Zilzila paytida jarrohlar bemorni o‘z tanalari bilan himoya qildi (video)

·193·Dunyo
Zilzila paytida jarrohlar bemorni o‘z tanalari bilan himoya qildi (video)
Qisqacha

Yaponiyaning Kumamoto prefekturasida 7,1 magnitudali zilzila vaqtida jarrohlar bemorni o‘z tanalari bilan himoya qilib, operatsiyani davom ettirdi. Hodisa 28 iyul kuni Yatsushiro shahridagi shifoxonada yuz bergan. Zilzila paytida tibbiy uskunalar tebranganiga qaramay, jami 4 ta operatsiyaning barchasi muvaffaqiyatli yakunlangan. Bemorlar va tibbiyot xodimlari hech qanday jarohat olmagan.

Yaponiyaning Kumamoto prefekturasida sodir bo‘lgan 7,1 magnitudali zilzila vaqtida shifokorlar fidoyiligi ko‘pchilikning tahsiniga sazovor bo‘ldi. Operatsiya jarayonida yuz bergan kuchli silkinishlarga qaramay, jarrohlar bemorni yolg‘iz qoldirmay, uni o‘z tanalari bilan himoya qilgan.

Ma’lum qilinishicha, hodisa 28 iyul kuni Yatsushiro shahridagi shifoxonada yuz bergan. Zilzila boshlangach, operatsiya xonasidagi tibbiy uskunalar tebranib, siljiy boshlagan. Kuzatuv kameralarida aks etgan tasvirlarda shifokorlar bemor ustini tanalari bilan to‘sib, bir vaqtning o‘zida harakatlanayotgan jihozlarni ushlab turgani ko‘rinadi. Bosh jarroh esa kuchli silkinishlarga qaramay, operatsiyani to‘xtatmagan.

Shifoxona ma’lumotiga ko‘ra, zilzila sodir bo‘lgan paytda tibbiyot muassasasida jami 4 ta operatsiya olib borilgan. Ularning barchasi muvaffaqiyatli yakunlangan, bemorlar ham, tibbiyot xodimlari ham hech qanday jarohat olmagan.

Mazkur voqea aks etgan videolar ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, shifokorlarning kasbiga sadoqati va jasorati ko‘plab foydalanuvchilar tomonidan e’tirof etilmoqda.

JapanKumamotoYatsushiro
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tabiatning g‘aroyib mo‘jizasi: Amazonkadagi jingalak sochli noyob qush olimlarni ham hayratga soldiTabiatning g‘aroyib mo‘jizasi: Amazonkadagi jingalak sochli noyob qush olimlarni ham hayratga soldiBugun, 06:02Dubaydagi tilanchilik orqali topilgan katta daromad tarmoqlarda ko‘pchilikning qiziqishini uyg‘otdiDubaydagi tilanchilik orqali topilgan katta daromad tarmoqlarda ko‘pchilikning qiziqishini uyg‘otdiBugun, 05:48Itning kutilmagan sakrashi ayolning 17 sm qoshiq yutishiga majbur qildiItning kutilmagan sakrashi ayolning 17 sm qoshiq yutishiga majbur qildiBugun, 05:42Bolalikda akulalardan qo‘rqqan Emili tanasiga 106 ta turli xil akula turini chizdirib Ginneslar kitobiga kirdiBolalikda akulalardan qo‘rqqan Emili tanasiga 106 ta turli xil akula turini chizdirib Ginneslar kitobiga kirdiBugun, 05:37Bir yo‘lovchining gapi butun samolyot evakuatsiyasiga sabab bo‘ldiBir yo‘lovchining gapi butun samolyot evakuatsiyasiga sabab bo‘ldiBugun, 00:53Norvegiyada o‘g‘liga noodatiy ism qo‘ygan ona qamoqqa olindiNorvegiyada o‘g‘liga noodatiy ism qo‘ygan ona qamoqqa olindiKecha, 23:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi