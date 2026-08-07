«Navbahor» Temur Kapadze qo‘l ostida g‘alabali seriyani davom ettirmoqda

·106·Sport
«Navbahor» Temur Kapadze qo‘l ostida g‘alabali seriyani davom ettirmoqda
Qisqacha

«Navbahor» Superliganing 16-turidan qoldirilgan bahsda «Surxon»ni 1:0 hisobida mag‘lub etdi. Namanganliklar safida Husayn Norchayev 5-daqiqada penaltidan gol urdi. Temur Kapadze boshchiligidagi jamoa bu g‘alabadan so‘ng ochkolarini 28 taga yetkazib, turnir jadvalida 3-o‘ringa ko‘tarildi, «Surxon» esa 18 ochko bilan 12-o‘rinda qoldi.

O‘zbekiston Superligasining 16-turidan o‘rin olgan qoldirilgan va muhim bahsda Namanganning «Navbahor» klubi «Surxon» mehmoni bo‘lib, muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi.

Namanganda kechgan keskin va murosasiz bellashuvda Temur Kapadze shogirdlari minimal 1:0 hisobida zafar quchib, qimmatli 3 ochkoni o‘z hisoblariga yozib qo‘yishdi.

Tezkor gol va uchrashuv taqdiri

Uchrashuv «lochinlar»ning faol hujumlari bilan boshlandi. Machning atigi 5-daqiqasidayoq Termiz klubi darvozasi tomon belgilangan penaltini «Navbahor» hujumchisi Husayn Norchayev sovuqqonlik bilan amalga oshirib, hisobni ochdi.

Bahsning qolgan daqiqalarida har ikki jamoada ham bir qator xavfli vaziyatlar yuzaga kelgan bo‘lsa-da, hisob boshqa o‘zgarmadi. Ushbu yolg‘iz gol namanganliklarga navbatdagi muhim g‘alabani taqdim etdi.

Turnir jadvalidagi vaziyat

Ushbu muvaffaqiyatdan so‘ng Temur Kapadze boshchiligidagi «Navbahor» o‘z ochkolari sonini 28 taga yetkazib oldi va turnir jadvalining 3-pog‘onasiga ko‘tarilib oldi.

Mag‘lubiyatga uchragan «Surxon» esa 18 ochko bilan jadvalning 12-o‘rnida bormoqda.

O‘yin qaydnomasi:

Superliga. 16-tur

«Surxon» – «Navbahor» 0:1

Gol: Husayn Norchayev 5 (pen.)

  • «Surxon»: 86. Davron Merganov, 6. Behzod Shamsiyev, 7. Dostonbek Tursunov, 11. Richard Fraydey (14. Tohirjon Ashurbayev, 63), 15. Diyor Ramazonov (8. Humoyun Sherbo‘tayev, 46), 21. Tornike Dzebniauri, 26. Behruz Shukurullayev, 31. Kamronbek Ergashev (27. Muhammadali Musaxanov, 46), 32. Boburjon Rahimjonov (39. Mirmaqsud Mirusmonov, 63), 66. Behro‘z Shaydulov, 91. A’zamjon Temirxonov.

  • «Navbahor»: 1. O‘tkir Yusupov, 2. Saidazamat Mirsaidov, 4. Islombek Mamatkazin, 7. Ruslanbek Jiyanov (6. Shohruh Abdurahmonov, 66), 8. Diyor Xolmatov, 11. Husayn Norchayev, 13. Benjamin Teydi, 22. Umar Adhamzoda, 23. Vanya Ilich (30. Jasurbek Jaloliddinov, 66), 34. Giorgi Jgerenaya, 77. Muhammadali Usmonov (17. Muhammadali G‘iyosov, 66).

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

NavbahorTemur KapadzeSurkhonHusayn NorchayevNamangan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)