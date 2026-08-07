Teraktdan so‘ng Germaniyada sarosima: Har uchinchi nemis qo‘rquvda yashamoqda

·575·Dunyo
Teraktdan so‘ng Germaniyada sarosima: Har uchinchi nemis qo‘rquvda yashamoqda
Qisqacha

25 iyul kuni Berlinda sodir etilgan teraktdan so‘ng Germaniyada har uchinchi fuqaro shahar ko‘chalarida terrorchilik hujumi qurboniga aylanishdan xavotirda. ARD Deutschlandtrend so‘roviga ko‘ra, 69 foiz respondent terrorchilik xurujlari xavfini o‘ta yuqori deb baholagan, 71 foiz esa 2024 yildan buyon amal qilayotgan vaqtinchalik chegara nazoratini davom ettirishni qo‘llab-quvvatlagan.

Germaniyada xavfsizlik va migratsiya masalasi siyosiy kun tartibining eng yuqori pog‘onasiga chiqdi. ARD Deutschlandtrend tomonidan o‘tkazilgan so‘nggi oylik ijtimoiy so‘rov natijalari 25 iyul kuni Berlinda sodir etilgan mudhish teraktdan so‘ng nemis jamiyatida xavotir va norozilik kayfiyati keskin ortganini ko‘rsatdi.

Tadqiqotga ko‘ra, mamlakatda har uchinchi fuqaro shahar ko‘chalarida terrorchilik hujumi qurboniga aylanishdan hadiksirab yashamoqda.

Ekstremizm xavfi va migratsiya siyosati: Aholi nimadan qo‘rqmoqda?

So‘rovda ishtirok etganlarning 69 foizi Germaniyada terrorchilik xurujlari sodir etilishi xavfini o‘ta yuqori deb baholagan. Xavf faqat bir tomondan emas:

  • 56% respondentlar o‘ng ekstremistlar tomonidan;

  • 50% respondentlar so‘l ekstremistlar tomonidan hujumlar sodir etilishidan xavotirda.

Migratsiya nazoratini kuchaytirish borasida ham jamiyatda qat’iy talablar shakllanmoqda. Nemislarning 71 foizi 2024 yildan buyon amal qilayotgan vaqtinchalik chegara nazoratini davom ettirish tarafdori. Shu bilan birga, 59 foiz aholi migratsiya muammosini alohida milliy darajada emas, balki Yevropa Ittifoqi miqyosida hamkorlikda hal qilish samaraliroq bo‘ladi, deb hisoblaydi.

Siyosiy zilzila: AfD 28 foizga yetdi, kansler blogi esa tarixiy pastlikda

Aholining xavfsizlikdan xavotiri va hukumatdan noroziligi siyosiy partiyalar reytingiga bevosita ta’sir ko‘rsatdi. O‘ngchi "Germaniya uchun muqobil" (AfD) partiyasi o‘z pozitsiyasini yanada mustahkamlab, rekord 28 foizlik ko‘rsatkichga erishdi.

Aksincha, an’anaviy XDI/XSI (CDU/CSU) konservativ blogi 21 foiz to‘plab, o‘z tarixidagi eng past natijalardan birini qayd etdi. Qolgan siyosiy kuchlar reytingida sezilarli o‘zgarishlar kuzatilmagan.

Federal hukumatga ishonchsizlik:

  • 85% aholi amaldagi federal hukumat faoliyatidan po‘tkori norozi.

  • 68% respondentlar yaqinda amalga oshirilgan kadrlar almashinuvidan keyin ham vaziyat ijobiy tomonga o‘zgarishiga ishonmaydi.

  • 55% nemislar mamlakat siyosatida va davlat boshqaruvida tub o‘zgarishlar o‘tkazilishi shartligini bildirgan.

Jamiyatdagi bo‘linish va adolatsizlik hissi

So‘rov natijalari Germaniya jamiyatida ijtimoiy va psixologik bo‘linish chuqurlashib borayotganini ko‘rsatdi. Mamlakat bo‘yicha respondentlarning 43 foizi o‘zini boshqalarga nisbatan kamroq imkoniyat va manfaatlarga ega deb hisoblaydi.

Ayniqsa, AfD partiyasi xayrixohlari orasida bu ko‘rsatkich o‘ta yuqori — elektoratning 70 foizi jamiyatda o‘zlariga nisbatan adolatsiz munosabatda bo‘linayotganini va huquqlari cheklanayotganini ta’kidlagan.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

GermaniyaBerlinYevropa IttifoqiAfDCDU/CSU
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tabiatning g‘aroyib mo‘jizasi: Amazonkadagi jingalak sochli noyob qush olimlarni ham hayratga soldiTabiatning g‘aroyib mo‘jizasi: Amazonkadagi jingalak sochli noyob qush olimlarni ham hayratga soldiBugun, 06:02Dubaydagi tilanchilik orqali topilgan katta daromad tarmoqlarda ko‘pchilikning qiziqishini uyg‘otdiDubaydagi tilanchilik orqali topilgan katta daromad tarmoqlarda ko‘pchilikning qiziqishini uyg‘otdiBugun, 05:48Itning kutilmagan sakrashi ayolning 17 sm qoshiq yutishiga majbur qildiItning kutilmagan sakrashi ayolning 17 sm qoshiq yutishiga majbur qildiBugun, 05:42Bolalikda akulalardan qo‘rqqan Emili tanasiga 106 ta turli xil akula turini chizdirib Ginneslar kitobiga kirdiBolalikda akulalardan qo‘rqqan Emili tanasiga 106 ta turli xil akula turini chizdirib Ginneslar kitobiga kirdiBugun, 05:37Bir yo‘lovchining gapi butun samolyot evakuatsiyasiga sabab bo‘ldiBir yo‘lovchining gapi butun samolyot evakuatsiyasiga sabab bo‘ldiBugun, 00:53Norvegiyada o‘g‘liga noodatiy ism qo‘ygan ona qamoqqa olindiNorvegiyada o‘g‘liga noodatiy ism qo‘ygan ona qamoqqa olindiKecha, 23:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi