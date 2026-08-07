OpenAI sunʼiy intellektga asoslangan yangi gadjet ustida ishlamoqda

·60·Texno
OpenAI sunʼiy intellektga asoslangan yangi gadjet ustida ishlamoqda
Qisqacha

OpenAI ChatGPT imkoniyatlarini o'zida mujassam etuvchi ilk apparat qurilmasi — aqlli karnay ustida ishlamoqda. “Ponchik” shaklidagi, yuqori sifatli metalldan tayyorlanadigan gadjetning narxi 300 AQSh dollaridan 400 dollargacha bo'lishi kutilmoqda. Qurilma Apple kompaniyasining sobiq bosh dizayneri Jonni Ayv asos solgan LoveFrom studiyasi bilan hamkorlikda yaratilmoqda va uni 2027-yil davomida sotuvga chiqarish rejalashtirilgan.

Sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi kompaniyalardan biri boʻlgan OpenAI oʻzining ilk apparat taʼminoti qurilmasini yaratish ustida jiddiy ish olib bormoqda. Bloomberg nashrining xabar berishicha, ChatGPT imkoniyatlarini oʻzida mujassam etuvchi bu sirli aqlli karnayning taxminiy narxi 300 AQSh dollaridan 400 dollargacha boʻlishi kutilmoqda. Mazkur qurilma kelgusida foydalanuvchilarning kundalik hayotiga sunʼiy intellektni yanada chuqurroq integratsiya qilishga moʻljallangan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Gadjetning oʻziga xos dizayni va narxi

Manbalarning maʼlumot berishicha, yangi qurilma “ponchik” shaklida yasalgan boʻlib, foydalanuvchilarga uni uydagi istalgan joyga — yotoqxonadagi stolchaga yoki oshxona peshtaxasiga osonlikcha koʻchirib oʻtkazish imkonini beradi. Yuqori sifatli metalldan yasaladigan gadjet oʻziga xos “premium” koʻrinishga ega boʻlishi kutilmoqda. Shuningdek, qurilmaning harakatlanuvchi qismlarga ega boʻlishi ham mutaxassislarning eʼtiborini tortgan jihatlardan biridir.

Narx siyosatiga kelsak, 300–400 dollar atrofidagi qiymat uni oddiy aqlli dinamiklarga nisbatan qimmatroq qiladi. Taqqoslash uchun, Amazon kompaniyasining uy uchun moʻljallangan shunga oʻxshash qurilmalari 40 dollardan 240 dollargacha boʻlgan narxlarda sotiladi. Shu boisdan ham yangi mahsulot bozorda qanday qabul qilinishi va raqobatbardosh boʻlishi hozircha savol ostida qolmoqda.

Mashhur dizaynerlar hamkorligi va bozor istiqbollari

Ushbu qurilmani yaratish loyihasi Apple kompaniyasining sobiq bosh dizayneri Toni Fadell yoki aniqrogʻi mashhur dizayner Jonni Ayv asos solgan LoveFrom studiyasi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Bloomberg maʼlumotlariga koʻra, mazkur innovatsion qurilma 2027-yil davomida sotuvga chiqarilishi rejalashtirilgan. Biroq, tarixiy nuqtai nazardan qaraganda, aqlli karnaylar bozori har doim ham yuqori darajada foydali boʻlmagan va yangi ishtirokchilar uchun bu segmentga kirib borish qiyin kechishi mumkin.

OpenAI kompaniyasining apparat taʼminoti bozoriga qadam qoʻyish urinishlari ayrim qiyinchiliklar va mojarolar bilan hamrohlik qilmoqda. Xususan, hozirgi kunda qurilmalar bozorining yetakchisi hisoblangan Apple kompaniyasi sunʼiy intellekt laboratoriyasini tijorat sirlarini oʻgʻirlashda ayblab sudga murojaat qilgan. Oʻz navbatida, OpenAI kompaniyasi bu ayblovlarni rad etib, hech qanday qonunbuzarlikka yoʻl qoʻymaganini taʼkidlamoqda.

OpenAIChatGPTTexnologiyaGadjetSuniy intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi