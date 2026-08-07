Dmitriy Kulebadan bayonot: Ukrainaliklar og‘ir davrga tayyorlanishi kerak
Ukrainaning sobiq tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba mamlakat aholisini og'ir va murakkab davrga tayyorlanishga chaqirdi hamda urush yaqin orada tugamasligini ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiya Kiyev va boshqa yirik aholi punktlariga raketa va aviabombalar bilan berilayotgan zarbalar intensivligini oshirishi mumkin.
Ukrainaning sobiq tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba mamlakat aholisini oldinda og‘ir va murakkab davr kutayotganidan ogohlantirdi. Uning ta’kidlashicha, Rossiya tomoni Kiyev va boshqa yirik aholi punktlariga raketa va aviabombalar orqali berilayotgan zarbalar intensivgini yanada oshirishi mumkin.
Ukrainaning "Obozrevatel" nashriga bergan bayonotida sobiq vazir urush yaqin orada yakun topmasligi va tinchlikka erishish yo‘li juda uzoq va mashaqqatli kechishini alohida qayd etdi.
«Urush yaqin orada tugamaydi»: Ukrainaliklar og‘ir davrga tayyorlanishi kerak
Dmitriy Kulebaning so‘zlariga ko‘ra, frontdagi vaziyat va raqibning harakatlari urushning tez orada to‘xtashidan dalolat bermayapti:
«Ukrainaliklar og‘ir va sinovli davrga puxta tayyorgarlik ko‘rishlari kerak. Rossiya Kiyev va boshqa tinch aholi punktlariga zarba berish taktikasini davom ettiradi. Tinchlik o‘rnatish yo‘li esa juda uzoq davom etadi», — deya ta’kidladi Kuleba.
Sumida aviabombalar hujumi 4 barobarga ortdi
Sobiq vazirning bu bayonoti sohadagi real raqamlar bilan ham o‘z tasdig‘ini topmoqda. Jumladan, Sumi viloyati harbiy ma’muriyati rahbarining birinchi o‘rinbosari Vladimir Babich Rossiya tomoni so‘nggi paytlarda viloyat markaziga tuzatiladigan aviabombalar (KAB) bilan berilayotgan zarbalar shiddatini keskin oshirganini ma’lum qildi.
Zarbalar dinamikasi quyidagicha o‘zgargan:
Iyun oyida: Shaharga kuniga o‘rtacha 1 ta aviabomba tushgan;
Iyul oyida: Kunlik ko‘rsatkich 2 taga yetgan;
Hozirgi kunda: Kuniga o‘rtacha 4 tagacha aviabomba tashlanmoqda.
Bu kabi hujumlarning jipslashishi sobiq vazir ta’kidlagan ogohlantirishlar nechog‘lik jiddiy ekanini ko‘rsatmoqda.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…