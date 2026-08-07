eBay savdo maydonchasida 22 GB xotiraga ega GeForce RTX 2080 Ti paydo boʻldi
eBay onlayn-auksionida 22 GB video xotiraga ega, o'zgartirilgan NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti grafik kartalari 500 AQSh dollari evaziga sotuvga chiqarildi. Ushbu qurilmalar katta hajmli til modellarini ishga tushirish va sun'iy intellekt vazifalarini bajarishga mo'ljallangan. Sotuvchi Gigabyte, MSI, ASUS, Leadtek va boshqa brendlar ostidagi, turbinali ventilyator bilan jihozlangan turli modifikatsiyalarni taklif qilmoqda.
Jahon bozorida sunʼiy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi va turli neyrotarmoqlarga boʻlgan qiziqishning ortishi oʻziga xos apparat yechimlarini keltirib chiqarmoqda. ixbt.com xabar berishicha, eBay onlayn-auksionida hajmi ikki baravarga oshirilgan va 22 GB video xotira bilan jihozlangan NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti grafik kartalari sotuvga chiqarildi. Гонконгlik sotuvchi ushbu oʻzgartirilgan tezlatgichlarni atigi 500 AQSh dollari evriga taklif qilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mutaxassislarning fikricha, bunday modifikatsiyadagi qurilmalar birinchi navbatda katta hajmli til modellarini (LLM) ishga tushirish hamda sunʼiy intellekt vazifalarini bajarish uchun moʻljallangan. Bunday jarayonlarda maksimal hisoblash quvvatidan koʻra operativ xotira zaxirasi muhimroq oʻrin tutadi. Natijada, 500 dollarlik narx va katta xotira hajmi uygʻunligi ushbu eskargan modellarni zamonaviyroq, ammo 8, 12 yoki 16 GB xotiraga ega grafik kartalarga nisbatan ancha jozibali qilib qoʻymoqda.
Modifikatsiya qilingan kartalarning xususiyatlariSotuvchi xaridorlarga Gigabyte, MSI, ASUS, Leadtek va boshqa mashhur brendlar ostida ishlab chiqarilgan turli xil modifikatsiyadagi RTX 2080 Ti qurilmalarini yubormoqda. Ularning barchasi markazdan qochma (turbinali) ventilyatoriga ega sovutish tizimi bilan jihozlangan. eBay platformasidagi sharhlarga tayanib aytish mumkinki, oʻnlab xaridorlar allaqachon bunday tezlatgichlarni qoʻlga kiritib, xotira hajmi operatsion tizim tomonidan toʻgʻri aniqlanayotgani va eʼlon qilingan darajada ishlayotganini tasdiqlashgan.
Hozirgi kunda davom etib kelayotgan sunʼiy intellekt bumi sharoitida bunday takliflar mutaxassislar va ishqibozlar eʼtiborini tortmoqda. Taqqoslash uchun, 24 GB xotirali NVIDIA Titan RTX narxi taxminan 800 dollarni, Quadro RTX 6000 modeli 900 dollarga yaqinni tashkil etadi. Shuningdek, 24 GB GDDR6X xotiraga ega GeForce RTX 3090 xaridorlarga salkam 1200 dollarga tushishi mumkin.
Arxitektura va xatarlarTuring arxitekturasi ilk bor 2018 yilda taqdim etilganiga qaramay, ushbu avlodga mansub video-kartalar oʻz dolzarbligini yoʻqotgani yoʻq. Xotira hajmining sunʼiy ravishda oshirilishi esa eski avlod GeForce RTX 2080 Ti modellariga oʻziga xos ikkinchi hayot baxsh etmoqda. Garchi bu yondashuv byudjetli sunʼiy intellekt stansiyalarini yigʻish uchun qulay koʻrinsa-da, gap norasmiy apparat modifikatsiyasi haqida ketayotganini unutmaslik kerak.
Bunday video-kartalar NVIDIA yoki uning rasmiy hamkorlarining zavod kafolatiga ega emas. Ularning ishonchliligi va uzoq muddat xizmat qilishi toʻgʻridan-toʻgʻri qayta jihozlash ishlari qanchalik sifatli bajarilganiga bogʻliq boʻladi, bu esa xaridorlar uchun maʼlum darajada tavakkalchilikni keltirib chiqaradi.
…