada ishlayotganini tasdiqlashgan.

Hozirgi kunda davom etib kelayotgan sunʼiy intellekt bumi sharoitida bunday takliflar mutaxassislar va ishqibozlar eʼtiborini tortmoqda. Taqqoslash uchun, 24 GB xotirali NVIDIA Titan RTX narxi taxminan 800 dollarni, Quadro RTX 6000 modeli 900 dollarga yaqinni tashkil etadi. Shuningdek, 24 GB GDDR6X xotiraga ega GeForce RTX 3090 xaridorlarga salkam 1200 dollarga tushishi mumkin.

Arxitektura va xatarlar

Turing arxitekturasi ilk bor 2018 yilda taqdim etilganiga qaramay, ushbu avlodga mansub video-kartalar oʻz dolzarbligini yoʻqotgani yoʻq. Xotira hajmining sunʼiy ravishda oshirilishi esa eski avlod GeForce RTX 2080 Ti modellariga oʻziga xos ikkinchi hayot baxsh etmoqda. Garchi bu yondashuv byudjetli sunʼiy intellekt stansiyalarini yigʻish uchun qulay koʻrinsa-da, gap norasmiy apparat modifikatsiyasi haqida ketayotganini unutmaslik kerak.

Bunday video-kartalar NVIDIA yoki uning rasmiy hamkorlarining zavod kafolatiga ega emas. Ularning ishonchliligi va uzoq muddat xizmat qilishi toʻgʻridan-toʻgʻri qayta jihozlash ishlari qanchalik sifatli bajarilganiga bogʻliq boʻladi, bu esa xaridorlar uchun maʼlum darajada tavakkalchilikni keltirib chiqaradi.

GeForceNvidiaVideokartaSuniy intellektEbay
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi