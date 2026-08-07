Hech kim kutmagan daromad manbai: g‘iybatdan millionlar topmoqda

·638·Dunyo
Hech kim kutmagan daromad manbai: g‘iybatdan millionlar topmoqda
Qisqacha

Kolumbiyada yashovchi 67 yoshli ayol qo'shnilar haqidagi g'iybat va mish-mishlarni yig'ib, ularni pullik ma'lumotga aylantirgan. U har kuni suhbatlarni tinglab, eshitganlarini bloknotiga yozadi, mahalladagi odamlarning fotosuratlarini yig'adi va ularning munosabatlarini aks ettiruvchi sxemalar tuzadi. Ayol yangi mish-mishlar uchun 15 mingdan 30 ming Kolumbiya pesosi, qimmatli ma'lumotlar uchun esa ko'proq haq oladi.

Kolumbiyada yashovchi 67 yoshli ayol oddiy g‘iybatni o‘ziga xos biznesga aylantirib, ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo‘ldi.

Ma’lum qilinishicha, u har kuni ertalab uyi oldiga chiqib, qo‘shnilar o‘rtasidagi suhbatlarni diqqat bilan tinglaydi va eshitganlarini maxsus bloknotiga qayd etib boradi. Shuningdek, mahalladagi odamlarning fotosuratlarini yig‘ib, kim kim bilan qanday munosabatda ekanini aks ettiruvchi sxemalar ham tuzadi.

Aytilishicha, ayol eng yangi mish-mishlar uchun 15 mingdan 30 ming Kolumbiya pesosi haq oladi, qimmatli ma’lumotlar uchun esa bundan ham ko‘proq haq so‘raydi.

Qizig‘i shundaki, ko‘p hollarda odamlar undan ma’lumot sotib olish emas, aksincha, uni oshkor qilmasligi uchun ko‘proq pul taklif qilishadi. Masalan, bir erkak xotiniga xiyonati haqida aytmasligi uchun ayolga qariyb 2,5 million Kolumbiya pesosi to‘lagani aytilmoqda.

Bu voqea ijtimoiy tarmoqlarda katta qiziqish uyg‘otib, foydalanuvchilar tomonidan turlicha baholanmoqda. Ayrimlar buni g‘ayrioddiy biznes g‘oyasi deb atamoqda.

Kolumbiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tabiatning g‘aroyib mo‘jizasi: Amazonkadagi jingalak sochli noyob qush olimlarni ham hayratga soldiTabiatning g‘aroyib mo‘jizasi: Amazonkadagi jingalak sochli noyob qush olimlarni ham hayratga soldiBugun, 06:02Dubaydagi tilanchilik orqali topilgan katta daromad tarmoqlarda ko‘pchilikning qiziqishini uyg‘otdiDubaydagi tilanchilik orqali topilgan katta daromad tarmoqlarda ko‘pchilikning qiziqishini uyg‘otdiBugun, 05:48Itning kutilmagan sakrashi ayolning 17 sm qoshiq yutishiga majbur qildiItning kutilmagan sakrashi ayolning 17 sm qoshiq yutishiga majbur qildiBugun, 05:42Bolalikda akulalardan qo‘rqqan Emili tanasiga 106 ta turli xil akula turini chizdirib Ginneslar kitobiga kirdiBolalikda akulalardan qo‘rqqan Emili tanasiga 106 ta turli xil akula turini chizdirib Ginneslar kitobiga kirdiBugun, 05:37Bir yo‘lovchining gapi butun samolyot evakuatsiyasiga sabab bo‘ldiBir yo‘lovchining gapi butun samolyot evakuatsiyasiga sabab bo‘ldiBugun, 00:53Norvegiyada o‘g‘liga noodatiy ism qo‘ygan ona qamoqqa olindiNorvegiyada o‘g‘liga noodatiy ism qo‘ygan ona qamoqqa olindiKecha, 23:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi