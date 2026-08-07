Cloudflare sunʼiy intellekt agentlari uchun moʻljallangan Kitesurf brauzerini taqdim etdi

·65·Texno
Cloudflare sunʼiy intellekt agentlari uchun moʻljallangan Kitesurf brauzerini taqdim etdi
Qisqacha

Cloudflare sun'iy intellekt agentlari uchun mo'ljallangan Kitesurf nomli bulutli brauzer loyihasini e'lon qildi. U oddiy foydalanuvchilarga emas, balki raqamli vazifalarni avtonom bajaruvchi dasturiy ta'minot tizimlariga yo'naltirilgan bo'lib, kompaniyaning Workers serverless platformasida ishlaydi. Kitesurf Blitz modulli renderlash mexanizmi, Firefox brauzerining Stylo CSS tahlilchisi va Rust tilida yozilgan Boa JS ECMAScript dvigateliga asoslangan.

Internet infratuzilmasi va xavfsizligi boʻyicha yetakchi kompaniya hisoblangan Cloudflare sunʼiy intellekt agentlari uchun maxsus yaratilgan bulutli brauzer — Kitesurf loyihasini eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu yangi ishlanma oddiy foydalanuvchilarga moʻljallanmagan boʻlib, u toʻgʻridan-toʻgʻri raqamli vazifalarni bajaruvchi avtonom dasturiy taʼminot tizimlariga moʻljallangan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Hozirgi kunda sunʼiy intellekt texnologiyalari shunchaki savollarga javob beruvchi chat-botlardan foydalanuvchi nomidan murakkab amallarni bajaruvchi agentlarga aylanib bormoqda. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, yangi avlod brauzerlari ushbu jarayonda hal qiluvchi rol oʻynaydi, chunki ular xuddi insonlar kabi veb-sahifalar boʻylab harakatlanishi va internet resurslaridan foydalana olishi lozim.

Texnik xususiyatlar va ustunliklar

Insonlar uchun yaratilgan anʼanaviy veb-brauzerlardan farqli oʻlaroq, sunʼiy intellektga moʻljallangan brauzer sahifa dizayni, rangli mavzular, ochilgan oynalar yoki kengaytmalar kabi vizual unsurlarga eʼtibor qaratmaydi. Cloudflare tushuntirishicha, bunday tizim uchun kontekst oynalarini boshqarish, yuqori unumdorlik, token xarajatlari va masshtablilik muhimroq hisoblanadi.

Kitesurf toʻliq ravishda kompaniyaning Workers nomli serverless platformasida ishlaydi. Ishlab chiquvchilarning fikricha, bu yondashuv sunʼiy intellekt agentlariga Chromiumʼga qaraganda ancha kam resurs sarflagan holda vebda samarali ishlash imkonini beradi. Xususan, brauzer skrinshot olish va HTML kodini ajratib olish kabi kundalik vazifalarni bajarishda protsessor hamda xotirani sezilarli darajada tejaydi.

Dasturiy asos va xavfsizlik masalalari

Kitesurf brauzeri noldan emas, balki bir nechta mavjud texnologiyalar bazasida bunyod etilgan. Uning tarkibiga Blitz modullirenderlash mexanizmi, Firefox brauzerining Stylo CSS tahlilchisi hamda Rust tilida yozilgan Boa JS ECMAScript dvigateli kiritilgan. Shuningdek, dastlabki goya Obscura nomli ochiq kodli Rust mexanizmidan ilhomlangan holda paydo boʻlgan.

Kompaniya vakillarining qayd etishicha, sunʼiy intellektga asoslangan brauzerlar butunlay boshqacha xavfsizlik tahdidlariga duch kelishi mumkin. Xususan, bunday tizimlar prompt injeksiya hujumlariga moyil boʻlishi ehtimoli bor, shuning uchun brauzer arxitekturasida ushbu xavflar ham inobatga olingan.

Hozirgi kunda Kitesurf beta-test bosqichida boʻlib, Browser Run orqali dasturchilarga bepul taqdim etilmoqda. Ushbu vosita mutaxassislarga Cloudflare tarmogʻida boshqariladigan brauzer nusxalari bilan dasturiy darajada ishlash imkonini beradi. Dastlabki sinovlar natijalariga koʻra, brauzer TodoMVC, Vikipediya va Hacker News kabi ommaviy resurs hamda ilovalarning sahifalarini muvaffaqiyatli tarzda ochib bermoqda.

CloudflareKitesurfSunʼiy intellektVeb-brauzerDasturlash
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi