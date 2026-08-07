Xitoydagi YTH hayratga soldi: avtomobil qoya devorida osilib qoldi
Xitoyning Chunsin shahrida haydovchi boshqaruvni yo‘qotishi oqibatida oq rangli avtomobil tunnel kirishi yaqinidagi qoya devorida osilib qoldi. Avtomobil qoya devori, daraxtlar va elektr taqsimlash qutisi orasida qisilib qolgan. O‘t o‘chiruvchilar maxsus narvon yordamida haydovchini xavfsiz olib tushgan. Politsiya YTH sabablari va barcha holatlarini o‘rganmoqda.
Xitoyning Chunsin shahrida tunnel kirish qismida haydovchi boshqaruvni yo‘qotishi oqibatida oq rangli avtomobil qoya devorida osilib qoldi. G‘ayrioddiy "to‘xtash" holati ijtimoiy tarmoqlar va politsiya e’tiborini tortdi.
Videoregistrator tasvirlarida oq rangli avtomobil yo‘ldan chiqib ketib, tunnel kirish qismi yaqinida qoya devori va daraxtlar orasida tiqilib qolganini ko‘rish mumkin. Avtomobil shossedan chiqib ketgach, qoya devoriga ko‘tarilib, daraxtlar hamda elektr taqsimlash qutisi orasida qisilib qolgan.
Haydovchini xavfsiz qutqarish uchun voqea joyiga kelgan o‘t o‘chiruvchilar maxsus narvondan foydalangan. Ular haydovchini avtomobildan ehtiyotkorlik bilan olib tushishga muvaffaq bo‘lgan.
Hozirda politsiya yo‘l-transport hodisasining yuz berish sabablari va barcha holatlarini o‘rganmoqda.
…