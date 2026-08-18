Buyuk Britaniya avtosanoati ZEV mandatini yumshatishni talab qilmoqda

·4·Avto
Buyuk Britaniya avtosanoati ZEV mandatini yumshatishni talab qilmoqda
Qisqacha

Buyuk Britaniya avtosanoati hukumatning elektromobillar savdosini rag'batlantirishga qaratilgan ZEV mandatini yumshatishni talab qilmoqda. Sanoat vakillari sust rivojlanayotgan elektromobillar bozorida talabni ushlab turish va belgilangan savdo hajmiga erishish uchun zarur subsidiyalar hamda rag'batlantirish choralari kompaniyalarga milliardlab dollar zarar keltirganini aytmoqda.

Buyuk Britaniyada hukumatning elektromobillar savdosini ragʻbatlantirishga qaratilgan qatʼiy qoidalari avtomobil ishlab chiqaruvchilar va sanoat vakillari oʻrtasida jiddiy munozaralarga sabab boʻlmoqda. Mamlakat avtosanoatini himoya qilish uchun ZEV (nol emissiyali avtomobillar) mandatini yumshatish zarurligi haqidagi chaqiriqlar tobora kuchayib bormoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

ixbt.com nashrining yozishicha, ushbu munozaralar atrofidagi tushunmovchiliklar har ikki tomonning ham oʻta asosli va puxta oʻylangan dalillar keltirayotgani bilan bogʻliq. Bir tomondan, atrof-muhitni muhofaza qilish va zararli gazlar chiqindilarini qisqartirish boʻyicha qoʻyilgan maqsadlar oʻz kuchida qolishi kerakligi taʼkidlanmoqda.

Ikkinchi tomondan esa, avtomobil ishlab chiqaruvchilar va rasmiy importyorlar bir necha yildan beri jiddiy moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelayotganini maʼlum qilmoqda. Sanoat vakillarining soʻzlariga koʻra, sust rivojlanayotgan elektromobillar bozorida talabni ushlab turish va mandatsimon savdo hajmiga erishish uchun zarur boʻlgan subsidiyalar va ragʻbatlantirish choralari kompaniyalarga milliardlab dollar zarar keltirgan.

Mutaxassislarning fikricha, joriy etilgan talablar bozor imkoniyatlaridan tezroq harakat qilishga majburlamoqda, bu esa yetakchi avtokonsernlarning moliyaviy barqarorligiga putur yetkazmoqda. Hukumat va avtosanoat vakillari oʻrtasidagi bu ziddiyat yaqin kelajakda mamlakatdagi transport siyosatiga oʻzgartirishlar kiritilishiga olib kelishi mumkin.

ElektromobilZev mandatiBuyuk BritaniyaAvtosanoatAvtomobil bozori
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

BYD Milan dizayn markazi orqali Yevropa bozorini zabt etmoqchiBYD Milan dizayn markazi orqali Yevropa bozorini zabt etmoqchiBugun, 11:54Elektromobillar akkumulyatorlari: LFP va NMC turlari nimasi bilan farq qiladiElektromobillar akkumulyatorlari: LFP va NMC turlari nimasi bilan farq qiladiBugun, 10:57Audi o‘zining afsonaviy besh silindrli dvigatelini saqlab qolish imkoniyatlarini ko‘rib chiqmoqdaAudi o‘zining afsonaviy besh silindrli dvigatelini saqlab qolish imkoniyatlarini ko‘rib chiqmoqdaBugun, 10:52Cobalt savdosi keskin pasaydi: ichki talab 40 foizga tushdi...Cobalt savdosi keskin pasaydi: ichki talab 40 foizga tushdi...Kecha, 23:23Buyuk Britaniyada texnik koʻrik narxini keskin oshirish talab qilinmoqdaBuyuk Britaniyada texnik koʻrik narxini keskin oshirish talab qilinmoqdaKecha, 20:56Monterey Car Week yakunlandi: eng qimmatbaho va noyob avtomobillar namoyishiMonterey Car Week yakunlandi: eng qimmatbaho va noyob avtomobillar namoyishiKecha, 20:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Yangilangan Lada Niva Legend sotuvga chiqish sanasi maʼlum boʻldi
Yangilangan Lada Niva Legend sotuvga chiqish sanasi maʼlum boʻldi
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi