Rodri Real Madrid taklifini rad etib, Barselonani tanladi

·83·Sport
Rodri Real Madrid taklifini rad etib, Barselonani tanladi
Qisqacha

Manchester Siti yarim himoyachisi Rodri Real Madridning jiddiy taklifini rad etib, faoliyatini Barselonada davom ettirishga qaror qildi. Ispaniya terma jamoasi a'zosi shu yozda La Ligaga qaytishi kutilmoqda, klublar esa 60 million yevrolik transfer bo'yicha muzokara olib bormoqda. Rodri amaldagi shartnomasining so'nggi yiliga kirgani va Ispaniyaga qaytishni istagani sabab Manchester Siti uni saqlab qolishda qiyinchilikka duch kelgan.

Manchester Siti yarim himoyachisi Rodri faoliyatini Kataloniyaning Barselona klubida davom ettirishga qaror qildi va Real Madrid tomonidan qilingan ulkan moliyaviy taklifni rad etdi. Jahon chempioni boʻlgan Ispaniya terma jamoasi aʼzosi shu yozda La Ligasiga qaytishi kutilmoqda va hozirda klublar 60 million yevro miqdoridagi transfer narxi ustida muzokara olib bormoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

WorldSoccerTalk xabar berishicha, Madrid klubi soʻnggi haftalarda futbolchi bilan keng koʻlamli shartnoma muzokaralarini oʻtkazgan edi. Real Madrid prezidenti Florentino Peres va bosh murabbiy shaxsan bu transfer ustida faol ishlagan boʻlsa-da, Barselonaning soʻnggi daqiqalardagi taklifi futbolchining qarorini oʻzgartirib yubordi.

Transfer tafsilotlari va agentning bayonoti

Futbolchining agenti Pablo Barquero mijozining poytaxt klubidan juda jiddiy taklif olganini tasdiqladi. U Real Madrid rahbariyatiga murakkab muzokaralar davomida koʻrsatgan hurmati va professionalligi uchun minnatdorchilik bildirdi.

Barqueroning soʻzlariga koʻra, Real Madrid jahon chempionatidan soʻng Rodri uchun rad etib boʻlmaydigan taklif taqdim etgan va barcha shartlarni stol ustiga qoʻygan. Biroq, barcha ijobiy suhbatlarga qaramay, tajribali yarim himoyachi boshqa taklifni afzal koʻrdi va oʻz qarorini madridliklarga maʼlum qildi.

Manchester Siti va moliyaviy omillar

Angliya chempionatida yangi bosh murabbiy Enzo Maresca boshqaruviga oʻtgan Manchester Siti jamoasi yetakchisini saqlab qolish uchun bor kuchini ishga solgan edi. Biroq Rodri amaldagi shartnomasining soʻnggi yiliga kirgani va Ispaniyaga qaytishni qatʼiy maqsad qilgani sababli Manchester klubi qiyin ahvolda qoldi.

Oʻz navbatida, Barselona soʻnggi paytlarda bir qator yuqori maosh oluvchi futbolchilar bilan xayrlashgani evaziga maoshlar fondida katta boʻshliq yaratgandi. Robert Lewandowski, Marc-Andre ter Stegen va Marcus Rashford kabi oʻyinchinlarning ketishi kataloniyiklarga Rodri kabi yulduzni oʻz safiga qoʻshib olish uchun moliyaviy imkoniyat yaratib berdi.

RodriBarselonaReal MadridManchester SitiLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)