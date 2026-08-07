O‘zbekistonlik erkak 75 yoshida deltaplanda parvoz qilib tarmoq foydalanuvchilarini hayratga soldi
O‘zbekistonda 75 yoshli erkak deltaplanda parvoz qilib, belgilangan joyga muvaffaqiyatli qo‘ndi. Parvoz aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tez tarqalib, foydalanuvchilarda katta qiziqish uyg‘otdi. Ular erkakning jasorati, jismoniy tayyorgarligi va ekstremal sportga qiziqishini e'tirof etib, uning harakatini boshqalarga o‘rnak deb baholashdi.
O‘zbekistonda 75 yoshli erkak deltaplanda osmonga ko‘tarilib, yosh yangi tajribalar uchun to‘siq emasligini ko‘rsatdi. U parvozni ishonch bilan amalga oshirib, belgilangan joyga muvaffaqiyatli qo‘ngan.
Ushbu jarayon aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tez tarqaldi. Kadrlarni ko‘rgan foydalanuvchilar erkakning jasorati, jismoniy tayyorgarligi va ekstremal sportga qiziqishi haqida ko‘plab izohlar qoldirishdi.
Ayrimlar uning bu qadamini boshqalar uchun o‘rnak deb baholadi. Foydalanuvchilarning fikricha, kuchli taassurotlarni his qilish va yangi mashg‘ulotlarni sinab ko‘rish uchun yosh hal qiluvchi omil emas.
…