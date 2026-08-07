Toshkentda kottej savdosida tovlamachilik: aka-ukalar qo‘lga olindi (video)

·110·Jamiyat
Toshkentda kottej savdosida tovlamachilik: aka-ukalar qo‘lga olindi (video)
Qisqacha

DXX Toshkent shahar boshqarmasi va poytaxt IIBB xodimlari Toshkentda kottej savdosi jarayonida yirik miqdorda tovlamachilik qilgan 1979 yilda tug'ilgan, muqaddam sudlangan shaxs va uning 1988 yilda tug'ilgan ukasini qo'lga oldi. Aka-uka kottejni 66 ming dollarga sotib olishga kelishib, uy egasiga 30 ming dollar bergan va qolgan 36 ming dollarni 6 oy ichida to'lashni va'da qilgan, biroq 2022 yilning may oyida uyni 1976 yilda tug'ilgan akasi nomiga rasmiylashtirgach, pulni berm…

Toshkent shahrida yashovchi aka-uka kottej uy savdosi jarayonida yirik miqdorda tovlamachilik sodir etgani aniqlandi. Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan o‘tkazilgan tezkor tadbir davomida jinoyatga qo‘l urgan shaxslar ushlandi.

DXX Toshkent shahar bo‘yicha boshqarmasi va poytaxt IIBB xodimlari hamkorligida o‘tkazilgan tadbir natijasida ularga nisbatan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi.

66 ming dollarlik kottej va amalga oshmagan va’da

Tezkor ma’lumotlarga ko‘ra, 1979 yilda tug‘ilgan, muqaddam sudlangan shaxs hamda uning 1988 yilda tug‘ilgan ukasi o‘zaro jinoiy til biriktirgan. Ular mahalliy fuqaro tomonidan Toshkent tumanida qurib bitkazilgan kottej uyni 66 ming dollarga sotib olishga kelishib olishgan.

Firibgarlik va tovlamachilik sxemasi quyidagicha kechgan:

  1. Dastlabki to‘lov: Aka-uka uy egasiga 30 ming dollar berib, qolgan 36 ming dollarni 6 oy ichida to‘lashni va’da qilishgan.

  2. Uyni rasmiylashtirish: 2022 yilning may oyida kottej 1976 yilda tug‘ilgan yana bir akasi nomiga notarial tartibda to‘liq rasmiylashtirib olingan.

  3. Tazyiq va qo‘rqitish: Keyinchalik aka-uka qolgan 36 ming dollarni bermasliklarini ochiqchasiga aytib, agar pulni so‘rasa, uy egasiga nisbatan tazyiq o‘tkazish va jismoniy tahdid qilish bilan qo‘rqitishgan.

15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi kutmoqda

DXX va IIBB xodimlarining tezkor chora-tadbirlari natijasida gumonlanuvchi aka-uka qo‘lga olindi.

Hozirda ularga nisbatan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi 3-qismi “a” bandi (Juda ko‘p miqdorda tovlamachilik) bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Ushbu modda bo‘yicha aybdor deb topilgan shaxslarga 10 yildan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanishi mumkin.

Hozirda holat yuzasidan tergov harakatlari davom ettirilmoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

TashkentDavlat xavfsizlik xizmatiO'zbekiston Respublikasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yakkasaroyda inson hayotini qutqargan xodimlar taqdirlandiYakkasaroyda inson hayotini qutqargan xodimlar taqdirlandiBugun, 09:44Ozodbek Nazarbekov: "Qo‘shiqlarimni aytaver, xohlasang klip ham chiqar" (video)Ozodbek Nazarbekov: "Qo‘shiqlarimni aytaver, xohlasang klip ham chiqar" (video)Bugun, 09:20Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildiKoreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildiBugun, 05:31Rossiyadagi dahshatli YTH ikki o‘zbekistonlikning umriga zomin bo‘ldiRossiyadagi dahshatli YTH ikki o‘zbekistonlikning umriga zomin bo‘ldiKecha, 23:38Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradiAbduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradiKecha, 20:15Urganchda «BYD Chazor» haydovchisi qasddan 3 ta mashinani pachoqladi (video)Urganchda «BYD Chazor» haydovchisi qasddan 3 ta mashinani pachoqladi (video)Kecha, 18:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!