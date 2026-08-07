Prezident Administratsiyasining maqomi va vakolatlari qonun bilan mustahkamlandi
Oliy Majlis Senatining 18-yalpi majlisida «O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi to‘g‘risida»gi Konstitutsiyaviy qonun bir ovozdan ma’qullandi. Qonun Prezident Administratsiyasining huquqiy maqomi, vazifalari, tuzilmasi va faoliyat tartibini belgilaydi. Unda davlat organlari bilan hamkorlik, rahbariyat va xodimlar faoliyatining huquqiy kafolatlari ham tartibga solingan.
O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 18-yalpi majlisida davlat boshqaruvi tizimi uchun muhim ahamiyatga ega bo‘lgan «O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi to‘g‘risida»gi Konstitutsiyaviy qonun ma’qullandi.
Oliy Majlis Senati matbuot xizmati xabariga ko‘ra, ushbu qonun Prezident Administratsiyasining huquqiy maqomi, asosiy vazifalari, tuzilmasi va faoliyat tartibini mustahkamlab beradi.
Konstitutsiyaviy asos va yangi huquqiy maqom
Muhokamalar chog‘ida yangi tahrirdagi Konstitutsiya milliy hamda umuminsoniy qadriyatlar, shuningdek, o‘zbek davlatchiligi rivojlanishining tarixiy tajribasiga asoslangan samarali boshqaruv tizimini shakllantirgani ta’kidlandi.
Konstitutsiyaning XIX bobida Prezidentning davlat boshlig‘i sifatidagi o‘rni va hokimiyat organlarining kelishilgan holda faoliyat yuritishini ta’minlash vakolatlari belgilangan. Shu asosda qabul qilingan yangi Konstitutsiyaviy qonun quyidagi asosiy yo‘nalishlarni tartibga soladi:
Prezident Administratsiyasining huquqiy maqomi va faoliyat prinsiplari;
Tuzilmasi va ishni tashkil etishning aniq tartibi;
Davlat organlari va tashkilotlari bilan o‘zaro hamkorlik mexanizmlari;
Rahbariyat, mansabdor shaxslar va xodimlar faoliyatining huquqiy kafolatlari.
Xalqaro tajriba: AQSH va Yevropa mamlakatlari modellari o‘rganildi
Hujjat loyihasini tayyorlash jarayonida sohadagi eng ilg‘or xorijiy tajribalar chuqur tahlil qilindi.
Jumladan, AQSH, Finlyandiya, Chexiya, Slovakiya, Ruminiya, Latviya va Qozog‘iston kabi davlatlarning Prezident va Davlat rahbari apparati faoliyatini tashkil etish borasidagi me’yoriy-huquqiy amaliyoti hisobga olindi.
Qonun qabul qilinishi nimani o‘zgartiradi?
Senatorlarning ta’kidlashicha, ushbu Konstitutsiyaviy qonunning qabul qilinishi:
Davlat rahbarining tashkiliy, huquqiy va tahliliy sohalardagi faoliyatini ta’minlash mexanizmlarini takomillashtiradi;
Davlat organlari o‘rtasidagi integratsiya va o‘zaro hamkorlikni mustahkamlaydi;
Butun davlat boshqaruvi tizimining samaradorligi va mas’uliyatini oshirishga xizmat qiladi.
Yalpi majlisdagi muhokamalar yakuni bo‘yicha Konstitutsiyaviy qonun Senat tomonidan bir ovozdan ma’qullandi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…