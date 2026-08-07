«BelOMO»ga tashrif: Lukashenkoga topshirilgan kuchli NATO durbinining sirlari
Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko «Zenit-BelOMO» ochiq aksiyadorlik jamiyatiga tashrifi chog'ida NATO standartlari bo'yicha ishlab chiqarilgan durbinni sovg'a sifatida oldi. «BelOMO» xolding boshqaruv kompaniyasi bosh direktori Aleksandr Moroz durbin ichi gaz bilan to'ldirilgani, 5 metrgacha chuqurlikda suv o'tkazmasligi, harorat o'zgarganda terlamasligi va tasvirni 7 baravargacha kattalashtirishini aytdi.
Foto: «Pul Pervogo»
Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko «Zenit-BelOMO» ochiq aksiyadorlik jamiyatiga tashrifi chog‘ida kutilmagan va qiziqarli sovg‘a oldi. Davlat rahbariga mahalliy optika mutaxassislari tomonidan NATO standartlari bo‘yicha ishlab chiqarilgan zamonaviy durbin taqdim etildi.
Bu haqda Belarus rahbarining matbuot xizmatiga yaqin bo‘lgan «Pul Pervogo» Telegram-kanali xabar bermoqda.
Suv o‘tkazmaydi, terlamaydi va 7 baravar kattalashtiradi
Sovg‘ani topshirish chog‘ida «BelOMO» xolding boshqaruv kompaniyasi bosh direktori Aleksandr Moroz mahsulotning o‘ziga xos va ustun texnik xususiyatlariga to‘xtalib o‘tdi:
«Belarus optika mutaxassislariga tashrifingizdan esdalik sifatida ushbu durbinimizni taqdim etamiz. U NATO standarti bo‘yicha ishlab chiqarilgan. Durbin ichi gaz bilan to‘ldirilgan, suv o‘tkazmaydi — 5 metrgacha chuqurlikka bardosh beradi. Harorat o‘zgarganda shishalari terlamaydi, minus 3 dan plyus 3 gacha ko‘rish o‘qlarini yaxshi sozlaydi va qo‘shimcha dioptriya sozlamasini talab qilmaydi, ya’ni hech narsani burash shart emas», — dedi korxona rahbari.
Shuningdek, u durbin juda chidamli va tasvirni 7 baravargacha kattalashtirib ko‘rsatish imkoniyatiga ega ekanini alohida ta’kidladi.
«Bugun vertolyotda tekshirib ko‘ramiz»
Aleksandr Lukashenko berilgan sovg‘aga o‘ziga xos hazil va ishora bilan javob qaytardi:
«Buni bugunning o‘zidayoq tekshirib ko‘ramiz. Mening o‘z tekshiruvchim bor», — dedi Belarus prezidenti.
Lukashenko ushbu so‘zlari orqali xizmat safarlari chog‘ida vertolyotda uchib ketayotib, mamlakat hududlaridagi hosilni yig‘ib olish va qishloq xo‘jaligi jarayonlarini havodan turib muntazam kuzatib borish odatiga ishora qildi.
Korxona rahbariyati, shuningdek, prezidentga optik shishadan maxsus tayyorlangan, durbin ushlagan ayol va laylaklar tasvirlangan ramziy suratni ham sovg‘a qildi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…