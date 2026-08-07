OpenAI sunʼiy intellektga asoslangan yangi gadjet ustida ishlamoqda
OpenAI ChatGPT imkoniyatlarini o'zida mujassam etuvchi ilk apparat qurilmasi — aqlli karnay ustida ishlamoqda. “Ponchik” shaklidagi, yuqori sifatli metalldan tayyorlanadigan gadjetning narxi 300 AQSh dollaridan 400 dollargacha bo'lishi kutilmoqda. Qurilma Apple kompaniyasining sobiq bosh dizayneri Jonni Ayv asos solgan LoveFrom studiyasi bilan hamkorlikda yaratilmoqda va uni 2027-yil davomida sotuvga chiqarish rejalashtirilgan.
Sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi kompaniyalardan biri boʻlgan OpenAI oʻzining ilk apparat taʼminoti qurilmasini yaratish ustida jiddiy ish olib bormoqda. Bloomberg nashrining xabar berishicha, ChatGPT imkoniyatlarini oʻzida mujassam etuvchi bu sirli aqlli karnayning taxminiy narxi 300 AQSh dollaridan 400 dollargacha boʻlishi kutilmoqda. Mazkur qurilma kelgusida foydalanuvchilarning kundalik hayotiga sunʼiy intellektni yanada chuqurroq integratsiya qilishga moʻljallangan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Gadjetning oʻziga xos dizayni va narxiManbalarning maʼlumot berishicha, yangi qurilma “ponchik” shaklida yasalgan boʻlib, foydalanuvchilarga uni uydagi istalgan joyga — yotoqxonadagi stolchaga yoki oshxona peshtaxasiga osonlikcha koʻchirib oʻtkazish imkonini beradi. Yuqori sifatli metalldan yasaladigan gadjet oʻziga xos “premium” koʻrinishga ega boʻlishi kutilmoqda. Shuningdek, qurilmaning harakatlanuvchi qismlarga ega boʻlishi ham mutaxassislarning eʼtiborini tortgan jihatlardan biridir.
Narx siyosatiga kelsak, 300–400 dollar atrofidagi qiymat uni oddiy aqlli dinamiklarga nisbatan qimmatroq qiladi. Taqqoslash uchun, Amazon kompaniyasining uy uchun moʻljallangan shunga oʻxshash qurilmalari 40 dollardan 240 dollargacha boʻlgan narxlarda sotiladi. Shu boisdan ham yangi mahsulot bozorda qanday qabul qilinishi va raqobatbardosh boʻlishi hozircha savol ostida qolmoqda.
Mashhur dizaynerlar hamkorligi va bozor istiqbollariUshbu qurilmani yaratish loyihasi Apple kompaniyasining sobiq bosh dizayneri Toni Fadell yoki aniqrogʻi mashhur dizayner Jonni Ayv asos solgan LoveFrom studiyasi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Bloomberg maʼlumotlariga koʻra, mazkur innovatsion qurilma 2027-yil davomida sotuvga chiqarilishi rejalashtirilgan. Biroq, tarixiy nuqtai nazardan qaraganda, aqlli karnaylar bozori har doim ham yuqori darajada foydali boʻlmagan va yangi ishtirokchilar uchun bu segmentga kirib borish qiyin kechishi mumkin.
OpenAI kompaniyasining apparat taʼminoti bozoriga qadam qoʻyish urinishlari ayrim qiyinchiliklar va mojarolar bilan hamrohlik qilmoqda. Xususan, hozirgi kunda qurilmalar bozorining yetakchisi hisoblangan Apple kompaniyasi sunʼiy intellekt laboratoriyasini tijorat sirlarini oʻgʻirlashda ayblab sudga murojaat qilgan. Oʻz navbatida, OpenAI kompaniyasi bu ayblovlarni rad etib, hech qanday qonunbuzarlikka yoʻl qoʻymaganini taʼkidlamoqda.
…