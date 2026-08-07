Real Madrid isteʼdodi Franko Mastantuono Fiorentinaga oʻtdi
Fiorentina Real Madrid yarim himoyachisi Franko Mastantuononi bir mavsumlik ijara asosida o'z safiga qo'shib oldi. Kelishuvda futbolchini sotib olish huquqi yoki majburiyati ko'zda tutilmagan, ijara muddatining yevrokuboklarga chiqish sharti bilan avtomatik uzaytirilishi haqidagi xabarlar esa rad etildi.
Dunyo futbolining eng istiqbolli yosh yulduzlaridan biri boʻlgan Franko Mastantuono faoliyatini Italiya A seriyasida davom ettiradigan boʻldi. Goal.com xabar berishicha, Fiorentina klubi Real Madrid yarim himoyachisini bir mavsumlik ijara asosida oʻz safiga qoʻshib olganini rasman tasdiqladi. Ushbu transfer argentinalik iqtidor egasining Yevropadagi rivojlanish jarayonini yanada tezlashtirish yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Italiya klubi juma kuni tarqatgan rasmiy bayonotiga koʻra, kelishuv faqatgina vaqtinchalik xarakterga ega. Bitim shartlariga koʻra, futbolchini sotib olish huquqi yoki majburiyati nazarda tutilmagan. Shuningdek, matbuotda tarqalgan Fiorentina yevrokuboklarga yoʻllanma olsa, ijara muddati avtomatik ravishda uzaytirilishi haqidagi xabarlar oʻz tasdiqini topmadi va rad etildi. Bu esa yosh futbolchiga Italiyada asosiy tarkibda barqaror oʻyin amaliyotini toʻplash imkonini beradi.
River Plate tarbiyalanuvchisining Yevropadagi parvoziOʻtgan yili River Plate safidan 45 million yevro evaziga Real Madrid safiga kelib qoʻshilgan Franko Mastantuono qisqa vaqt ichida oʻzining yorqin oʻyinlari bilan barchaning eʼtiborini qozongan edi. Argentina futbolining mahsuli boʻlgan 18 yoshli pleymeyker professional jamoadagi debyutini atigi 16 yoshida nishonlagan. U oʻzining ona klubi tarkibida 64 ta rasmiy uchrashuvda maydonga tushib, 10 ta gol muallifiga aylangan va yoshiga nisbatan juda ulkan salohiyat namoyish etgan.
Uning isteʼdodi faqatgina klub darajasi bilan chegaralanib qolgani yoʻq. Mastantuono Argentina milliy jamoasi safida maydonga tushgan tarixdagi eng yosh futbolchi rekordini yangiladi. Lionel Skaloni boshchiligidagi jamoada 17 yoshu 296 kunligida debyut qilgan yarim himoyachi naqd bir asr davomida saqlanib kelgan Adolfo Xeyzinger rekordini yoʻqqa chiqardi. Bu esa uning naqadar noyob isteʼdod egasi ekanini yana bir bor isbotladi.
Madridda orttirilgan tajriba va Florensiyadagi istiqbolReal Madrid safidagi dastlabki mavsumida Mastantuono qirollik klubining yulduzli tarkibidagi ulkan raqobatga qaramay, barcha turnirlarda 35 ta uchrashuvda qatnashishga ulgurdi. Jumladan, u Chempionlar ligasida 8 marta maydonga tushib, qitʼaning eng nufuzli musobaqasida qimmatli tajriba orttirdi. Shunga qaramay, ispaniyaliklar uni zaxirada ushlab turgandan koʻra, A seriyada muntazam ravishda oʻynagani maʼqul deb topishdi.
Artemio Franki stadioniga yoʻl olgan yosh futbolchi Italiya chempionatining yuqori talablariga moslashib, oʻz mahoratini yanada oʻstirish imkoniyatiga ega boʻladi. Real Madrid rahbariyati ilgari ham oʻzining yosh yulduzlarini yetishtirishda shunday sinovdan oʻtgan usullardan foydalangani uning kelajagi uchun ham ijobiy natija berishi kutilmoqda.
…