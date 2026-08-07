Yaqin Sharqda sensatsiya: Turkiya, Saudiya va Pokiston «Musulmon NATO»sini tuzdi!

·640·Dunyo
Yaqin Sharqda sensatsiya: Turkiya, Saudiya va Pokiston «Musulmon NATO»sini tuzdi!
Qisqacha

Turkiya, Saudiya Arabistoni va Pokiston Makka shahrida uch tomonlama mudofaa shartnomasini imzolab, «Musulmon NATO»si sifatida e'tirof etilayotgan alyansga asos soldi. «Makka bitimi»ga ko'ra, uch davlatdan biriga qilingan har qanday qurolli hujum uchala mamlakatga ham hujum sifatida baholanadi.

Foto: «Yeni Safak»

Yaqin Sharq va Osiyo geosiyosatida tarixiy burgilish sodir bo‘ldi. Turkiya, Saudiya Arabistoni va Pokiston uch tomonlama mudofaa shartnomasini imzolab, «Musulmon NATO»si sifatida e’tirof etilayotgan yangi harbiy alyansga asos soldilar.

«Yeni Şafak» agentligi xabariga ko‘ra, muqaddas Makka shahrida imzolangani sababli rasman «Makka bitimi» deb nomlangan ushbu kelishuvning asosiy va eng muhim bandi — jamoaviy mudofaa to‘g‘risidagi moddadir.

«Birimizga hujum — hammamizga hujum»: Jamoaviy mudofaa tizimi

Hujjatning eng e’tiborli jihati NATOning 5-moddasiga o‘xshash tamoyilni o‘z ichiga olganidadir: uch davlatdan biriga nisbatan qilingan har qanday qurolli hujum uchala mamlakatga ham hujum sifatida baholanadi.

Ushbu tarixiy bitim mintaqadagi tajovuzkorlikni jamoaviy tarzda jilovlash va uch tomon o‘rtasidagi mudofaa, harbiy hamkorlikning barcha yo‘nalishlarini rivojlantirishni maqsad qilgan. Loyiha deyarli bir yil davomida puxta tayyorlanib, Pokiston va Saudiya Arabistoni o‘rtasida 2025 yilda tuzilgan ikki tomonlama bitimning mantiqiy kengaytmasiga aylandi.

Nega aynan hozir? Alyans tuzilishiga nima sabab bo‘ldi?

Tahlilchilarning ta’kidlashicha, uch davlatning bu qadamni tashlashiga mintaqada ortib borayotgan beqarorlik, Eronning geosiyosiy roli va Isroilning tobora tajovuzkorlashayotgan pozitsiyasi turtki bo‘lgan.

Ayniqsa, so‘nggi nizolar chog‘ida to‘g‘ridan to‘g‘ri hujumlarga nishon bo‘lgan Saudiya Arabistoni o‘z neft infratuzilmasi va strategik rivojlanish rejalariga jiddiy tahdid ko‘rmoqda. Shu bilan birga, Er-Riyod AQSH tomonidan beriladigan xavfsizlik kafolatlarining ishonchliligiga shubha bilan qaray boshlagan.

Uch kuchning mukammal uyg‘unligi: Moliya, yadro va texnologiya!

Harbiy ekspertlar «Makka kelishuvi»ni bir-birini mukammal to‘ldiruvchi misli ko‘rilmagan alyans sifatida baholamoqdalar:

  • Saudiya Arabistoni — ulkan moliyaviy resurslar va kapital;

  • Pokiston — yadroviy salohiyat va ko‘p sonli, tajribali harbiy armiya;

  • Turkiya — NATOdagi boy harbiy tajriba va yuqori darajada rivojlangan mudofaa sanoati (dronlar, zamonviy qurol-aslahalar).

Geosiyosiy arxitekturaning yangi davri

Mutaxassislarning fikricha, ushbu kelishuv Yaqin Sharqdagi global xavfsizlik tizimini tubdan o‘zgartirib yuborishi mumkin. Ammo, hujjatning rasmiy matni to‘liq e’lon qilingunga qadar yuridik majburiyatlarning aniq ko‘lami ochiqligicha qolmoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

TurkeySaudi ArabiaPakistanMeccaNATO
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tabiatning g‘aroyib mo‘jizasi: Amazonkadagi jingalak sochli noyob qush olimlarni ham hayratga soldiTabiatning g‘aroyib mo‘jizasi: Amazonkadagi jingalak sochli noyob qush olimlarni ham hayratga soldiBugun, 06:02Dubaydagi tilanchilik orqali topilgan katta daromad tarmoqlarda ko‘pchilikning qiziqishini uyg‘otdiDubaydagi tilanchilik orqali topilgan katta daromad tarmoqlarda ko‘pchilikning qiziqishini uyg‘otdiBugun, 05:48Itning kutilmagan sakrashi ayolning 17 sm qoshiq yutishiga majbur qildiItning kutilmagan sakrashi ayolning 17 sm qoshiq yutishiga majbur qildiBugun, 05:42Bolalikda akulalardan qo‘rqqan Emili tanasiga 106 ta turli xil akula turini chizdirib Ginneslar kitobiga kirdiBolalikda akulalardan qo‘rqqan Emili tanasiga 106 ta turli xil akula turini chizdirib Ginneslar kitobiga kirdiBugun, 05:37Bir yo‘lovchining gapi butun samolyot evakuatsiyasiga sabab bo‘ldiBir yo‘lovchining gapi butun samolyot evakuatsiyasiga sabab bo‘ldiBugun, 00:53Norvegiyada o‘g‘liga noodatiy ism qo‘ygan ona qamoqqa olindiNorvegiyada o‘g‘liga noodatiy ism qo‘ygan ona qamoqqa olindiKecha, 23:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi