Modulli kompyuterlar ishlab chiqaruvchisi maʼlumotlar sizib chiqqanini maʼlum qildi
Framework barcha mijozlarining ismi, elektron pochta manzili, telefon raqami va jismoniy manzili o'g'irlanganini ma'lum qildi. Hodisa kompaniya foydalanadigan biznes-analitika provayderi Metabase bulutli infratuzilmasidagi noma'lum, «nol kunlik» zaiflik orqali sodir bo'lgan. Framework vakili Erik Schumacher sizib chiqish «barcha mijozlarga» ta'sir qilganini tasdiqladi, biroq jabrlanganlarning aniq sonini oshkor qilmadi.
Modulli va oson taʼmirlanadigan noutbuklari bilan tanilgan Framework kompaniyasi oʻzining barcha mijozlarini xavfsizlik hodisasi sodir boʻlgani va shaxsiy maʼlumotlar oʻgʻirlangani haqida ogohlantirdi. Ushbu kiberensident texnologiya bozorida foydalanuvchilarning maxfiyligi va uchinchi tomon xizmatlarining ishonchliligi borasidagi xavotirlarni yana-da kuchaytirdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
TechCrunch nashrining xabar berishicha, payshanba kuni bir nechta mijozlar ijtimoiy tarmoqlarda kompaniyadan kelgan maxsus xabarnoma haqida yozishgan. Framework vakili Erik Schumacher maʼlumotlar sizib chiqishi «barcha mijozlarga» taʼsir qilganini tasdiqlagan, biroq jabrlanganlarning aniq sonini oshkor qilishdan bosh tortgan. Garchi brend mahsulotlari nisbatan tor doiradagi maxsus mahsulot hisoblansa-da, tahlilchilarning taxminlariga koʻra, kompaniya yuz minglab qurilmalarni sotishga ulgurgan.
Kiberhujum sabablari va oqibatlariMijozlarga yuborilgan xabarnomaga tayanib xabar berilishicha, hodisaga Framework foydalanadigan biznes-analitika provayderi — Metabase bulutli infratuzilmasidagi muammo sabab boʻlgan. Metabase oʻzining rasmiy blogida kiberhujum nomaʼlum xavfsizlik zaifligi, yaʼni «nol kunlik» (zero-day) xato orqali amalga oshirilganini maʼlum qilgan. Hakerlar ushbu kamchilikdan foydalanib, bulutli serverlardagi mijozlar maʼlumotlar bazasiga kirish imkoniyatini qoʻlga kiritishgan.
Kompaniya tomonidan oʻtkazilgan ichki tekshiruv natijasida tajovuzkorlar mijozlarning ismi, elektron pochta manzillari, telefon raqamlari va jismoniy manzillarini oʻzlashtirgani aniqlangan. Biroq Framework rahbariyati mijozlarning bank karta maʼlumotlari yoki toʻlov rekvizitlari xavfsiz saqlangani va ularga zarar yetmaganini alohida taʼkidladi.
Taʼminot zanjiri xavfsizligi masalasiMazkur holat zamonaviy texnologik kompaniyalar oʻz faoliyatida foydalanadigan uchinchi tomon xizmatlari va dasturiy taʼminotlar naqadar zaif boʻlishi mumkinligini koʻrsatib berdi. Koʻplab yirik va oʻrta biznes vakillari oʻz maʼlumotlarini boshqarish uchun maxsus bulutli platformalarga tayanadi va bu kabi zanjirli kiberhujumlar millionlab oxirgi foydalanuvchilarga taʼsir qilishi mumkin.
Hozirgi kunda kiberxavfsizlik mutaxassislari kompaniyalarga taʼminot zanjiri xavfsizligini yanada qattiq nazorat qilishni tavsiya etishmoqda. Framework kompaniyasi yuzaga kelgan vaziyat yuzasidan qoʻshimcha xavfsizlik choralarini koʻrayotganini maʼlum qilgan boʻlsa-da, jabrlangan mijozlar oʻz shaxsiy maʼlumotlaridan ehtiyotkorlik bilan foydalanishlari lozimligi eslatib oʻtildi.
…