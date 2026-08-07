«Navbahor» Temur Kapadze qo‘l ostida g‘alabali seriyani davom ettirmoqda
«Navbahor» Superliganing 16-turidan qoldirilgan bahsda «Surxon»ni 1:0 hisobida mag‘lub etdi. Namanganliklar safida Husayn Norchayev 5-daqiqada penaltidan gol urdi. Temur Kapadze boshchiligidagi jamoa bu g‘alabadan so‘ng ochkolarini 28 taga yetkazib, turnir jadvalida 3-o‘ringa ko‘tarildi, «Surxon» esa 18 ochko bilan 12-o‘rinda qoldi.
O‘zbekiston Superligasining 16-turidan o‘rin olgan qoldirilgan va muhim bahsda Namanganning «Navbahor» klubi «Surxon» mehmoni bo‘lib, muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi.
Namanganda kechgan keskin va murosasiz bellashuvda Temur Kapadze shogirdlari minimal 1:0 hisobida zafar quchib, qimmatli 3 ochkoni o‘z hisoblariga yozib qo‘yishdi.
Tezkor gol va uchrashuv taqdiri
Uchrashuv «lochinlar»ning faol hujumlari bilan boshlandi. Machning atigi 5-daqiqasidayoq Termiz klubi darvozasi tomon belgilangan penaltini «Navbahor» hujumchisi Husayn Norchayev sovuqqonlik bilan amalga oshirib, hisobni ochdi.
Bahsning qolgan daqiqalarida har ikki jamoada ham bir qator xavfli vaziyatlar yuzaga kelgan bo‘lsa-da, hisob boshqa o‘zgarmadi. Ushbu yolg‘iz gol namanganliklarga navbatdagi muhim g‘alabani taqdim etdi.
Turnir jadvalidagi vaziyat
Ushbu muvaffaqiyatdan so‘ng Temur Kapadze boshchiligidagi «Navbahor» o‘z ochkolari sonini 28 taga yetkazib oldi va turnir jadvalining 3-pog‘onasiga ko‘tarilib oldi.
Mag‘lubiyatga uchragan «Surxon» esa 18 ochko bilan jadvalning 12-o‘rnida bormoqda.
O‘yin qaydnomasi:
Superliga. 16-tur
«Surxon» – «Navbahor» 0:1
Gol: Husayn Norchayev 5 (pen.)
«Surxon»: 86. Davron Merganov, 6. Behzod Shamsiyev, 7. Dostonbek Tursunov, 11. Richard Fraydey (14. Tohirjon Ashurbayev, 63), 15. Diyor Ramazonov (8. Humoyun Sherbo‘tayev, 46), 21. Tornike Dzebniauri, 26. Behruz Shukurullayev, 31. Kamronbek Ergashev (27. Muhammadali Musaxanov, 46), 32. Boburjon Rahimjonov (39. Mirmaqsud Mirusmonov, 63), 66. Behro‘z Shaydulov, 91. A’zamjon Temirxonov.
«Navbahor»: 1. O‘tkir Yusupov, 2. Saidazamat Mirsaidov, 4. Islombek Mamatkazin, 7. Ruslanbek Jiyanov (6. Shohruh Abdurahmonov, 66), 8. Diyor Xolmatov, 11. Husayn Norchayev, 13. Benjamin Teydi, 22. Umar Adhamzoda, 23. Vanya Ilich (30. Jasurbek Jaloliddinov, 66), 34. Giorgi Jgerenaya, 77. Muhammadali Usmonov (17. Muhammadali G‘iyosov, 66).
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…