AQSh federal idorasida Shimoliy Koreya xodimi ishlagani maʼlum boʻldi

·49·Texno
AQSh federal idorasida Shimoliy Koreya xodimi ishlagani maʼlum boʻldi
Qisqacha

FBI AQShdagi federal davlat idoralaridan biriga Shimoliy Koreya fuqarosi masofadan ishga kirgani yuzasidan tergov boshladi. Hozircha u qaysi federal agentlikda ishlagani va ishga qabul qilish jarayoni qanday kechgani ma'lum emas. Mutaxassislar minglab shimoliy koreyalik IT mutaxassislari soxta shaxslar yordamida AQSh va Yevropadagi tashkilotlarga masofadan ishga joylashganini aytmoqda.

AQSh Federal qidiruv byurosi (FBI) mamlakat federal davlat idoralaridan biriga Shimoliy Koreya fuqarosi masofaviy tarzda ishga kirib olgani yuzasidan tergov harakatlarini boshladi. Federal News Network nashrining xabar berishicha, ushbu holat ilk bor Vashingtonda oʻtgan konferensiyada FBI yuqori martabali rasmiysi tomonidan tasdiqlangan va bu kabi xavfsizlik teshiklari global miqyosda jiddiy xavotir uygʻotmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Hozircha Shimoliy Koreya fuqarosi qaysi federal agentlikda ishlagani, shuningdek, uning ishga qabul qilinish jarayoni qanday amalga oshirilgani sir saqlanmoqda. FBI va boshqa huquq-tartibot idoralari ushbu holat yuzasidan izoh berishdan bosh tortgan. Mazkur hodisa xalqaro sanksiyalar ostidagi rejim vakillarining AQSh davlat tuzilmalariga qandaydir yoʻl bilan kirib borishi kamdan-kam kuzatiladigan holatlardan biri ekanini koʻrsatadi.

Kiberxavfsizlik va soxta shaxslar muammosi

Mutaxassislarning fikricha, soʻnggi yillarda minglab shimoliy koreyalik IT mutaxassislari ishga qabul qilish jarayonlaridagi zaifliklardan foydalanib, AQSh va Yevropa tashkilotlariga masofaviy ishga joylashishga muvaffaq boʻlgan. Ular oʻz shaxslarini yashirib, AQSh fuqarolari sifatida roʻyxatdan oʻtadi va masofadan turib faoliyat yuritadi.

Ushbu sxemaning asosiy maqsadi — yuqori maosh topish va topilgan mablagʻlarni rasmiy Pxenyan rejimiga yoʻnaltirishdir. Shu bilan birga, bunday xodimlar intellektual mulk va maxfiy maʼlumotlarni oʻgʻirlab, keyinchalik kompaniyalar fosh qilgan taqdirda ularni shantaj qilish bilan shugʻullanadi.

AQSh hukumati koʻrayotgan choralar

AQSh rasmiylari uzoq yillardan beri Shimoliy Koreyaning IT sohasidagi firibgarlik sxemalari xavfi haqida ogohlantirib keladi. Qattiq tekshiruvlar va xavfsizlik talablari odatda rejim xakerlarini davlat idoralaridan chetda saqlashga yordam bergan boʻlsa-da, ayrim istisnoli holatlar ham uchrab turibdi. Xususan, 2024-yilda Adliya vazirligi Merilend shtatida yashovchi shaxsga nisbatan ayblov eʼlon qilgan edi. U shimoliy koreyalik xakerga Federal aviatsiya maʼmuriyatida pudratchi sifatida ish topish uchun amerikalik qiyofasida koʻrinishiga koʻmaklashgan.

AQSh hukumati Pxenyan, shuningdek, qoʻshni Rossiya va Xitoy hududida faoliyat yurituvchi tarmoqlarga qarshi bir nechta huquqiy va sanksion choralarni koʻrdi. Xususan, Shimoliy Koreya fuqarolariga goʻyo AQShda turgandek masofadan ishlash imkonini beruvchi noutbuklar flotini oʻrnatgan amerikalik koʻmakchilar ham qattiq taʼqib ostiga olinmoqda.

Ekspertlarning baholashicha, Shimoliy Koreya hukumati koʻproq transmilliy jinoiy guruh kabi ishlaydi. Global moliyaviy tizimdan chetlatilganiga qaramay, rejim yadroviy qurol dasturini moliyalashtirish uchun kiberhujumlar va kriptovalyuta oʻgʻriliklariga tayanadi. Blokcheyn tahlil kompaniyalari maʼlumotlariga koʻra, Kim Jong Un rejimi 2025-yil davomida barcha kriptovalyuta oʻgʻriliklarining 76 foiziga masʼul boʻlib, kamida 2 milliard dollar ishlab topgan.

KiberxavfsizlikAQShShimoliy KoreyaFBITexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun yangi plastik kabellar yaratildiSunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun yangi plastik kabellar yaratildiBugun, 20:30FlightAware AQShdagi aviareyslar bashorati uchun Kalshi kompaniyasini sudga berdiFlightAware AQShdagi aviareyslar bashorati uchun Kalshi kompaniyasini sudga berdiBugun, 20:28Kyoto Fusioneering termoyadroviy stansiyalar uchun yangi qurilma yaratishga kirishdiKyoto Fusioneering termoyadroviy stansiyalar uchun yangi qurilma yaratishga kirishdiBugun, 20:28Nissan zavodida sunʼiy intellekt ishchilar xavfsizligini taʼminlamoqdaNissan zavodida sunʼiy intellekt ishchilar xavfsizligini taʼminlamoqdaBugun, 19:58Progress MS-35 kosmik yuk kemasi sinovdan oʻtkazildiProgress MS-35 kosmik yuk kemasi sinovdan oʻtkazildiBugun, 19:28Bumble tanishuv ilovasi ayollar birinchi yozish majburiyatidan voz kechdiBumble tanishuv ilovasi ayollar birinchi yozish majburiyatidan voz kechdiBugun, 18:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi