Ichiga hamma narsa sig‘gan 4,6 metrli uy taqdim etildi

·3.6K·Dunyo
Ichiga hamma narsa sig‘gan 4,6 metrli uy taqdim etildi
Qisqacha

Amerikaning Escape kompaniyasi maydoni 11 kvadrat metr, uzunligi 4,6 metr bo'lgan eBoho Go nomli g'ildirakli mitti uyni taqdim etdi. Uyda oshxona, dush va hojatxonaga ega alohida yuvinish xonasi hamda ikki kishilik yotoq joyi mavjud. U doimiy yashash, mehmon uyi, shaxsiy ofis yoki ijaraga beriladigan turar joy sifatida ishlatilishi mumkin, barcha maishiy texnika vositalari esa elektr energiyasida ishlaydi.

Amerikaning Escape kompaniyasi eBoho Go nomli yangi avlod mitti uyini ommaga taqdim qildi. Maydoni atigi 11 kvadrat metrni tashkil etishiga qaramay, ushbu g‘ildirakli uy ichida shinam oshxona, yuvinish xonasi va ikki kishilik karovat uchun joy ajratilgan. Yangi modeldan nafaqat doimiy yashash, balki mehmon uyi, shaxsiy ofis yoki ijaraga beriladigan turar joy sifatida ham samarali foydalanish mumkin.

Ushbu g‘ildirakli uy ikki o‘qli maxsus tirkama ustiga qurilgan bo‘lib, uning umumiy uzunligi bor-yo‘g‘i 4,6 metrni tashkil etadi. Hajmi juda ixcham bo‘lishiga qaramay, muhandislar har bir santimetr maydondan maksimal darajada unumli foydalanishga harakat qilgan. Devorlarga o‘rnatilgan keng panoramali oynalar xonadonni tabiiy yorug‘lik bilan ta’minlaydi, devor ichiga yig‘iladigan mebellar esa ortiqcha joy egallamasdan qulaylik yaratadi.

Mitti uy ichida muzlatkich, rakovina, induksion plita hamda idish-tovoqlar uchun shkaflar bilan jihozlangan oshxona mavjud. Shuningdek, dush va hojatxonasi bo‘lgan alohida yuvinish xonasi hamda ikki kishi uchun mo‘ljallangan shinam yotoq joyi ham tashkil etilgan. Barcha maishiy texnika vositalari to‘liq elektr energiyasida ishlaydi.

Derazali yog‘och interyerda yotoq, stol va shkaflar joylashgan.

Uyning asosiy qismi sifatli yog‘ochdan qurilgan bo‘lib, devorlari qishda issiqni, yozda esa salqinlikni saqlab qoluvchi zamonaviy izolyatsiya materiallari bilan qoplangan. Ochiladigan oynalarga chivin to‘rlari va jalyuzilar o‘rnatilgan. Ishlab chiqaruvchilarning ta’kidlashicha, uy xaridorning xohishiga qarab jihozlanadi va unda nafaqat yozgi ta’til davrida, balki qishning sovuq kunlarida ham bemalol yashash mumkin.

Hozirda kompaniya ushbu model uchun buyurtmalarni qabul qilishni boshlagan. eBoho Go mitti uyining boshlang‘ich narxi taxminan 39 440 AQSH dollarini tashkil etadi. Ishlab chiqaruvchilar uni o‘z toifasidagi eng ixcham, tejamkor va to‘liq elektr energiyasida ishlaydigan zamonaviy yechimlardan biri sifatida baholamoqda.

American EscapeeBoho Go
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tabiatning g‘aroyib mo‘jizasi: Amazonkadagi jingalak sochli noyob qush olimlarni ham hayratga soldiTabiatning g‘aroyib mo‘jizasi: Amazonkadagi jingalak sochli noyob qush olimlarni ham hayratga soldiBugun, 06:02Dubaydagi tilanchilik orqali topilgan katta daromad tarmoqlarda ko‘pchilikning qiziqishini uyg‘otdiDubaydagi tilanchilik orqali topilgan katta daromad tarmoqlarda ko‘pchilikning qiziqishini uyg‘otdiBugun, 05:48Itning kutilmagan sakrashi ayolning 17 sm qoshiq yutishiga majbur qildiItning kutilmagan sakrashi ayolning 17 sm qoshiq yutishiga majbur qildiBugun, 05:42Bolalikda akulalardan qo‘rqqan Emili tanasiga 106 ta turli xil akula turini chizdirib Ginneslar kitobiga kirdiBolalikda akulalardan qo‘rqqan Emili tanasiga 106 ta turli xil akula turini chizdirib Ginneslar kitobiga kirdiBugun, 05:37Bir yo‘lovchining gapi butun samolyot evakuatsiyasiga sabab bo‘ldiBir yo‘lovchining gapi butun samolyot evakuatsiyasiga sabab bo‘ldiBugun, 00:53Norvegiyada o‘g‘liga noodatiy ism qo‘ygan ona qamoqqa olindiNorvegiyada o‘g‘liga noodatiy ism qo‘ygan ona qamoqqa olindiKecha, 23:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi