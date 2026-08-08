Mourino «Real»da temir intizom o‘rnatdi: yangi qoidalar kuchga kirdi...
Joze Mourino yangi mavsum oldidan Madridning «Real» klubida ovqatlanish, intizom va jarohatdan tiklanish bo‘yicha qat’iy tartiblarni joriy etdi. Endilikda futbolchilar va murabbiylar shtabi tushlikni birgalikda qiladi, diyetolog esa ovqatlanish bo‘yicha yakuniy qarorni qabul qiladi. Mashg‘ulot boshlanishidan kamida bir soat oldin bazaga kelmagan futbolchilar jamoadan ajratilib, sport zalida shug‘ullanadi va bu qoidadan hech bir yulduzga istisno berilmaydi.
Madridning «Real» klubi bosh murabbiyi Joze Mourino yangi mavsum oldidan jamoaning ichki tartib-qoidalariga tubdan o‘zgartirish kiritdi. Ispaniyaning nufuzli AS nashri xabariga ko‘ra, portugaliyalik mutaxassis maydondan tashqari hayotni ham to‘liq nazoratga olib, ovqatlanish, intizom va jarohatdan tiklanish tizimiga qat’iy talablar joriy etdi.
Murabbiy Valdebebas mashg‘ulot bazasidagi muhitni o‘rganib chiqqach, futbolchilarga ortiqcha erkinlik berib yuborilgan, degan xulosaga kelgan.
Birgalikdagi tushlik va diyetologning so‘nggi so‘zi
Mourinyo birinchi navbatda kiyinish xonasidagi va jamoaviy muhitni jipslashtirishga e’tibor qaratdi:
Majburiy tushlik: Endilikda futbolchilar va murabbiylar shtabi tushlikni birgalikda qilishadi. Avvallari bu amaliyot muntazam bo‘lmagan, ammo portugaliyalik mutaxassis uni jamoaviy birlikning ajralmas qismi deb hisoblaydi.
Ovqatlanish rejimi: Klubda diyetologning vakolati keskin oshirildi. U endi oddiy maslahatchi emas, balki ovqatlanish bo‘yicha yakuniy qaror qabul qiluvchi shaxsdir. Nonushta va yengil tanovul menyusi qat’iy belgilanib, futbolchilarning shaxsiy xohishi emas, balki sport ko‘rsatkichlari birlamchi o‘ringa chiqdi.
Jarimalar o‘rniga jazo mashg‘ulotlari va po‘latdek intizom
Yangi tartibga ko‘ra, kechikishlar uchun avvalgidek moliyaviy jarimalar solinmaydi. Biroq jazo tizimi yanada jiddiylashgan:
Yangi qoida: Agar futbolchi mashg‘ulot boshlanishidan kamida bir soat oldin bazaga yetib kelmasa, u jamoadan ajratilgan holda majburiy ravishda sport zalida shug‘ullanadi. Ushbu talabdan hech bir yulduzga istisno berilmaydi.
Jarohatdan tiklanish faqat Valdebebasda kechadi
Jarohat olgan futbolchilarning tiklanish jarayoni ham to‘liq klub nazoratiga o‘tkazildi. Individual murabbiylar bilan ishlash taqiqlanmaydi, ammo barcha tiklanish jarayonlari — ertalab va kechqurun — faqat Valdebebas bazasida amalga oshirilishi shart.
AS nashrining alohida ta’kidlashicha, bu kabi qat’iy va temir intizomga qaramay, yangi qoidalar kiyinish xonasida hech qanday norozilik yoki salbiy munosabat uyg‘otmagan. Aksincha, jamoadagi ichki muhit va birdamlik sezilarli darajada mustahkamlangan.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…