Toshkentda kottej savdosida tovlamachilik: aka-ukalar qo‘lga olindi (video)
DXX Toshkent shahar boshqarmasi va poytaxt IIBB xodimlari Toshkentda kottej savdosi jarayonida yirik miqdorda tovlamachilik qilgan 1979 yilda tug'ilgan, muqaddam sudlangan shaxs va uning 1988 yilda tug'ilgan ukasini qo'lga oldi. Aka-uka kottejni 66 ming dollarga sotib olishga kelishib, uy egasiga 30 ming dollar bergan va qolgan 36 ming dollarni 6 oy ichida to'lashni va'da qilgan, biroq 2022 yilning may oyida uyni 1976 yilda tug'ilgan akasi nomiga rasmiylashtirgach, pulni berm…
Toshkent shahrida yashovchi aka-uka kottej uy savdosi jarayonida yirik miqdorda tovlamachilik sodir etgani aniqlandi. Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan o‘tkazilgan tezkor tadbir davomida jinoyatga qo‘l urgan shaxslar ushlandi.
DXX Toshkent shahar bo‘yicha boshqarmasi va poytaxt IIBB xodimlari hamkorligida o‘tkazilgan tadbir natijasida ularga nisbatan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi.
66 ming dollarlik kottej va amalga oshmagan va’da
Tezkor ma’lumotlarga ko‘ra, 1979 yilda tug‘ilgan, muqaddam sudlangan shaxs hamda uning 1988 yilda tug‘ilgan ukasi o‘zaro jinoiy til biriktirgan. Ular mahalliy fuqaro tomonidan Toshkent tumanida qurib bitkazilgan kottej uyni 66 ming dollarga sotib olishga kelishib olishgan.
Firibgarlik va tovlamachilik sxemasi quyidagicha kechgan:
Dastlabki to‘lov: Aka-uka uy egasiga 30 ming dollar berib, qolgan 36 ming dollarni 6 oy ichida to‘lashni va’da qilishgan.
Uyni rasmiylashtirish: 2022 yilning may oyida kottej 1976 yilda tug‘ilgan yana bir akasi nomiga notarial tartibda to‘liq rasmiylashtirib olingan.
Tazyiq va qo‘rqitish: Keyinchalik aka-uka qolgan 36 ming dollarni bermasliklarini ochiqchasiga aytib, agar pulni so‘rasa, uy egasiga nisbatan tazyiq o‘tkazish va jismoniy tahdid qilish bilan qo‘rqitishgan.
15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi kutmoqda
DXX va IIBB xodimlarining tezkor chora-tadbirlari natijasida gumonlanuvchi aka-uka qo‘lga olindi.
Hozirda ularga nisbatan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi 3-qismi “a” bandi (Juda ko‘p miqdorda tovlamachilik) bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Ushbu modda bo‘yicha aybdor deb topilgan shaxslarga 10 yildan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanishi mumkin.
Hozirda holat yuzasidan tergov harakatlari davom ettirilmoqda.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…