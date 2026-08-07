Dmitriy Kulebadan bayonot: Ukrainaliklar og‘ir davrga tayyorlanishi kerak

·211·Dunyo
Dmitriy Kulebadan bayonot: Ukrainaliklar og‘ir davrga tayyorlanishi kerak
Qisqacha

Ukrainaning sobiq tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba mamlakat aholisini og'ir va murakkab davrga tayyorlanishga chaqirdi hamda urush yaqin orada tugamasligini ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiya Kiyev va boshqa yirik aholi punktlariga raketa va aviabombalar bilan berilayotgan zarbalar intensivligini oshirishi mumkin.

Ukrainaning sobiq tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba mamlakat aholisini oldinda og‘ir va murakkab davr kutayotganidan ogohlantirdi. Uning ta’kidlashicha, Rossiya tomoni Kiyev va boshqa yirik aholi punktlariga raketa va aviabombalar orqali berilayotgan zarbalar intensivgini yanada oshirishi mumkin.

Ukrainaning "Obozrevatel" nashriga bergan bayonotida sobiq vazir urush yaqin orada yakun topmasligi va tinchlikka erishish yo‘li juda uzoq va mashaqqatli kechishini alohida qayd etdi.

«Urush yaqin orada tugamaydi»: Ukrainaliklar og‘ir davrga tayyorlanishi kerak

Dmitriy Kulebaning so‘zlariga ko‘ra, frontdagi vaziyat va raqibning harakatlari urushning tez orada to‘xtashidan dalolat bermayapti:

«Ukrainaliklar og‘ir va sinovli davrga puxta tayyorgarlik ko‘rishlari kerak. Rossiya Kiyev va boshqa tinch aholi punktlariga zarba berish taktikasini davom ettiradi. Tinchlik o‘rnatish yo‘li esa juda uzoq davom etadi», — deya ta’kidladi Kuleba.

Sumida aviabombalar hujumi 4 barobarga ortdi

Sobiq vazirning bu bayonoti sohadagi real raqamlar bilan ham o‘z tasdig‘ini topmoqda. Jumladan, Sumi viloyati harbiy ma’muriyati rahbarining birinchi o‘rinbosari Vladimir Babich Rossiya tomoni so‘nggi paytlarda viloyat markaziga tuzatiladigan aviabombalar (KAB) bilan berilayotgan zarbalar shiddatini keskin oshirganini ma’lum qildi.

Zarbalar dinamikasi quyidagicha o‘zgargan:

  • Iyun oyida: Shaharga kuniga o‘rtacha 1 ta aviabomba tushgan;

  • Iyul oyida: Kunlik ko‘rsatkich 2 taga yetgan;

  • Hozirgi kunda: Kuniga o‘rtacha 4 tagacha aviabomba tashlanmoqda.

Bu kabi hujumlarning jipslashishi sobiq vazir ta’kidlagan ogohlantirishlar nechog‘lik jiddiy ekanini ko‘rsatmoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

Dmitriy KulebaUkrainaRossiyaKiyevSumy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tabiatning g‘aroyib mo‘jizasi: Amazonkadagi jingalak sochli noyob qush olimlarni ham hayratga soldiTabiatning g‘aroyib mo‘jizasi: Amazonkadagi jingalak sochli noyob qush olimlarni ham hayratga soldiBugun, 06:02Dubaydagi tilanchilik orqali topilgan katta daromad tarmoqlarda ko‘pchilikning qiziqishini uyg‘otdiDubaydagi tilanchilik orqali topilgan katta daromad tarmoqlarda ko‘pchilikning qiziqishini uyg‘otdiBugun, 05:48Itning kutilmagan sakrashi ayolning 17 sm qoshiq yutishiga majbur qildiItning kutilmagan sakrashi ayolning 17 sm qoshiq yutishiga majbur qildiBugun, 05:42Bolalikda akulalardan qo‘rqqan Emili tanasiga 106 ta turli xil akula turini chizdirib Ginneslar kitobiga kirdiBolalikda akulalardan qo‘rqqan Emili tanasiga 106 ta turli xil akula turini chizdirib Ginneslar kitobiga kirdiBugun, 05:37Bir yo‘lovchining gapi butun samolyot evakuatsiyasiga sabab bo‘ldiBir yo‘lovchining gapi butun samolyot evakuatsiyasiga sabab bo‘ldiBugun, 00:53Norvegiyada o‘g‘liga noodatiy ism qo‘ygan ona qamoqqa olindiNorvegiyada o‘g‘liga noodatiy ism qo‘ygan ona qamoqqa olindiKecha, 23:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi