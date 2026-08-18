Buyuk Britaniya avtosanoati ZEV mandatini yumshatishni talab qilmoqda
Buyuk Britaniya avtosanoati hukumatning elektromobillar savdosini rag'batlantirishga qaratilgan ZEV mandatini yumshatishni talab qilmoqda. Sanoat vakillari sust rivojlanayotgan elektromobillar bozorida talabni ushlab turish va belgilangan savdo hajmiga erishish uchun zarur subsidiyalar hamda rag'batlantirish choralari kompaniyalarga milliardlab dollar zarar keltirganini aytmoqda.
Buyuk Britaniyada hukumatning elektromobillar savdosini ragʻbatlantirishga qaratilgan qatʼiy qoidalari avtomobil ishlab chiqaruvchilar va sanoat vakillari oʻrtasida jiddiy munozaralarga sabab boʻlmoqda. Mamlakat avtosanoatini himoya qilish uchun ZEV (nol emissiyali avtomobillar) mandatini yumshatish zarurligi haqidagi chaqiriqlar tobora kuchayib bormoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
ixbt.com nashrining yozishicha, ushbu munozaralar atrofidagi tushunmovchiliklar har ikki tomonning ham oʻta asosli va puxta oʻylangan dalillar keltirayotgani bilan bogʻliq. Bir tomondan, atrof-muhitni muhofaza qilish va zararli gazlar chiqindilarini qisqartirish boʻyicha qoʻyilgan maqsadlar oʻz kuchida qolishi kerakligi taʼkidlanmoqda.
Ikkinchi tomondan esa, avtomobil ishlab chiqaruvchilar va rasmiy importyorlar bir necha yildan beri jiddiy moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelayotganini maʼlum qilmoqda. Sanoat vakillarining soʻzlariga koʻra, sust rivojlanayotgan elektromobillar bozorida talabni ushlab turish va mandatsimon savdo hajmiga erishish uchun zarur boʻlgan subsidiyalar va ragʻbatlantirish choralari kompaniyalarga milliardlab dollar zarar keltirgan.
Mutaxassislarning fikricha, joriy etilgan talablar bozor imkoniyatlaridan tezroq harakat qilishga majburlamoqda, bu esa yetakchi avtokonsernlarning moliyaviy barqarorligiga putur yetkazmoqda. Hukumat va avtosanoat vakillari oʻrtasidagi bu ziddiyat yaqin kelajakda mamlakatdagi transport siyosatiga oʻzgartirishlar kiritilishiga olib kelishi mumkin.
…