Ichiga hamma narsa sig‘gan 4,6 metrli uy taqdim etildi
Amerikaning Escape kompaniyasi maydoni 11 kvadrat metr, uzunligi 4,6 metr bo'lgan eBoho Go nomli g'ildirakli mitti uyni taqdim etdi. Uyda oshxona, dush va hojatxonaga ega alohida yuvinish xonasi hamda ikki kishilik yotoq joyi mavjud. U doimiy yashash, mehmon uyi, shaxsiy ofis yoki ijaraga beriladigan turar joy sifatida ishlatilishi mumkin, barcha maishiy texnika vositalari esa elektr energiyasida ishlaydi.
Amerikaning Escape kompaniyasi eBoho Go nomli yangi avlod mitti uyini ommaga taqdim qildi. Maydoni atigi 11 kvadrat metrni tashkil etishiga qaramay, ushbu g‘ildirakli uy ichida shinam oshxona, yuvinish xonasi va ikki kishilik karovat uchun joy ajratilgan. Yangi modeldan nafaqat doimiy yashash, balki mehmon uyi, shaxsiy ofis yoki ijaraga beriladigan turar joy sifatida ham samarali foydalanish mumkin.
Ushbu g‘ildirakli uy ikki o‘qli maxsus tirkama ustiga qurilgan bo‘lib, uning umumiy uzunligi bor-yo‘g‘i 4,6 metrni tashkil etadi. Hajmi juda ixcham bo‘lishiga qaramay, muhandislar har bir santimetr maydondan maksimal darajada unumli foydalanishga harakat qilgan. Devorlarga o‘rnatilgan keng panoramali oynalar xonadonni tabiiy yorug‘lik bilan ta’minlaydi, devor ichiga yig‘iladigan mebellar esa ortiqcha joy egallamasdan qulaylik yaratadi.
Mitti uy ichida muzlatkich, rakovina, induksion plita hamda idish-tovoqlar uchun shkaflar bilan jihozlangan oshxona mavjud. Shuningdek, dush va hojatxonasi bo‘lgan alohida yuvinish xonasi hamda ikki kishi uchun mo‘ljallangan shinam yotoq joyi ham tashkil etilgan. Barcha maishiy texnika vositalari to‘liq elektr energiyasida ishlaydi.
Uyning asosiy qismi sifatli yog‘ochdan qurilgan bo‘lib, devorlari qishda issiqni, yozda esa salqinlikni saqlab qoluvchi zamonaviy izolyatsiya materiallari bilan qoplangan. Ochiladigan oynalarga chivin to‘rlari va jalyuzilar o‘rnatilgan. Ishlab chiqaruvchilarning ta’kidlashicha, uy xaridorning xohishiga qarab jihozlanadi va unda nafaqat yozgi ta’til davrida, balki qishning sovuq kunlarida ham bemalol yashash mumkin.
Hozirda kompaniya ushbu model uchun buyurtmalarni qabul qilishni boshlagan. eBoho Go mitti uyining boshlang‘ich narxi taxminan 39 440 AQSH dollarini tashkil etadi. Ishlab chiqaruvchilar uni o‘z toifasidagi eng ixcham, tejamkor va to‘liq elektr energiyasida ishlaydigan zamonaviy yechimlardan biri sifatida baholamoqda.
…