«BelOMO»ga tashrif: Lukashenkoga topshirilgan kuchli NATO durbinining sirlari

·110·Dunyo
«BelOMO»ga tashrif: Lukashenkoga topshirilgan kuchli NATO durbinining sirlari
Qisqacha

Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko «Zenit-BelOMO» ochiq aksiyadorlik jamiyatiga tashrifi chog'ida NATO standartlari bo'yicha ishlab chiqarilgan durbinni sovg'a sifatida oldi. «BelOMO» xolding boshqaruv kompaniyasi bosh direktori Aleksandr Moroz durbin ichi gaz bilan to'ldirilgani, 5 metrgacha chuqurlikda suv o'tkazmasligi, harorat o'zgarganda terlamasligi va tasvirni 7 baravargacha kattalashtirishini aytdi.

Foto: «Pul Pervogo»

Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko «Zenit-BelOMO» ochiq aksiyadorlik jamiyatiga tashrifi chog‘ida kutilmagan va qiziqarli sovg‘a oldi. Davlat rahbariga mahalliy optika mutaxassislari tomonidan NATO standartlari bo‘yicha ishlab chiqarilgan zamonaviy durbin taqdim etildi.

Bu haqda Belarus rahbarining matbuot xizmatiga yaqin bo‘lgan «Pul Pervogo» Telegram-kanali xabar bermoqda.

Suv o‘tkazmaydi, terlamaydi va 7 baravar kattalashtiradi

Sovg‘ani topshirish chog‘ida «BelOMO» xolding boshqaruv kompaniyasi bosh direktori Aleksandr Moroz mahsulotning o‘ziga xos va ustun texnik xususiyatlariga to‘xtalib o‘tdi:

«Belarus optika mutaxassislariga tashrifingizdan esdalik sifatida ushbu durbinimizni taqdim etamiz. U NATO standarti bo‘yicha ishlab chiqarilgan. Durbin ichi gaz bilan to‘ldirilgan, suv o‘tkazmaydi — 5 metrgacha chuqurlikka bardosh beradi. Harorat o‘zgarganda shishalari terlamaydi, minus 3 dan plyus 3 gacha ko‘rish o‘qlarini yaxshi sozlaydi va qo‘shimcha dioptriya sozlamasini talab qilmaydi, ya’ni hech narsani burash shart emas», — dedi korxona rahbari.

Shuningdek, u durbin juda chidamli va tasvirni 7 baravargacha kattalashtirib ko‘rsatish imkoniyatiga ega ekanini alohida ta’kidladi.

«Bugun vertolyotda tekshirib ko‘ramiz»

Aleksandr Lukashenko berilgan sovg‘aga o‘ziga xos hazil va ishora bilan javob qaytardi:

«Buni bugunning o‘zidayoq tekshirib ko‘ramiz. Mening o‘z tekshiruvchim bor», — dedi Belarus prezidenti.

Lukashenko ushbu so‘zlari orqali xizmat safarlari chog‘ida vertolyotda uchib ketayotib, mamlakat hududlaridagi hosilni yig‘ib olish va qishloq xo‘jaligi jarayonlarini havodan turib muntazam kuzatib borish odatiga ishora qildi.

Korxona rahbariyati, shuningdek, prezidentga optik shishadan maxsus tayyorlangan, durbin ushlagan ayol va laylaklar tasvirlangan ramziy suratni ham sovg‘a qildi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

Alexander LukashenkoBelOMOZenit-BelOMONATOPul Pervogo
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tabiatning g‘aroyib mo‘jizasi: Amazonkadagi jingalak sochli noyob qush olimlarni ham hayratga soldiTabiatning g‘aroyib mo‘jizasi: Amazonkadagi jingalak sochli noyob qush olimlarni ham hayratga soldiBugun, 06:02Dubaydagi tilanchilik orqali topilgan katta daromad tarmoqlarda ko‘pchilikning qiziqishini uyg‘otdiDubaydagi tilanchilik orqali topilgan katta daromad tarmoqlarda ko‘pchilikning qiziqishini uyg‘otdiBugun, 05:48Itning kutilmagan sakrashi ayolning 17 sm qoshiq yutishiga majbur qildiItning kutilmagan sakrashi ayolning 17 sm qoshiq yutishiga majbur qildiBugun, 05:42Bolalikda akulalardan qo‘rqqan Emili tanasiga 106 ta turli xil akula turini chizdirib Ginneslar kitobiga kirdiBolalikda akulalardan qo‘rqqan Emili tanasiga 106 ta turli xil akula turini chizdirib Ginneslar kitobiga kirdiBugun, 05:37Bir yo‘lovchining gapi butun samolyot evakuatsiyasiga sabab bo‘ldiBir yo‘lovchining gapi butun samolyot evakuatsiyasiga sabab bo‘ldiBugun, 00:53Norvegiyada o‘g‘liga noodatiy ism qo‘ygan ona qamoqqa olindiNorvegiyada o‘g‘liga noodatiy ism qo‘ygan ona qamoqqa olindiKecha, 23:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi