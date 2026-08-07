Harri Keynning kelajagi: Myunxen, MLS va Angliyaga qaytish ehtimoli

·72·Sport
Harri Keynning kelajagi: Myunxen, MLS va Angliyaga qaytish ehtimoli
Qisqacha

Harri Keyn yaqin yillarda Myunxenning Bavariya klubida qolishni rejalashtirayotgan bo‘lsa-da, keyinchalik MLS, Saudiya Arabistoni yoki Angliyaga qaytishi mumkin. Uning Bavariya bilan shartnomasi yakunlanishiga 12 oy qolgan, tomonlar esa kelishuvni uzaytirish bo‘yicha muzokaralarga tayyor. 2023-yilda Tottenxemdan Myunxenga o‘tgan Keyn barcha musobaqalarda 147 ta uchrashuvda 146 ta gol urdi.

Myunxenning Bavariya klubi hujumchisi Harri Keyn faoliyatining keyingi bosqichida Shimoliy Amerikaning MLS ligasiga koʻchib oʻtishi yoki vatani Angliya futboliga qaytishi mumkin. Germaniya chempionatidagi ishonchli oʻyinlari va rekordlari bilan eʼtibor qozonayotgan ingliz hujumchisining shartnomasi borasidagi rejalari futbol jamoatchiligida katta qiziqish uygʻotmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashriga bergan intervyusida Bavariyaning sobiq yarim himoyachisi Dietmar Xaman Harri Keynning kelajagi haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Uning soʻzlariga koʻra, tajribali hujumchi yaqin yillarda Myunxenda qolishni maqsad qilgan boʻlsada, faoliyatining yakuniy bosqichida boshqa chempionatlarga yoʻl olishi ehtimoldan xoli emas.

Maʼlumki, 2023-yilda Tottenxemni tark etib, Myunxendagi faoliyatini boshlagan Harri Keyn nemis klubi safida oʻzini koʻrsata oldi. U barcha musobaqalarda 147 ta uchrashuvda maydonga tushib, 146 ta gol kiritishga muvaffaq boʻldi. Shartnomasining yakunlanishiga esa atigi 12 oy qolgan.

Myunxenda yangi shartnoma va sovrinlar

Hozirgi kunda tomonlar amaldagi kelishuvni uzaytirish boʻyicha muzokaralarga tayyor ekanliklarini bildirishmoqda. Bavariya safida oʻzining uzoq yillik sovrinsizlik seriyasiga barham bergan hujumchi Chempionlar ligasi gʻolibligini qoʻlga kiritishni va klub afsonasiga aylanishni maqsad qilgan.

Biroq iyul oyida 33 yoshni qarshi olgan futbolchi vaqt oʻtishi bilan Yevropaning elita darajasidagi raqobatini tark etish vaqti kelishini yaxshi tushunadi. Oldinroq Angliya terma jamoasi sardori NFL ligasida kiker sifatida oʻzini sinab koʻrish niyati borligini ham tilga olgandi.

MLS va Angliya: Keynni nima kutmoqda?

Dietmar Xamaning fikricha, Harri Keyn yana ikki-uch yil davomida Germaniyada gollar urishda davom eta oladi. Uning taʼkidlashicha, hujumchi 35 yoshga toʻlgach, MLS yoki Saudiya Arabistoniga yoʻl olishi mumkin, garchi toʻrt nafar farzandning otasi boʻlgan futbolchi hozircha okean ortiga koʻchib oʻtishga shoshilmasa kerak.

Ekspertning fikricha, ertami-kechmi Harri Keyn Buyuk Britaniyaga qaytadi. Bu ehtimol futbolchi sifatida maydonga qaytish boʻlmasa-da, doimiy yashash uchun vatanga qaytishi aniq. Biroq bu savollarga faqat futbolchining oʻzi aniq javob bera oladi.

Harri KeynBavariyaMLSTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)