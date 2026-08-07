70 dollarlik divan ichidan 43 ming dollar pul topildi

·4.7K·Dunyo
70 dollarlik divan ichidan 43 ming dollar pul topildi
Qisqacha

AQSHning Michigan shtatida Xovard Kirbi xayriya do'konidan 70 dollarga sotib olgan eski divan ichidan 43 170 dollar naqd pul topdi. Advokatlar mablag'ni o'zida saqlab qolishi mumkinligini aytganiga qaramay, u pullarni marhum egasining oilasiga to'liq qaytardi. Moliyaviy qiyinchilikda yashagan Xovardning halolligidan ta'sirlangan mahalliy qurilish kompaniyalari va ustalar uning uy tomini bepul ta'mirlab, materiallarni homiylar taqdim etdi.

2020 yilning yanvar oyida AQSHning Michigan shtatida sodir bo‘lgan voqea halollik va insoniylikning yorqin namunasi sifatida ko‘pchilik e’tiborini tortgan edi.

Xovard Kirbi ismli erkak xayriya do‘konidan atigi 70 dollarga eski divan sotib oladi. Oradan biroz vaqt o‘tgach, divanni ta’mirlashga qaror qiladi. Uni ko‘zdan kechirayotgan vaqtda divan ichida yashirilgan 43 170 dollar naqd pulni topib oladi.

Advokatlar Xovardga divanni qonuniy ravishda sotib olgani uchun ushbu mablag‘ni o‘zida saqlab qolishi mumkinligini aytgan. Biroq u bu pullar o‘ziga tegishli emasligini his qilib, haqiqiy egalarini qidirishga kirishadi.

Tekshiruvlar davomida pullarning asl egasi vafot etgani ma’lum bo‘ladi. Shunga qaramay, Xovard Kirbi topilgan 43 170 dollarning har birini marhumning oilasiga to‘liq qaytarib beradi.

Soqolli kishi ayolga bir dasta pul bermoqda, ularni bir bola va erkak kuzatib turibdi.

Qizig‘i shundaki, o‘sha paytda Xovardning o‘zi ham moliyaviy qiyinchilikda yashar, hatto uyining tomidan suv o‘tadigan darajada ta’mirga muhtoj edi. Shunga qaramasdan, u halollikdan chekinmadi.

Uning bu olijanob ishidan ta’sirlangan mahalliy qurilish kompaniyalari va ustalar birlashib, Xovardning uyi tomini mutlaqo bepul ta’mirlab berishdi. Qurilish materiallari esa homiylar tomonidan sovg‘a qilindi.

Mazkur voqea o‘sha davrda ABC News va NBC News kabi yirik xalqaro axborot telekanallari tomonidan keng yoritilib, Xovard Kirbi halolligi bilan ko‘pchilikka ibrat sifatida e’tirof etilgan.

MichiganHoward KirbyABC NewsNBC News
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tabiatning g‘aroyib mo‘jizasi: Amazonkadagi jingalak sochli noyob qush olimlarni ham hayratga soldiTabiatning g‘aroyib mo‘jizasi: Amazonkadagi jingalak sochli noyob qush olimlarni ham hayratga soldiBugun, 06:02Dubaydagi tilanchilik orqali topilgan katta daromad tarmoqlarda ko‘pchilikning qiziqishini uyg‘otdiDubaydagi tilanchilik orqali topilgan katta daromad tarmoqlarda ko‘pchilikning qiziqishini uyg‘otdiBugun, 05:48Itning kutilmagan sakrashi ayolning 17 sm qoshiq yutishiga majbur qildiItning kutilmagan sakrashi ayolning 17 sm qoshiq yutishiga majbur qildiBugun, 05:42Bolalikda akulalardan qo‘rqqan Emili tanasiga 106 ta turli xil akula turini chizdirib Ginneslar kitobiga kirdiBolalikda akulalardan qo‘rqqan Emili tanasiga 106 ta turli xil akula turini chizdirib Ginneslar kitobiga kirdiBugun, 05:37Bir yo‘lovchining gapi butun samolyot evakuatsiyasiga sabab bo‘ldiBir yo‘lovchining gapi butun samolyot evakuatsiyasiga sabab bo‘ldiBugun, 00:53Norvegiyada o‘g‘liga noodatiy ism qo‘ygan ona qamoqqa olindiNorvegiyada o‘g‘liga noodatiy ism qo‘ygan ona qamoqqa olindiKecha, 23:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi