Teraktdan so‘ng Germaniyada sarosima: Har uchinchi nemis qo‘rquvda yashamoqda
25 iyul kuni Berlinda sodir etilgan teraktdan so‘ng Germaniyada har uchinchi fuqaro shahar ko‘chalarida terrorchilik hujumi qurboniga aylanishdan xavotirda. ARD Deutschlandtrend so‘roviga ko‘ra, 69 foiz respondent terrorchilik xurujlari xavfini o‘ta yuqori deb baholagan, 71 foiz esa 2024 yildan buyon amal qilayotgan vaqtinchalik chegara nazoratini davom ettirishni qo‘llab-quvvatlagan.
Germaniyada xavfsizlik va migratsiya masalasi siyosiy kun tartibining eng yuqori pog‘onasiga chiqdi. ARD Deutschlandtrend tomonidan o‘tkazilgan so‘nggi oylik ijtimoiy so‘rov natijalari 25 iyul kuni Berlinda sodir etilgan mudhish teraktdan so‘ng nemis jamiyatida xavotir va norozilik kayfiyati keskin ortganini ko‘rsatdi.
Tadqiqotga ko‘ra, mamlakatda har uchinchi fuqaro shahar ko‘chalarida terrorchilik hujumi qurboniga aylanishdan hadiksirab yashamoqda.
Ekstremizm xavfi va migratsiya siyosati: Aholi nimadan qo‘rqmoqda?
So‘rovda ishtirok etganlarning 69 foizi Germaniyada terrorchilik xurujlari sodir etilishi xavfini o‘ta yuqori deb baholagan. Xavf faqat bir tomondan emas:
56% respondentlar o‘ng ekstremistlar tomonidan;
50% respondentlar so‘l ekstremistlar tomonidan hujumlar sodir etilishidan xavotirda.
Migratsiya nazoratini kuchaytirish borasida ham jamiyatda qat’iy talablar shakllanmoqda. Nemislarning 71 foizi 2024 yildan buyon amal qilayotgan vaqtinchalik chegara nazoratini davom ettirish tarafdori. Shu bilan birga, 59 foiz aholi migratsiya muammosini alohida milliy darajada emas, balki Yevropa Ittifoqi miqyosida hamkorlikda hal qilish samaraliroq bo‘ladi, deb hisoblaydi.
Siyosiy zilzila: AfD 28 foizga yetdi, kansler blogi esa tarixiy pastlikda
Aholining xavfsizlikdan xavotiri va hukumatdan noroziligi siyosiy partiyalar reytingiga bevosita ta’sir ko‘rsatdi. O‘ngchi "Germaniya uchun muqobil" (AfD) partiyasi o‘z pozitsiyasini yanada mustahkamlab, rekord 28 foizlik ko‘rsatkichga erishdi.
Aksincha, an’anaviy XDI/XSI (CDU/CSU) konservativ blogi 21 foiz to‘plab, o‘z tarixidagi eng past natijalardan birini qayd etdi. Qolgan siyosiy kuchlar reytingida sezilarli o‘zgarishlar kuzatilmagan.
Federal hukumatga ishonchsizlik:
85% aholi amaldagi federal hukumat faoliyatidan po‘tkori norozi.
68% respondentlar yaqinda amalga oshirilgan kadrlar almashinuvidan keyin ham vaziyat ijobiy tomonga o‘zgarishiga ishonmaydi.
55% nemislar mamlakat siyosatida va davlat boshqaruvida tub o‘zgarishlar o‘tkazilishi shartligini bildirgan.
Jamiyatdagi bo‘linish va adolatsizlik hissi
So‘rov natijalari Germaniya jamiyatida ijtimoiy va psixologik bo‘linish chuqurlashib borayotganini ko‘rsatdi. Mamlakat bo‘yicha respondentlarning 43 foizi o‘zini boshqalarga nisbatan kamroq imkoniyat va manfaatlarga ega deb hisoblaydi.
Ayniqsa, AfD partiyasi xayrixohlari orasida bu ko‘rsatkich o‘ta yuqori — elektoratning 70 foizi jamiyatda o‘zlariga nisbatan adolatsiz munosabatda bo‘linayotganini va huquqlari cheklanayotganini ta’kidlagan.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…