Mourino «Real»da temir intizom o‘rnatdi: yangi qoidalar kuchga kirdi...

·101·Sport
Mourino «Real»da temir intizom o‘rnatdi: yangi qoidalar kuchga kirdi...
Qisqacha

Joze Mourino yangi mavsum oldidan Madridning «Real» klubida ovqatlanish, intizom va jarohatdan tiklanish bo‘yicha qat’iy tartiblarni joriy etdi. Endilikda futbolchilar va murabbiylar shtabi tushlikni birgalikda qiladi, diyetolog esa ovqatlanish bo‘yicha yakuniy qarorni qabul qiladi. Mashg‘ulot boshlanishidan kamida bir soat oldin bazaga kelmagan futbolchilar jamoadan ajratilib, sport zalida shug‘ullanadi va bu qoidadan hech bir yulduzga istisno berilmaydi.

Madridning «Real» klubi bosh murabbiyi Joze Mourino yangi mavsum oldidan jamoaning ichki tartib-qoidalariga tubdan o‘zgartirish kiritdi. Ispaniyaning nufuzli AS nashri xabariga ko‘ra, portugaliyalik mutaxassis maydondan tashqari hayotni ham to‘liq nazoratga olib, ovqatlanish, intizom va jarohatdan tiklanish tizimiga qat’iy talablar joriy etdi.

Murabbiy Valdebebas mashg‘ulot bazasidagi muhitni o‘rganib chiqqach, futbolchilarga ortiqcha erkinlik berib yuborilgan, degan xulosaga kelgan.

Birgalikdagi tushlik va diyetologning so‘nggi so‘zi

Mourinyo birinchi navbatda kiyinish xonasidagi va jamoaviy muhitni jipslashtirishga e’tibor qaratdi:

  • Majburiy tushlik: Endilikda futbolchilar va murabbiylar shtabi tushlikni birgalikda qilishadi. Avvallari bu amaliyot muntazam bo‘lmagan, ammo portugaliyalik mutaxassis uni jamoaviy birlikning ajralmas qismi deb hisoblaydi.

  • Ovqatlanish rejimi: Klubda diyetologning vakolati keskin oshirildi. U endi oddiy maslahatchi emas, balki ovqatlanish bo‘yicha yakuniy qaror qabul qiluvchi shaxsdir. Nonushta va yengil tanovul menyusi qat’iy belgilanib, futbolchilarning shaxsiy xohishi emas, balki sport ko‘rsatkichlari birlamchi o‘ringa chiqdi.

Jarimalar o‘rniga jazo mashg‘ulotlari va po‘latdek intizom

Yangi tartibga ko‘ra, kechikishlar uchun avvalgidek moliyaviy jarimalar solinmaydi. Biroq jazo tizimi yanada jiddiylashgan:

Yangi qoida: Agar futbolchi mashg‘ulot boshlanishidan kamida bir soat oldin bazaga yetib kelmasa, u jamoadan ajratilgan holda majburiy ravishda sport zalida shug‘ullanadi. Ushbu talabdan hech bir yulduzga istisno berilmaydi.

Jarohatdan tiklanish faqat Valdebebasda kechadi

Jarohat olgan futbolchilarning tiklanish jarayoni ham to‘liq klub nazoratiga o‘tkazildi. Individual murabbiylar bilan ishlash taqiqlanmaydi, ammo barcha tiklanish jarayonlari — ertalab va kechqurun — faqat Valdebebas bazasida amalga oshirilishi shart.

AS nashrining alohida ta’kidlashicha, bu kabi qat’iy va temir intizomga qaramay, yangi qoidalar kiyinish xonasida hech qanday norozilik yoki salbiy munosabat uyg‘otmagan. Aksincha, jamoadagi ichki muhit va birdamlik sezilarli darajada mustahkamlangan.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Real MadridJosé MourinhoASValdebebas
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)