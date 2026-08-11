AQSh federal idorasida Shimoliy Koreya xodimi ishlagani maʼlum boʻldi
FBI AQShdagi federal davlat idoralaridan biriga Shimoliy Koreya fuqarosi masofadan ishga kirgani yuzasidan tergov boshladi. Hozircha u qaysi federal agentlikda ishlagani va ishga qabul qilish jarayoni qanday kechgani ma'lum emas. Mutaxassislar minglab shimoliy koreyalik IT mutaxassislari soxta shaxslar yordamida AQSh va Yevropadagi tashkilotlarga masofadan ishga joylashganini aytmoqda.
AQSh Federal qidiruv byurosi (FBI) mamlakat federal davlat idoralaridan biriga Shimoliy Koreya fuqarosi masofaviy tarzda ishga kirib olgani yuzasidan tergov harakatlarini boshladi. Federal News Network nashrining xabar berishicha, ushbu holat ilk bor Vashingtonda oʻtgan konferensiyada FBI yuqori martabali rasmiysi tomonidan tasdiqlangan va bu kabi xavfsizlik teshiklari global miqyosda jiddiy xavotir uygʻotmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Hozircha Shimoliy Koreya fuqarosi qaysi federal agentlikda ishlagani, shuningdek, uning ishga qabul qilinish jarayoni qanday amalga oshirilgani sir saqlanmoqda. FBI va boshqa huquq-tartibot idoralari ushbu holat yuzasidan izoh berishdan bosh tortgan. Mazkur hodisa xalqaro sanksiyalar ostidagi rejim vakillarining AQSh davlat tuzilmalariga qandaydir yoʻl bilan kirib borishi kamdan-kam kuzatiladigan holatlardan biri ekanini koʻrsatadi.
Kiberxavfsizlik va soxta shaxslar muammosiMutaxassislarning fikricha, soʻnggi yillarda minglab shimoliy koreyalik IT mutaxassislari ishga qabul qilish jarayonlaridagi zaifliklardan foydalanib, AQSh va Yevropa tashkilotlariga masofaviy ishga joylashishga muvaffaq boʻlgan. Ular oʻz shaxslarini yashirib, AQSh fuqarolari sifatida roʻyxatdan oʻtadi va masofadan turib faoliyat yuritadi.
Ushbu sxemaning asosiy maqsadi — yuqori maosh topish va topilgan mablagʻlarni rasmiy Pxenyan rejimiga yoʻnaltirishdir. Shu bilan birga, bunday xodimlar intellektual mulk va maxfiy maʼlumotlarni oʻgʻirlab, keyinchalik kompaniyalar fosh qilgan taqdirda ularni shantaj qilish bilan shugʻullanadi.
AQSh hukumati koʻrayotgan choralarAQSh rasmiylari uzoq yillardan beri Shimoliy Koreyaning IT sohasidagi firibgarlik sxemalari xavfi haqida ogohlantirib keladi. Qattiq tekshiruvlar va xavfsizlik talablari odatda rejim xakerlarini davlat idoralaridan chetda saqlashga yordam bergan boʻlsa-da, ayrim istisnoli holatlar ham uchrab turibdi. Xususan, 2024-yilda Adliya vazirligi Merilend shtatida yashovchi shaxsga nisbatan ayblov eʼlon qilgan edi. U shimoliy koreyalik xakerga Federal aviatsiya maʼmuriyatida pudratchi sifatida ish topish uchun amerikalik qiyofasida koʻrinishiga koʻmaklashgan.
AQSh hukumati Pxenyan, shuningdek, qoʻshni Rossiya va Xitoy hududida faoliyat yurituvchi tarmoqlarga qarshi bir nechta huquqiy va sanksion choralarni koʻrdi. Xususan, Shimoliy Koreya fuqarolariga goʻyo AQShda turgandek masofadan ishlash imkonini beruvchi noutbuklar flotini oʻrnatgan amerikalik koʻmakchilar ham qattiq taʼqib ostiga olinmoqda.
Ekspertlarning baholashicha, Shimoliy Koreya hukumati koʻproq transmilliy jinoiy guruh kabi ishlaydi. Global moliyaviy tizimdan chetlatilganiga qaramay, rejim yadroviy qurol dasturini moliyalashtirish uchun kiberhujumlar va kriptovalyuta oʻgʻriliklariga tayanadi. Blokcheyn tahlil kompaniyalari maʼlumotlariga koʻra, Kim Jong Un rejimi 2025-yil davomida barcha kriptovalyuta oʻgʻriliklarining 76 foiziga masʼul boʻlib, kamida 2 milliard dollar ishlab topgan.
…