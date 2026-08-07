Real Madrid isteʼdodi Franko Mastantuono Fiorentinaga oʻtdi

·75·Sport
Real Madrid isteʼdodi Franko Mastantuono Fiorentinaga oʻtdi
Qisqacha

Fiorentina Real Madrid yarim himoyachisi Franko Mastantuononi bir mavsumlik ijara asosida o'z safiga qo'shib oldi. Kelishuvda futbolchini sotib olish huquqi yoki majburiyati ko'zda tutilmagan, ijara muddatining yevrokuboklarga chiqish sharti bilan avtomatik uzaytirilishi haqidagi xabarlar esa rad etildi.

Dunyo futbolining eng istiqbolli yosh yulduzlaridan biri boʻlgan Franko Mastantuono faoliyatini Italiya A seriyasida davom ettiradigan boʻldi. Goal.com xabar berishicha, Fiorentina klubi Real Madrid yarim himoyachisini bir mavsumlik ijara asosida oʻz safiga qoʻshib olganini rasman tasdiqladi. Ushbu transfer argentinalik iqtidor egasining Yevropadagi rivojlanish jarayonini yanada tezlashtirish yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Italiya klubi juma kuni tarqatgan rasmiy bayonotiga koʻra, kelishuv faqatgina vaqtinchalik xarakterga ega. Bitim shartlariga koʻra, futbolchini sotib olish huquqi yoki majburiyati nazarda tutilmagan. Shuningdek, matbuotda tarqalgan Fiorentina yevrokuboklarga yoʻllanma olsa, ijara muddati avtomatik ravishda uzaytirilishi haqidagi xabarlar oʻz tasdiqini topmadi va rad etildi. Bu esa yosh futbolchiga Italiyada asosiy tarkibda barqaror oʻyin amaliyotini toʻplash imkonini beradi.

River Plate tarbiyalanuvchisining Yevropadagi parvozi

Oʻtgan yili River Plate safidan 45 million yevro evaziga Real Madrid safiga kelib qoʻshilgan Franko Mastantuono qisqa vaqt ichida oʻzining yorqin oʻyinlari bilan barchaning eʼtiborini qozongan edi. Argentina futbolining mahsuli boʻlgan 18 yoshli pleymeyker professional jamoadagi debyutini atigi 16 yoshida nishonlagan. U oʻzining ona klubi tarkibida 64 ta rasmiy uchrashuvda maydonga tushib, 10 ta gol muallifiga aylangan va yoshiga nisbatan juda ulkan salohiyat namoyish etgan.

Uning isteʼdodi faqatgina klub darajasi bilan chegaralanib qolgani yoʻq. Mastantuono Argentina milliy jamoasi safida maydonga tushgan tarixdagi eng yosh futbolchi rekordini yangiladi. Lionel Skaloni boshchiligidagi jamoada 17 yoshu 296 kunligida debyut qilgan yarim himoyachi naqd bir asr davomida saqlanib kelgan Adolfo Xeyzinger rekordini yoʻqqa chiqardi. Bu esa uning naqadar noyob isteʼdod egasi ekanini yana bir bor isbotladi.

Madridda orttirilgan tajriba va Florensiyadagi istiqbol

Real Madrid safidagi dastlabki mavsumida Mastantuono qirollik klubining yulduzli tarkibidagi ulkan raqobatga qaramay, barcha turnirlarda 35 ta uchrashuvda qatnashishga ulgurdi. Jumladan, u Chempionlar ligasida 8 marta maydonga tushib, qitʼaning eng nufuzli musobaqasida qimmatli tajriba orttirdi. Shunga qaramay, ispaniyaliklar uni zaxirada ushlab turgandan koʻra, A seriyada muntazam ravishda oʻynagani maʼqul deb topishdi.

Artemio Franki stadioniga yoʻl olgan yosh futbolchi Italiya chempionatining yuqori talablariga moslashib, oʻz mahoratini yanada oʻstirish imkoniyatiga ega boʻladi. Real Madrid rahbariyati ilgari ham oʻzining yosh yulduzlarini yetishtirishda shunday sinovdan oʻtgan usullardan foydalangani uning kelajagi uchun ham ijobiy natija berishi kutilmoqda.

Real MadridFiorentinaFranko MastantuonoA SeriyaTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)