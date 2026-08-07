Rodri Real Madrid taklifini rad etib, Barselonani tanladi
Manchester Siti yarim himoyachisi Rodri Real Madridning jiddiy taklifini rad etib, faoliyatini Barselonada davom ettirishga qaror qildi. Ispaniya terma jamoasi a'zosi shu yozda La Ligaga qaytishi kutilmoqda, klublar esa 60 million yevrolik transfer bo'yicha muzokara olib bormoqda. Rodri amaldagi shartnomasining so'nggi yiliga kirgani va Ispaniyaga qaytishni istagani sabab Manchester Siti uni saqlab qolishda qiyinchilikka duch kelgan.
Manchester Siti yarim himoyachisi Rodri faoliyatini Kataloniyaning Barselona klubida davom ettirishga qaror qildi va Real Madrid tomonidan qilingan ulkan moliyaviy taklifni rad etdi. Jahon chempioni boʻlgan Ispaniya terma jamoasi aʼzosi shu yozda La Ligasiga qaytishi kutilmoqda va hozirda klublar 60 million yevro miqdoridagi transfer narxi ustida muzokara olib bormoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
WorldSoccerTalk xabar berishicha, Madrid klubi soʻnggi haftalarda futbolchi bilan keng koʻlamli shartnoma muzokaralarini oʻtkazgan edi. Real Madrid prezidenti Florentino Peres va bosh murabbiy shaxsan bu transfer ustida faol ishlagan boʻlsa-da, Barselonaning soʻnggi daqiqalardagi taklifi futbolchining qarorini oʻzgartirib yubordi.
Transfer tafsilotlari va agentning bayonotiFutbolchining agenti Pablo Barquero mijozining poytaxt klubidan juda jiddiy taklif olganini tasdiqladi. U Real Madrid rahbariyatiga murakkab muzokaralar davomida koʻrsatgan hurmati va professionalligi uchun minnatdorchilik bildirdi.
Barqueroning soʻzlariga koʻra, Real Madrid jahon chempionatidan soʻng Rodri uchun rad etib boʻlmaydigan taklif taqdim etgan va barcha shartlarni stol ustiga qoʻygan. Biroq, barcha ijobiy suhbatlarga qaramay, tajribali yarim himoyachi boshqa taklifni afzal koʻrdi va oʻz qarorini madridliklarga maʼlum qildi.
Manchester Siti va moliyaviy omillarAngliya chempionatida yangi bosh murabbiy Enzo Maresca boshqaruviga oʻtgan Manchester Siti jamoasi yetakchisini saqlab qolish uchun bor kuchini ishga solgan edi. Biroq Rodri amaldagi shartnomasining soʻnggi yiliga kirgani va Ispaniyaga qaytishni qatʼiy maqsad qilgani sababli Manchester klubi qiyin ahvolda qoldi.
Oʻz navbatida, Barselona soʻnggi paytlarda bir qator yuqori maosh oluvchi futbolchilar bilan xayrlashgani evaziga maoshlar fondida katta boʻshliq yaratgandi. Robert Lewandowski, Marc-Andre ter Stegen va Marcus Rashford kabi oʻyinchinlarning ketishi kataloniyiklarga Rodri kabi yulduzni oʻz safiga qoʻshib olish uchun moliyaviy imkoniyat yaratib berdi.
…