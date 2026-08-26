Ugandada davlat mablag‘lari sarfi tekshirilib, qator kamchiliklar aniqlandi (video)

·37·Dunyo
Ugandada davlat mablag‘lari sarfi tekshirilib, qator kamchiliklar aniqlandi (video)

Ugandada davlat mablag‘laridan maqsadli va samarali foydalanilganini tekshirish jarayonida yo‘l qurilishi bilan bog‘liq qator kamchiliklar aniqlandi. Bu haqda Uganda Mahalliy boshqaruv vazirligi xabar berdi.

Mahalliy hukumat vakillari tekshiruv davomida hujjatlarda ko‘rsatilgan ishlar bilan amalda bajarilgan ishlar o‘rtasida tafovut borligini ma’lum qildi. Ayrim yo‘l uchastkalari tasdiqlangan rejaga muvofiq qurilmagani aytilgan.

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda esa kichik yo‘l inshooti va suv o‘tkazish quvurlari ko‘rsatilgan. Internetda ushbu obyekt «350 ming dollarlik ko‘prik» sifatida tarqatilgan bo‘lsa-da, faktcheking ma’lumotlariga ko‘ra, bu talqin noto‘g‘ri. $350 mingga yaqin mablag‘ birgina ko‘prikka emas, bir nechta yo‘l uchastkalaridagi ishlarga ajratilgan.

Tekshiruv vaqtida amalga oshirilgan ishlar, sarflangan mablag‘lar va rasmiy hujjatlar o‘zaro solishtirilgan. Mas’ul xodimlardan bajarilgan ishlar hajmi va xarajatlar bo‘yicha tushuntirish talab qilingan.

Uganda hukumati davlat mablag‘larining o‘z maqsadiga muvofiq sarflanishini nazorat qilish va ehtimoliy korrupsiya holatlariga oydinlik kiritish maqsadida tekshiruvlarni davom ettirmoqda.

Ushbu rolik bilan ba’zi ingliz tilidagi nashrlarda ish olib borilayotgan joyni Ugandaning mahalliy boshqaruv vaziri Jastin Nameere ko‘zdan kechirgani aytilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

68 yoshli erkak metall detektordan o‘tishda shimini yechdi68 yoshli erkak metall detektordan o‘tishda shimini yechdiBugun, 16:12MRB direktori ketgach Putin 3 ta sirli farmonni imzoladi: ular nima haqida?MRB direktori ketgach Putin 3 ta sirli farmonni imzoladi: ular nima haqida?Bugun, 16:03Maskka Ozodlik ordeni: Kiyev nega milliarderga davlat mukofotini berdi?Maskka Ozodlik ordeni: Kiyev nega milliarderga davlat mukofotini berdi?Bugun, 13:59Pul, telefon va o‘yinchoqlar: Dronlardan tashlanayotgan xavfli «qopqonlar» haqidaPul, telefon va o‘yinchoqlar: Dronlardan tashlanayotgan xavfli «qopqonlar» haqidaBugun, 13:51Pokistondagi shifoxona yong‘inida 14 chaqaloq halok bo‘ldiPokistondagi shifoxona yong‘inida 14 chaqaloq halok bo‘ldiBugun, 13:50Mast ayol 3 yoshli qizini 10-qavatdan uloqtirib yubordiMast ayol 3 yoshli qizini 10-qavatdan uloqtirib yubordiBugun, 13:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi