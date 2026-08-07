Prezident Administratsiyasining maqomi va vakolatlari qonun bilan mustahkamlandi

·57·O‘zbekiston
Prezident Administratsiyasining maqomi va vakolatlari qonun bilan mustahkamlandi
Qisqacha

Oliy Majlis Senatining 18-yalpi majlisida «O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi to‘g‘risida»gi Konstitutsiyaviy qonun bir ovozdan ma’qullandi. Qonun Prezident Administratsiyasining huquqiy maqomi, vazifalari, tuzilmasi va faoliyat tartibini belgilaydi. Unda davlat organlari bilan hamkorlik, rahbariyat va xodimlar faoliyatining huquqiy kafolatlari ham tartibga solingan.

O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 18-yalpi majlisida davlat boshqaruvi tizimi uchun muhim ahamiyatga ega bo‘lgan «O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi to‘g‘risida»gi Konstitutsiyaviy qonun ma’qullandi.

Oliy Majlis Senati matbuot xizmati xabariga ko‘ra, ushbu qonun Prezident Administratsiyasining huquqiy maqomi, asosiy vazifalari, tuzilmasi va faoliyat tartibini mustahkamlab beradi.

Konstitutsiyaviy asos va yangi huquqiy maqom

Muhokamalar chog‘ida yangi tahrirdagi Konstitutsiya milliy hamda umuminsoniy qadriyatlar, shuningdek, o‘zbek davlatchiligi rivojlanishining tarixiy tajribasiga asoslangan samarali boshqaruv tizimini shakllantirgani ta’kidlandi.

Konstitutsiyaning XIX bobida Prezidentning davlat boshlig‘i sifatidagi o‘rni va hokimiyat organlarining kelishilgan holda faoliyat yuritishini ta’minlash vakolatlari belgilangan. Shu asosda qabul qilingan yangi Konstitutsiyaviy qonun quyidagi asosiy yo‘nalishlarni tartibga soladi:

  • Prezident Administratsiyasining huquqiy maqomi va faoliyat prinsiplari;

  • Tuzilmasi va ishni tashkil etishning aniq tartibi;

  • Davlat organlari va tashkilotlari bilan o‘zaro hamkorlik mexanizmlari;

  • Rahbariyat, mansabdor shaxslar va xodimlar faoliyatining huquqiy kafolatlari.

Xalqaro tajriba: AQSH va Yevropa mamlakatlari modellari o‘rganildi

Hujjat loyihasini tayyorlash jarayonida sohadagi eng ilg‘or xorijiy tajribalar chuqur tahlil qilindi.

Jumladan, AQSH, Finlyandiya, Chexiya, Slovakiya, Ruminiya, Latviya va Qozog‘iston kabi davlatlarning Prezident va Davlat rahbari apparati faoliyatini tashkil etish borasidagi me’yoriy-huquqiy amaliyoti hisobga olindi.

Qonun qabul qilinishi nimani o‘zgartiradi?

Senatorlarning ta’kidlashicha, ushbu Konstitutsiyaviy qonunning qabul qilinishi:

  1. Davlat rahbarining tashkiliy, huquqiy va tahliliy sohalardagi faoliyatini ta’minlash mexanizmlarini takomillashtiradi;

  2. Davlat organlari o‘rtasidagi integratsiya va o‘zaro hamkorlikni mustahkamlaydi;

  3. Butun davlat boshqaruvi tizimining samaradorligi va mas’uliyatini oshirishga xizmat qiladi.

Yalpi majlisdagi muhokamalar yakuni bo‘yicha Konstitutsiyaviy qonun Senat tomonidan bir ovozdan ma’qullandi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

Oliy MajlisO'zbekistonAQSHQozog'iston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Maktab va shifoxona binolarini sotish bo‘yicha qonun loyihasi tayyorlanmoqdaMaktab va shifoxona binolarini sotish bo‘yicha qonun loyihasi tayyorlanmoqdaBugun, 09:45Kasperskiy: O‘zbekiston davlat idoralari xitoylik xakerlar hujumiga uchragani aytilmoqdaKasperskiy: O‘zbekiston davlat idoralari xitoylik xakerlar hujumiga uchragani aytilmoqdaKecha, 22:59Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)Kecha, 22:10O‘zbekiston SI reytingida 25 pog‘onaga ko‘tarildi: 5 million aholi o‘qitiladiO‘zbekiston SI reytingida 25 pog‘onaga ko‘tarildi: 5 million aholi o‘qitiladiKecha, 19:46O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqanO‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqanKecha, 15:17O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqdaO‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqdaKecha, 15:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekistonning bir hududida ham sezildi
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekistonning bir hududida ham sezildi