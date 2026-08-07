Yerga qaytayotgan kosmik chiqindilar soni keskin oshdi

·170·Dunyo
Yerga qaytayotgan kosmik chiqindilar soni keskin oshdi
Qisqacha

AQSH Kosmik kuchlari so‘nggi 12 oy ichida 820 ga yaqin kosmik obyekt Yer atmosferasiga qaytayotgani haqida ogohlantirdi, 10 yil avval esa bunday holatlar 110 ta atrofida bo‘lgan. Mutaxassislar o‘sishni SpaceX va boshqa kompaniyalar minglab sun’iy yo‘ldoshlardan iborat megakonstellyatsiyalarni orbitaga chiqarayotgani bilan izohlamoqda.

The New York Times yozishicha, Yer orbitasidagi kosmik chiqindilar soni tez sur’atlarda ortib bormoqda. Bu esa har yili atmosferaga qaytayotgan sun’iy obyektlar sonining ham ko‘payishiga olib kelmoqda.

Ma’lum qilinishicha, AQSH Kosmik kuchlari so‘nggi 12 oy ichida 820 ga yaqin kosmik obyektning Yer atmosferasiga qaytayotgani haqida ogohlantirgan. Taqqoslash uchun, 10 yil avval bunday holatlar soni atigi 110 ta atrofida bo‘lgan. Mutaxassislar bu o‘sishni asosan SpaceX va boshqa kompaniyalar tomonidan minglab sun’iy yo‘ldoshlardan iborat megakonstellyatsiyalar orbitaga chiqarilayotgani bilan izohlamoqda.

Yevropa Kosmik agentligi (ESA) ma’lumotlariga ko‘ra, o‘lchami bir metrdan katta bo‘lgan kosmik obyektlar o‘rtacha haftasiga bir marta Yer atmosferasiga qaytadi. Obyektlarning aksariyati atmosferaning yuqori qatlamlarida ishqalanish ta’sirida butunlay yonib ketadi.

Shu bilan birga, olimlar ayrim raketa bosqichlari va sun’iy yo‘ldoshlarning titan, zanglamas po‘lat yoki inkonel kabi yuqori haroratga chidamli qotishmalardan tayyorlangan qismlari to‘liq yonib ketmasligi mumkinligini ta’kidlamoqda. Bunday bo‘laklar Yer yuzasigacha yetib kelishi ehtimoli mavjud, garchi bu kabi holatlar juda kam uchrasa ham.

Mutaxassislar fikricha, hozircha Yerdagi odamlar uchun xavf juda past. Chunki Yer yuzasining qariyb 75 foizi suv bilan qoplangan va ko‘plab chiqindilar aynan okeanlarga tushadi. Biroq kosmik parvozlar va sun’iy yo‘ldoshlar soni tobora ortib borayotgani sababli, kelgusida kosmik chiqindilarni nazorat qilish va ularni xavfsiz tarzda orbitadan chiqarish dolzarb vazifalardan biri bo‘lib qolmoqda.

Yer orbitasini o‘rab turgan ko‘p sonli koinot chiqindilari va sun'iy yo‘ldoshlar.
The New York TimesU.S. Space ForceSpaceXEuropean Space Agency
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tabiatning g‘aroyib mo‘jizasi: Amazonkadagi jingalak sochli noyob qush olimlarni ham hayratga soldiTabiatning g‘aroyib mo‘jizasi: Amazonkadagi jingalak sochli noyob qush olimlarni ham hayratga soldiBugun, 06:02Dubaydagi tilanchilik orqali topilgan katta daromad tarmoqlarda ko‘pchilikning qiziqishini uyg‘otdiDubaydagi tilanchilik orqali topilgan katta daromad tarmoqlarda ko‘pchilikning qiziqishini uyg‘otdiBugun, 05:48Itning kutilmagan sakrashi ayolning 17 sm qoshiq yutishiga majbur qildiItning kutilmagan sakrashi ayolning 17 sm qoshiq yutishiga majbur qildiBugun, 05:42Bolalikda akulalardan qo‘rqqan Emili tanasiga 106 ta turli xil akula turini chizdirib Ginneslar kitobiga kirdiBolalikda akulalardan qo‘rqqan Emili tanasiga 106 ta turli xil akula turini chizdirib Ginneslar kitobiga kirdiBugun, 05:37Bir yo‘lovchining gapi butun samolyot evakuatsiyasiga sabab bo‘ldiBir yo‘lovchining gapi butun samolyot evakuatsiyasiga sabab bo‘ldiBugun, 00:53Norvegiyada o‘g‘liga noodatiy ism qo‘ygan ona qamoqqa olindiNorvegiyada o‘g‘liga noodatiy ism qo‘ygan ona qamoqqa olindiKecha, 23:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi