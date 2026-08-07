Modulli kompyuterlar ishlab chiqaruvchisi maʼlumotlar sizib chiqqanini maʼlum qildi

·63·Texno
Modulli kompyuterlar ishlab chiqaruvchisi maʼlumotlar sizib chiqqanini maʼlum qildi
Qisqacha

Framework barcha mijozlarining ismi, elektron pochta manzili, telefon raqami va jismoniy manzili o'g'irlanganini ma'lum qildi. Hodisa kompaniya foydalanadigan biznes-analitika provayderi Metabase bulutli infratuzilmasidagi noma'lum, «nol kunlik» zaiflik orqali sodir bo'lgan. Framework vakili Erik Schumacher sizib chiqish «barcha mijozlarga» ta'sir qilganini tasdiqladi, biroq jabrlanganlarning aniq sonini oshkor qilmadi.

Modulli va oson taʼmirlanadigan noutbuklari bilan tanilgan Framework kompaniyasi oʻzining barcha mijozlarini xavfsizlik hodisasi sodir boʻlgani va shaxsiy maʼlumotlar oʻgʻirlangani haqida ogohlantirdi. Ushbu kiberensident texnologiya bozorida foydalanuvchilarning maxfiyligi va uchinchi tomon xizmatlarining ishonchliligi borasidagi xavotirlarni yana-da kuchaytirdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashrining xabar berishicha, payshanba kuni bir nechta mijozlar ijtimoiy tarmoqlarda kompaniyadan kelgan maxsus xabarnoma haqida yozishgan. Framework vakili Erik Schumacher maʼlumotlar sizib chiqishi «barcha mijozlarga» taʼsir qilganini tasdiqlagan, biroq jabrlanganlarning aniq sonini oshkor qilishdan bosh tortgan. Garchi brend mahsulotlari nisbatan tor doiradagi maxsus mahsulot hisoblansa-da, tahlilchilarning taxminlariga koʻra, kompaniya yuz minglab qurilmalarni sotishga ulgurgan.

Kiberhujum sabablari va oqibatlari

Mijozlarga yuborilgan xabarnomaga tayanib xabar berilishicha, hodisaga Framework foydalanadigan biznes-analitika provayderi — Metabase bulutli infratuzilmasidagi muammo sabab boʻlgan. Metabase oʻzining rasmiy blogida kiberhujum nomaʼlum xavfsizlik zaifligi, yaʼni «nol kunlik» (zero-day) xato orqali amalga oshirilganini maʼlum qilgan. Hakerlar ushbu kamchilikdan foydalanib, bulutli serverlardagi mijozlar maʼlumotlar bazasiga kirish imkoniyatini qoʻlga kiritishgan.

Kompaniya tomonidan oʻtkazilgan ichki tekshiruv natijasida tajovuzkorlar mijozlarning ismi, elektron pochta manzillari, telefon raqamlari va jismoniy manzillarini oʻzlashtirgani aniqlangan. Biroq Framework rahbariyati mijozlarning bank karta maʼlumotlari yoki toʻlov rekvizitlari xavfsiz saqlangani va ularga zarar yetmaganini alohida taʼkidladi.

Taʼminot zanjiri xavfsizligi masalasi

Mazkur holat zamonaviy texnologik kompaniyalar oʻz faoliyatida foydalanadigan uchinchi tomon xizmatlari va dasturiy taʼminotlar naqadar zaif boʻlishi mumkinligini koʻrsatib berdi. Koʻplab yirik va oʻrta biznes vakillari oʻz maʼlumotlarini boshqarish uchun maxsus bulutli platformalarga tayanadi va bu kabi zanjirli kiberhujumlar millionlab oxirgi foydalanuvchilarga taʼsir qilishi mumkin.

Hozirgi kunda kiberxavfsizlik mutaxassislari kompaniyalarga taʼminot zanjiri xavfsizligini yanada qattiq nazorat qilishni tavsiya etishmoqda. Framework kompaniyasi yuzaga kelgan vaziyat yuzasidan qoʻshimcha xavfsizlik choralarini koʻrayotganini maʼlum qilgan boʻlsa-da, jabrlangan mijozlar oʻz shaxsiy maʼlumotlaridan ehtiyotkorlik bilan foydalanishlari lozimligi eslatib oʻtildi.

FrameworkKiberxavfsizlikMaʼlumotlar Sizib ChiqishiMetabaseTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi